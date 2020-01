[DECODE Exit] Dejbox, le pari de Carrefour dans la FoodTech

Dans un désir de toujours mieux se prémunir face à la concurrence de l’ogre Amazon et des plateformes de livraison comme Deliveroo et Uber Eats, Carrefour a annoncé en tout début d’année l’acquisition de la start-up nordiste Dejbox, spécialisée dans la livraison de déjeuners. Dans ce cadre, le groupe dirigé par Alexandre Bompard a pris une participation de 60% dans le capital de la jeune pousse.

Fondée en 2015 par Adrien Verhack et Vincent Dupied, Dejbox s’adresse aux employés d’entreprises travaillant en périphérie urbaine, une population que la start-up évalue à plus de 10 millions de personnes en France. Présente à Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes et Grenoble, l’entreprise, qui compte 300 collaborateurs au total, assure livrer chaque mois plus de 400 000 repas dans l’Hexagone à l’heure du déjeuner pour des employés de BNP Paribas, Amazon, KPMG, Nocibé ou encore Pimkie. Dejbox revendique un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros en 2018 et visait près du double en 2019.

Une corde supplémentaire à l’arc de Carrefour dans l’e-commerce alimentaire

Avec le rachat de Dejbox, Carrefour met les pieds sur le marché de la livraison de repas. Une manière pour le groupe français d’étendre un peu plus son offre dans l’e-commerce alimentaire et de toucher davantage de consommateurs. Objectif affiché : 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans l’e-commerce alimentaire d’ici 2022 pour porter la part de Carrefour au-delà de 20% en France. Si ce chiffre a été ramené à 4,2 milliards d’euros depuis que Carrefour a décidé de réduire la voilure en Chine, il n’en demeure pas moins ambitieux.

Quelques jours après l’annonce de cette acquisition, nous avons reçu Adrien Verhack et Vincent Dupied, les fondateurs de Dejbox, pour lever le voile sur les coulisses de ce rapprochement et évoquer avec eux leurs attentes maintenant que leur société est dans les mains de Carrefour…

