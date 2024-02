MICROSOFT + MISTRAL un deal à ? / AMAZON se fait sortir du Parlement Européen / 213 startups d’État en France

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

L’adoption croissante de l’IA chez Meta et les RH

💼 En 2023, META a pris des mesures drastiques pour augmenter l’efficacité opérationnelle de ses équipes, notamment en réduisant son personnel de 22%, passant à 67 317 employés. Selon Digiday, cette restructuration a touché de près les équipes dédiées aux comptes des annonceurs, avec une réduction notable du nombre de membres par équip de 5 à 10 personnes auparavant, à seulement 2 ou 3 actuellement. Face à cette évolution, Meta mise de plus en plus sur l’IA pour gérer les interactions avec les annonceurs, notamment à travers le produit Advantage Plus, qui automatise une grande partie du processus publicitaire.

Cette stratégie permet à Meta de gérer efficacement un volume publicitaire plus important avec moins de ressources humaines, tout en maintenant une croissance de ses revenus publicitaires, qui ont atteint 40,11 milliards de dollars au 4e trimestre de 2023. Malgré les défis posés par cette transition, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, souligne l’importance cruciale de l’IA, non seulement pour optimiser les opérations actuelles, mais aussi pour jeter les bases des futurs produits et services de l’entreprise.

La révolution des microséries inspirées par TikTok

📺 Les applis chinoises réinventent le paysage des séries TV en pariant sur des productions à petit budget, avec des épisodes de 2 minutes, inspirées de romans web chinois. FlexTV, l’une de ces plateformes, propose des drames courts, optimisés pour les écrans de téléphones et adaptés à l’ère de TIKTOK. Ty Coker, un acteur de doublage américain, a récemment prêté sa voix à une série intitulée « Adored by the CEO », conçue spécifiquement pour ces nouveaux formats.

En Chine, ce secteur a généré plus de 5 milliards de dollars en 2023, et des entreprises comme FlexTV tentent de reproduire ce modèle à l’international. Avec des coûts de production inférieurs à 150 000 dollars et des revenus pouvant atteindre 2 millions de dollars par semaine pour les séries à succès, ces microséries pourraient devenir le prochain grand format culturel exporté de la Chine.

Adaptées des populaires romans web chinois, ces histoires courtes ciblent les besoins émotionnels des spectateurs, offrant des intrigues rapides de romance, de trahison et de richesse. Aux États-Unis, ces séries sont adaptées avec des noms en anglais et en tenant d’un contexte culturel pour mieux séduire le public américain. Ce nouveau format, s’il parvient à s’exporter avec succès, pourrait redéfinir la consommation de contenus dramatiques à l’ère digitale.

IA et prévention du suicide

🤖 Avancée Tech et médicale pour une équipe de chercheurs français, coordonnée par le data scientist Daniel Cohen de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) qui a mis au point une méthode innovante pour prévenir le SUICIDE à l’aide de l’IA. Cette percée, issue d’une collaboration étroite entre l’hôpital Robert-Debré de l’AP-HP, la direction des services numériques de l’AP-HP, et l’Institut Pasteur, repose sur l’analyse approfondie de données médicales pour détecter les signaux avant-coureurs de comportements suicidaires.

Le travail pionnier de cette équipe a été concrétisé par la création d’un algorithme, développé au sein de l’AP-HP, qui examine les données d’hospitalisation avant et pendant la crise sanitaire de COVID-19. Cette analyse a révélé que certains groupes de personnes sont particulièrement vulnérables, soulignant l’importance de l’isolement social, des antécédents de tentatives de suicide, et de l’exposition à des violences comme facteurs de risque majeurs.

La publication de ces résultats dans la revue NPJ Mental Health Research constitue une avancée majeure dans la compréhension et la prévention du suicide. Richard Delorme, chef du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital Robert-Debré et collaborateur dans cette recherche, souligne l’importance de cette découverte. Selon lui, l’utilisation de l’IA permet une anticipation plus précise des crises suicidaires, offrant ainsi la possibilité d’interventions préventives ciblées et plus efficaces.

LinkedIn fait face à une plainte pour infraction au DSA

🎯 Le 26 février, une coalition menée par EDRi (European Digital Rights), collectif d’ONG incluant Global Witness, la Gesellschaft für Freiheitsrechte et Bits of Freedom, a porté plainte auprès de la Commission européenne contre LinkedIn. L’accusation porte sur une possible violation des restrictions de ciblage publicitaire du DSA, en utilisant des données personnelles sensibles telles que l’orientation sexuelle, les opinions politiques ou l’origine ethnique pour le ciblage publicitaire.

Cette démarche souligne l’importance de la protection des données personnelles sensibles et la responsabilité des plateformes en période électorale, visant à préserver l’intégrité du discours démocratique et à combattre la polarisation et la manipulation.

Microsoft annonce que son investissement dans Mistral AI s’élève à 15 millions d’euros. 🚫🏛️ Le Parlement européen interdit son accès aux lobbyistes d’Amazon, après que des députés aient constaté un refus répété au dialogue sur les droits des travailleurs et les conditions de travail dans l’entreprise. 🤖💬 KLARNA annonce que son chatbot AI, alimenté par ChatGPT, gère les deux tiers de tous les chats du service clientèle, remplaçant l’équivalent de 700 agents humains à temps plein. ✈️ La startup BEYOND AERO de Toulouse vient de réaliser une première en France : un vol habité entièrement propulsé par l’hydrogène et l’électricité. À bord d’un avion ultraléger équipé d’une pile à combustible et de batteries, cette prouesse ouvre la voie au développement d’un avion d’affaires électrique à hydrogène d’ici 2030. Cette innovation, réalisée à partir de l’aéroport Toulouse-Francazal et testée à l’aérodrome de Gap Tallard, s’inscrit dans l’effort global de décarbonation de l’aviation. Beyond Aero, forte d’une levée de fonds de 24 millions d’euros, travaille désormais sur un prototype pouvant transporter jusqu’à huit passagers sur 1.500 km, affirmant ainsi le rôle de la France dans la transition énergétique et l’innovation aéronautique. APPLE abandonne son projet d’une voiture électrique sans volant, ni pédale, baptisé Project Titan. Un projet ambitieux auquel la firme de Cupertino consacrait chaque année 1 milliard de dollars. Une partie des collaborateurs sera réaffectée dans la division IA, les autres seront licenciés. Vos données prêtes à l’emploi ? Les équipes de TUMBLR ont compilé les données des utilisateurs du service en prévision de la cession de l’accessibilité de ces données à OpenAI ou Midjourney pour entraîner des outils d’IA. HOPIN la startup d’événements virtuels, évaluée à 7,75 milliards de dollars en 2021, entame la liquidation de sa société mère au Royaume-Uni et transfére son siège social aux Etats Unis. + LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT . L’ANSSI alerte sur la recrudescence des cyberattaques ⚠️ L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) vient de publier son Panorama de la cybermenace 2023 et constate une montée alarmante des cybermenaces, exacerbée par les tensions géopolitiques et la proximité des JO en France. Vincent Strubel (DG de l’ANSSI) et Mathieu Feuillade révèlent une hausse des extorsions de fonds, sabotages et espionnages, ciblant principalement administrations et grandes entreprises. L’espionnage, notamment par des acteurs étrangers, reste une menace constante, s’étendant désormais aux téléphones mobiles. Les ransomwares se sont industrialisés, touchant davantage les administrations et les établissements de santé. Les hacktivistes ont multiplié les attaques DDoS, particulièrement contre des cibles institutionnelles. L’ANSSI a enregistré 3703 signalements d’incidents, une augmentation notable par rapport à 2022, et souligne la complexité de la lutte contre la polycompromission. L’agence met l’accent sur la nécessité d’une coopération nationale et internationale renforcée pour faire face à ces menaces croissantes, tout en se préparant spécifiquement pour sécuriser les prochains Jeux olympiques. À peine démantelé, LockBit frappe à nouveau 🔒 En dépit d’une récente opération policière internationale ayant visé à démanteler le réseau, le groupe de ransomware LOCKBIT a fait un retour rapide, annonçant de nouvelles attaques. Le gang a reconnu une vulnérabilité due à des serveurs PHP non actualisés, mais a réussi à reconstituer son infrastructure en quelques jours grâce à des sauvegardes. Ils ont même lancé un nouveau site pour lister leurs victimes, qui incluent des noms comme le comté de Fulton aux États-Unis et le groupe logistique français Idea, mettant en évidence leur capacité à se relever rapidement et à continuer leurs opérations malgré les efforts des forces de l’ordre.

Investir dans la cybersécurité : une nécessité chiffrée

🛡️ Face à un nombre de CYBERATTAQUES en hausse, avec un piratage toutes les 39 secondes et 3,8 millions de documents dérobés par jour, l’importance d’investir dans la cybersécurité devient cruciale. Le secteur, connaissant une croissance annuelle de 15%, révèle un potentiel d’investissement majeur, encouragé par l’élargissement de la surface d’attaque due au télétravail et aux objets connectés. La réglementation stricte, exigeant des entreprises une transparence accrue sur leurs vulnérabilités, et la pénurie mondiale de 3 à 4 millions d’experts en cybersécurité renforcent ce besoin d’investissement. Cette dynamique est d’autant plus pertinente que les infrastructures critiques et les services publics sont également ciblés, notamment lors de crises géopolitiques ou sanitaires et d’événements majeurs soulignant l’urgence d’une protection renforcée dans ce domaine.

213 startups d’État en France 🚀 En 2023, BetaGouvFr (projet de la direction interministérielle du numérique, DINUM) a renforcé son accompagnement des STARTUPS D’ÉTAT dans les administrations : 36 instructions de dossiers de services sont en cours, 213 services numériques ont été soutenus ainsi que 6 innovations à portée nationale. Exemples significatifs : Le service « Je veux aider » a par exemple mobilisé 510 000 bénévoles, et le « Registre de Preuve de Covoiturage » a facilité 800 000 trajets mensuels. DOMIFA, un autre projet réussi, a simplifié la domiciliation pour les sans domicile fixe, avec plus de 400 000 dossiers gérés et une satisfaction élevée parmi les utilisateurs. EVA, dédié à l’insertion professionnelle et à la détection de l’illettrisme, a réalisé plus de 95 000 évaluations. La « communauté » BetaGouv, qui regroupe à la fois des agents intrapreneurs et des développeurs engagés en tant que freelances ou via des prestations de service, rassemble à présent 1 300 membres. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’ acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

GLEAN une solution utilisant l’IA pour proposer une recherche unifiée à travers les applications utilisées dans une entreprise, leve plus de 200 millions de dollars lors d’un tour de série D. La startup est valorisée 2,2 milliards de dollars, et annonce un chiffre d’affaires annuel de 39 millions de dollars.

LAPS, une application photo qui oblige les utilisateurs à patienter avant de partager des images non retouchées, comme si elles étaient « développées » comme un film, lève 30 millions de dollars en série A. LAPS serait valorisée de 150 millions de dollars

SHADOWFAX, qui gère un réseau logistique B2B dans plus de 2 500 villes en Inde, a levé 100 millions de dollars lors d’un tour de série E dirigé par TPG NewQuest, ce qui porte son financement total à plus de 220 millions de dollars.

TEAMPACT VENTURES envoie son premier ballon

🏉 Benjamin KAYSER, commentateur de la Coupe du Monde de rugby sur TF1, se consacre désormais à plein temps à son fonds d’investissement, Teampact Ventures.

💼 Fondé en 2021, Teampact Ventures se focalise sur des projets à impact sociétal, avec un accent sur le climat et la santé.

🤝 Kayser, avec des athlètes de haut niveau (Raphaël Varane, Nikola Karabatic, Aurélien Tchouaméni) et des figures de l’écosystème tech (Jean-Charles Samuelian, Olivier Duha), espère créer une communauté unissant le meilleur du sport et de l’entrepreneuriat pour des entreprises à mission.

🌍 Le fonds a levé 20 millions d’euros lors de son premier closing, visant une enveloppe finale de 50 millions d’euros.

💶 Teampact Ventures investit entre 750 000 et 1 million d’euros par startup, ciblant principalement des entreprises en phase d’amorçage et en série A.

KLARNA envisagerait une introduction en bourse aux États-Unis dès le troisième trimestre 2024, avec une valorisation d’environ 20 milliards de dollars.

EBAY annonce pour le quatrième trimestre une petite augmentation de 2% de son chiffre d’affaires annuel, atteignant 2,56 milliards de dollars, pour un bénéfice net en hausse de 8% pour s’établir à 728 millions de dollars. La société annonce également un rachat d’actions supplémentaire de 2 milliards de dollars.

BUMBLE annonce une hausse de 13% de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, à 273,6 millions de dollars, contre une perte nette de 32 millions de dollars, (159,2 millions de dollars en 2022). BUMBLE compte licencier 37% de son effectif, soit 350 postes.

Nvidia face à l’essor de ses concurrents dans le domaine de l’IA

💻 NVIDIA, le géant des semi-conducteurs dirigé par Jensen Huang, connaît une ascension fulgurante avec une entrée réussie dans l’IA, propulsant sa valorisation à 2 000 milliards de dollars. La conception de semi-conducteurs de Nvidia, initialement destinés aux cartes graphiques, est désormais indispensables pour des entreprises Tech majeures telles que Microsoft et Tesla. Cependant, cette réussite attire les convoitises de ses propres clients et concurrents, tels qu’Intel, AMD, Amazon, Google et Microsoft, qui développent ou ont déjà développé leurs propres puces IA.

Face à ces défis, Nvidia ne reste pas les bras croisés. La société s’efforce de diversifier les applications de ses puces dans différents secteurs et d’investir dans des startups qui s’appuient sur sa technologie via Nvidia Ventures (DeepMap, Optimus Ride, TuSimple, Element AI revendue à ServiceNow…), tout en promouvant l’infrastructure IA auprès des gouvernements dans le monde. Malgré un marché de l’IA en plein essor, où Nvidia détient plus de 80 % de parts de marché, la concurrence s’intensifie, menaçant des revenus se chiffrant en milliards. La réponse de Nvidia à cette concurrence est cruciale pour son avenir, dans un contexte où la demande pour ses puces d’IA ne cesse de croître.

Temu secoue Etsy

🛍️ La plateforme de e-commerce TEMU (par Pinduoduo), a débarqué aux États-Unis en septembre 2022, investissant massivement dans le marketing avec 1,7 milliard de dollars en 2023. Avec une valeur de marchandise brute estimée à 9 milliards de dollars aux USA pour la même année, Temu s’apprête à s’ouvrir aux vendeurs américains. Cette nouvelle offre menace particulièrement les plateformes comme Etsy, connue pour ses articles faits main et uniques, qui se retrouve en compétition directe avec l’offre variée et à bas prix de Temu.

L’arrivée de Temu coïncide avec une période difficile pour Etsy et Wayfair, confrontés à une baisse des ventes et à la nécessité de réduire leurs coûts. La situation est d’autant plus préoccupante que Temu envisage de dépenser 3 milliards de dollars en marketing en 2024, mettant une pression supplémentaire sur les marchés en ligne américains déjà en difficulté.

Criteo s’adapte au sans cookie de Google

🍪 CRITEO, géant de la Tech publicitaire, anticipe une perte de 30 à 40 millions de dollars au second semestre de l’année en raison de la suppression progressive des cookies tiers par Google. Malgré un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars en 2023, l’entreprise se prépare à ce changement majeur depuis les débuts de l’initiative Privacy Sandbox de Google, en collaborant étroitement et en testant les nouvelles solutions proposées.

Criteo, qui gère à la fois une plateforme côté demande et une plateforme côté offre, se concentre désormais sur l’adaptation à cet environnement post-cookie en évaluant l’impact sur le retour sur investissement publicitaire et les revenus des éditeurs. Parallèlement, Criteo diversifie ses activités en investissant dans les réseaux médiatiques de vente au détail, moins dépendants des cookies.

Départ du CEO d’ HOPIUM , Sylvain LAURENT, arrivé en septembre 2023 et remplacé par un ancien de RENAULT, STEPHANE RABATEL STÉPHANIE NIZARD est promue Partner chez Serena. Depuis son arrivée en mars 2022 en tant que directrice des Relations Investisseurs, elle a notablement développé la base d’investisseurs de Serena, consolidant ainsi la position du fonds dans le financement de l’innovation durable. Elle a auparavant exercé chez Cap Horn et Next Stage et est diplômée de Neoma Business School et de l’Université de Dallas. THOMAS BOURGEOIS-MULLER , actuellement directeur éditorial adjoint au sein du département de développement éditorial numérique chez Lagardère News, intégrera la chaîne TV Public Sénat en mars en tant que directeur adjoint en charge des activités numériques. LUCIE CARETTE devient conseillère cinéma, jeu vidéo, industries culturelles, numérique et intelligence artificielle auprès de la ministre de la Culture, Rachida Dati. ALICE DE MAXIMY , fondatrice de la start up HKind est nommée déléguée interministérielle à la diversité et à l’égalité professionnelle auprès de secrétariat général des ministères économiques et financiers. ÉLODIE GRAZIANI est nommée conseillère communication digitale et presse adjointe au cabinet de la ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Nicole Belloubet. DAMIEN SEUX est reconduit comme conseiller transformation numérique de l’État au cabinet de Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Polytechnicien, il occupe cette responsabilité depuis août 2023.



