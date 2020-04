[DIRECT] Good Morning Frenchweb avec Thibaud Elziere, Bénédicte Roullier, Juan Antonio Hernandez, Antoine Chabassol, Jean Louis Benard et Carlos Diaz

Bienvenue à tous dans ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons dès 9h du lundi au vendredi.

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Nous vous proposons de retrouver Carlos Diaz pour faire un point sur l’actualité dans la Silicon Valley. Thibaud Elziere, fondateur du start-up studio eFounders, explique comment son start-up studio et les start-up BtoB réussissent à faire face à la crise.

Bénédicte Roullier, cheffe du Pôle Transformation numérique des entreprises au sein de la DGE, décrit les sites d’information et les informations pratiques essentielles pour les TPE dans cette période de crise. Juan Antonio Hernandez, fondateur de Day One et Antoine Chabassol, fondateur de Label Box et de Qilibri, reviennent sur les étapes clés d’une restructuration réussie d’entreprise, tout particulièrement en période de crise.

Jean-Louis Benard, fondateur de Sociabble, met en avant concrètement quels sont les indicateurs clés clés d’une start-up en période de crise.

