[DIRECT] Les Déterminés, une transformation digitale pour soutenir les entrepreneurs des quartiers populaires et ruraux

Snapchat ne promeut plus les messages de Donald Trump « incitant à la violence raciale »

C’est au tour de Snapchat d’aller à l’encontre de Donald Trump. Le réseau social très prisé des jeunes de la génération Z, a rejoint Twitter mercredi pour atténuer l’audience des messages de Donald Trump, qui « incitent à la violence raciale ». Snapchat a en effet annoncé qu’il ne ferait plus la promotion des messages du président américain, même s’ils restent visibles aux abonnés à son compte et apparaissent quand un utilisateur fait une recherche spécifique. Les membres de sa campagne présidentielle pour sa réélection ont rapidement publié un communiqué accusant Snapchat de vouloir « truquer » le scrutin du 3 novembre.

Paris et Berlin en ordre de bataille pour un « cloud » européen

Les ministres de l’Économie allemand et français Peter Altmaier et Bruno Le Maire présenteront jeudi à Bercy une initiative franco-allemande « pour une infrastructure européenne de données ». La France et l’Allemagne veulent s’allier face aux plates-formes de « cloud », dominées aujourd’hui par de grands acteurs américains comme Amazon Web Services (AWS), Microsoft ou Google. A travers cette initiative, baptisée Gaia-X, les deux pays veulent favoriser la croissance des fournisseurs européens du cloud en les réunissant autour de standards et de normes communs, pour favoriser leur inter-opérabilité face aux géants américains et bientôt chinois.

Coronavirus : un impact plus fort sur les startups en série B

Station F a mené une étude auprès de 1.000 start-up européennes pour analyser l’impact de la crise sur l’écosystème des startups. Le résultat est surprenant puisque ceux sont les startups qui ont levé de l’argent en série B qui apparaissent comme les plus touchées. 97% d’entre elles disent avoir été impactées par cette crise, contre 85 % chez les toutes jeunes pousses en pré-amorçage. Ce sont également celles qui ont licencié le plus : 34 % des séries B annoncent avoir réduit leurs effectif. Les start-up ayant levé des fonds en série A sont 24 % à l’avoir fait, contre seulement 15 % pour celles en amorçage, et 16 % pour les séries C

Pour entamer cette émission, nous avons échangé avec Moussa Camara, le fondateur de l’association Les Déterminés qui a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs des quartiers populaires et des milieux ruraux. Nous avons abordé l’impact de la crise sur les porteurs de projet qu’il accompagne et sur leur détermination.

Nous continuons avec Michael Stora, psychanaliste et fondateur de l’Observatoire des Mondes numériques en Sciences humaines pour aborder nos rapports au numérique et à ses supports avec le recours massif au télétravail.

Enfin nous retrouvons Thomas de Verdelhan, CEO d’Iloria, une entreprise de location et gestion de voiliers en Bretagne, qui a profité du confinement pour mettre à jour son site internet et approfondir sa logiques SEO. Thomas de Verdelhan livre ses conseils sur la question.