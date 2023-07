FIGMA x ADOBE, ca patine / ALTICE US veut se débarrasser de CHEDDAR TV / QWANT c’est signé

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

BREAKING NEWS:

Elon MUSK va 2X trop vite, et s’est vu demandé par la police de San Francisco de replier la grue qui désinstallait l’ancien logo de TWITTER sur l’immeuble du siège.

TIKTOK lui emboite le pas, et propose à ses utilisateurs de s’envoyer des messages texte aggrémentés de son, et autres stickers, il n’y a pas d’abonné à perdre.

Face à des résultats financiers en baissse et la dégringolade de son titre en bourse, ALTICE US souhaite céder CHEDDAR TV la chaine d’info éco pour les millennials qu’elle avait acquise en 2019 pour 200 millions de dollars.

Après les marketplaces, les retailers et eCommercants en pincent pour le retail media, LIDL lance son offre en s’appuyant sur le DSP The Trade Desk

Dans son projet d’acquisition de FIGMA pour 20 milliards de dollars (50 fois les revenus annuels de FIGMA), ADOBE n’est pour le moment pas enclin à apporter des solutions à d’éventuels problèmes de concurrence, ce qui lui vaut une enquête approfondie du régulateur européen, et du régulateur britannique. Ce projet d’acquisition est déjà mis péril par le département de la justice américaine. Son CEO prévoit de finaliser l’accord d’ici la fin de l’année, et ce à quelques jours des résultats des différentes enquêtes le concernant. Depuis l’annonce de ce projet d’acquisition, l’action ADOBE est passée de 309$ à 523$ à la cloture d’hier.

Pour Octave KLABA, le deal est signé, il nous promet une beta de QWANT en fin d’année



A LIRE sur FRENCHWEB.FR:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, VANTA

Afin de se conformer aux réglementations, et législations telles que SOC 2 et ISO 27001, les entreprises doivent désormais pouvoir prouver à leurs clients que leurs actifs commerciaux critiques sont protégés contre les cybermenaces.

C’est à ce besoin que répond VANTA est une startup spécialisée dans l’automatisation de la conformité en matière de sécurité et ce depuis 2018. La startups spécialise de la cybersécurité opère désormais dans 58 pays au travers de bureaux basés à Dublin, New York, San Francisco et Sydney.

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

A L’ETRANGER:

ONETRUST vient de lever 150 millions de dollars lors d’un tour de financement dirigé par GIM, le fonds d’investissement d’Al Gore. Cette levée de fonds valorise l’entreprise à 4,5 milliards de dollars, soit une baisse de 18% par rapport à sa valorisation en 2021. ONETRUST propose des outils de confidentialité et de gouvernance des données pour les entreprises.

BUNQ , la néobanque hollandaise, a levé lors d’un inside round, 111 millions de dollars qui a maintenu sa valorisation à 1,8 milliard de dollars. La startup prévoit d’utiliser ce financement pour faire son entrée sur le marché américain. Depuis sa création en 2012, BUNQ a levé 286 millions d’euros, notamment auprès de son fondateur Ali Nikman qui a fait fortune en cédant sa 1ere société TRANSIP.



EXPÉRIENCES:

FRENCHWEB MARKET:

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) indique que son chiffre d’affaires au deuxième trimestre est en baisse de 10 % par rapport à l’année précédente, atteignant environ 15,68 milliards de dollars, et son bénéfice net est en baisse de 23,3 % par rapport à l’année précédente, atteignant environ 5,9 milliards de dollars.



MOUVEMENTS avec ALTAIDE, cabinet de recrutements spécialisé dans les métiers digitaux.

Le Conseil d’administration de la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) a nommé Romain BONENFANT directeur général de la FFTélécoms, à partir du 28 août 2023. Il est passé par la Direction générale des entreprises du Ministère de l’économie et des finances où il y a exercé les fonctions de sous-directeur des réseaux et des usages numériques, puis à la direction du service de l’industrie en 2020. ELIE GERARD (ex CEO ATOS) rejoint la startup ALICE & BOB comme Executive Chairman



AGENDA

Impact France (Paris, août 2023) DMEXco (Cologne, 20/21 septembre 2023) Bits and Pretzels (Cologne, 24/26 septembre 2023) Hub Forum (Paris, 10/11 octobre 2023) Saastock (Dublin, 16/19 octobre 2023)



L’agenda des évènements 2023 à ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI

Plus de 3 000 offres d’emploi sur le jobboard de FrenchWeb.fr →

LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

Spotify, Vous pouvez écouter l’émission GOOD MORNING FRENCHWEB sur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Listen to « Anthropic la startup qui rend son IA “constitutionnelle” et en conformité avec les CGU d’Apple… » on Spreaker.