Pas de ristourne pour les meublés AIRBNB / quand louer sa voiture devient un business / Le SUV de TESLA casse la baraque

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

BREAKING NEWS:

Elon MUSK souhaite rebaptiser TWITTER en X, migration prévue ce jour.

Bercy envisage de réviser la fiscalité des locations de meublés de tourisme. Parmi les propositions envisagées, il y aurait la suppression de l’abattement de 71 % accordé aux grands propriétaires réalisant plus de 176 200 euros de recettes par an sur des meublés touristiques classés, selon Le Parisien. Pour les petits loueurs, un abattement de 40 % (au lieu de 50 % actuellement) serait envisagé. Cette mesure vise à harmoniser davantage leur statut avec celui des logements nus, qui bénéficient actuellement d’un abattement de 30 %. La location de voiture sur TURO ou GETAROUND attire de nombreux solo entrepreneurs qui en font un business lucratif, en proposant jusqu’à plusieurs dizaines de véhicule à la location et pour certains se faisant épauler par des salariés. A peine dévoilé le nouveau CYBERTRUCK de TESLA vient d’enregistrer près de 2 millions de réservations en ligne, ce qui pourrait représenter un chiffre d’affaire de plus de 150 millions de dollars soit le double du chiffre d’affaire 2022 de TESLA JEFF BEZOS prévoit de s’impliquer un peu plus dans le développement du WASHINGTON POST, notamment en raison des importantes pertes réalisées en 2023, qui dépasse les 100 millions de dollars COINBASE prévoit de fermer son programme de prêts adossés au bitcoin, Borrow, destiné aux clients particuliers, et indique que les détenteurs de prêts doivent régler toutes les sommes dues d’ici le 20 novembre 2023.



A LIRE sur FRENCHWEB.FR:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, PENNYLANE

Si la numérisation des données les rend disponibles en temps réel, leur accessibilité peut vite être rebarbative, d’autant quand on utilise de nombreux services. C’est à ce problème que s’attaque PENNYLANE en rassemblant au même endroit tous les outils et intégrations pour gérer vos dépenses, votre facturation, votre trésorerie ainsi que votre comptabilité. Vous avez ainsi accès à un tableau de bord complet et à jour.

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

La startup spécialisée dans le développement de camions autonomes AURORA INNOVATION a levé 600 millions de dollars lors d’un placement privé de ses actions et prévoit une offre publique à 3 dollars par action, sur une valorisation d’environ 220 millions de dollars Basée à Dallas, o9 SOLUTIONS, qui commercialise des outils de gestion de la chaîne d’approvisionnement, annonce un tour de table de 116 millions de dollars mené par General Atlantic, valorisant l’entreprise à 3,7 milliards de dollars



EXPÉRIENCES:

FRENCHWEB MARKET:

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) indique que son chiffre d’affaires au deuxième trimestre est en baisse de 10 % par rapport à l’année précédente, atteignant environ 15,68 milliards de dollars, et son bénéfice net est en baisse de 23,3 % par rapport à l’année précédente, atteignant environ 5,9 milliards de dollars.



MOUVEMENTS avec ALTAIDE, cabinet de recrutements spécialisé dans les métiers digitaux.

Le Conseil d’administration de la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) a nommé Romain BONENFANT directeur général de la FFTélécoms, à partir du 28 août 2023. Il est passé par la Direction générale des entreprises du Ministère de l’économie et des finances où il y a exercé les fonctions de sous-directeur des réseaux et des usages numériques, puis à la direction du service de l’industrie en 2020. ELIE GERARD (ex CEO ATOS) rejoint la startup ALICE & BOB comme Executive Chairman



AGENDA

Impact France (Paris, août 2023) DMEXco (Cologne, 20/21 septembre 2023) Bits and Pretzels (Cologne, 24/26 septembre 2023) Hub Forum (Paris, 10/11 octobre 2023) Saastock (Dublin, 16/19 octobre 2023)



L’agenda des évènements 2023 à ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI

Plus de 3 000 offres d’emploi sur le jobboard de FrenchWeb.fr →

LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

Spotify, Vous pouvez écouter l’émission GOOD MORNING FRENCHWEB sur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Listen to « Anthropic la startup qui rend son IA “constitutionnelle” et en conformité avec les CGU d’Apple… » on Spreaker.