1000 fonctionnaires pour tester CHATGPT / 30 000 profils de haut niveau auraient quitté l’Europe pour la Chine / GETIR UK tout doit disparaitre d’ici fin juillet

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

BREAKING NEWS:

Le groupe de travail chargé d’identifier les mesures nécessaires pour bloquer l’usage des réseaux sociaux en cas de crise s’est réuni une deuxième fois à Bercy mercredi 19 juillet. Un amendement gouvernemental pourrait déposé lors de l’examen du texte en octobre.

Un millier de fonctionnaires se seraient portés volontaires pour tester CHATGPT dans le cadre d’un projet porté par la Direction interministérielle de la transformation publique ( DITP ) et la Direction interministérielle du numérique ( Dinum ), 5 fois plus que ce qui était attendu par le ministre de la Transformation et de la Fonction publique Stanislas GUERINI

SALESFORCE ouvre à tous ses clients EinsteinGPT, une AI qui combine les modèles d’IA propriétaires de Salesforce avec les technologies d’IA générative d’un écosystème de partenaires, ainsi que les données en temps réel de Salesforce Data Cloud. et Business first. Et on ne s’appelle pas SALESFORCE sans une belle offre commerciale, 50$ par mois / utilisateurs pour chaque module d’AI.

SPOTIFY continue à couper court au sein de sa structure, ce sont les équipes en charge de l’activité podcast qui sont cette fois çi visés spécifiquement avec 200 licenciements.

Face à un cashburn qui selon le quotidien allemand Handelsblatt serait de 100 millions de dollars par mois, GETIR serait en recherche urgente d’au moins 500 millions de dollars et serait en discussion avancées avec Mubadala un fonds d’investissements opérant pour le gouvernement d’Abu Dhabi. La société n’aurait un runway que de quelques mois selon et après avoir fermé la France, l’Espagne et le Portugal, pourrait quitter l’Italie et les Pays Bas

En attendant GETIR UK vend aux enchères une partie de ses équipements, si vous avez besoin d’un frigo, d’un scooter ou encore d’un casque c’est le moment. Attention tout doit partir d’ici la fin du mois.

APPLE menace le gouvernement anglais de désactiver au Royaume Unis des services tels que FaceTime et iMessage du Royaume-Uni suite à une proposition d’amendement à la loi sur les pouvoirs d’investigation (Investigatory Powers Act).

STRIDER , une plateforme qui accompagne les entreprises, les gouvernements et les organismes de recherche dans la protection de leur propriété intellectuelle, contre les menaces étatiques vient de publier une étude de données open-source, de revues scientifiques, dépôts de brevets en Chine, sont utilisées afin de mesurer la migration de profils très qualifiés en Chine. Ce seraient plus de 30 000 collaborateurs de très haut niveau qui depuis 20 ans seraient passés dans des entreprises tech chinoises à l’instar de HUAWEI, LENOVO ou ZTE. Les entreprises européennes qui auraient perdu le plus grand nombre de collaborateurs seraient NOKIA, SIEMENS et BOSCH. Le ministre des affaires étrangères chinois s’est insurgé de cette étude et a indiqué que “L’échange de talents entre la Chine et les pays étrangers n’est pas différent de celui des autres pays…”

AMAZON prévoit de déployer sa technologie de paiement par reconnaissance de paume Amazon One dans l’ensemble des magasins Whole Foods aux États-Unis d’ici la fin de l’année 2023.

YOU TUBE augmente l’abonnement à YouTube Premium aux États-Unis, passant de 11,99 dollars par mois à 13,99 dollars par mois, et YouTube Music passe de 9,99 dollars par mois à 10,99 dollars par mois.

Sergey BRIN serait passé de 3 à 4 jours au sein du campus de GOOGLE pour travaiiler avec les chercheurs en intelligence artificielle du projet GEMINI



A LIRE sur FRENCHWEB.FR:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, NAVAN

Navan est une solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d’affaires, des notes de frais et des cartes corporate. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivité grâce à un processus de réservation et de gestion des notes de frais simplifié, et les équipes Finance profitent d’une visibilité en temps réel et d’un contrôle accru sur les dépenses de l’entreprise.

À lire : Navan Dépenses met un coup d’accélérateur au rapprochement chez Lyft

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

La startup spécialisée dans le développement de camions autonomes AURORA INNOVATION a levé 600 millions de dollars lors d’un placement privé de ses actions et prévoit une offre publique à 3 dollars par action, sur une valorisation d’environ 220 millions de dollarsBasée à Dallas, o9 SOLUTIONS, qui commercialise des outils de gestion de la chaîne d’approvisionnement, annonce un tour de table de 116 millions de dollars mené par General Atlantic, valorisant l’entreprise à 3,7 milliards de dollars



EXPÉRIENCES:

FRENCHWEB MARKET:

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) indique que son chiffre d’affaires au deuxième trimestre est en baisse de 10 % par rapport à l’année précédente, atteignant environ 15,68 milliards de dollars, et son bénéfice net est en baisse de 23,3 % par rapport à l’année précédente, atteignant environ 5,9 milliards de dollars.



MOUVEMENTS avec ALTAIDE, cabinet de recrutements spécialisé dans les métiers digitaux.

Le Conseil d’administration de la Fédération Française des Télécoms (FFTélécoms) a nommé Romain BONENFANT directeur général de la FFTélécoms, à partir du 28 août 2023. Il est passé par la Direction générale des entreprises du Ministère de l’économie et des finances où il y a exercé les fonctions de sous-directeur des réseaux et des usages numériques, puis à la direction du service de l’industrie en 2020. ELIE GERARD (ex CEO ATOS) rejoint la startup ALICE & BOB comme Executive Chairman



AGENDA

Impact France (Paris, août 2023) DMEXco (Cologne, 20/21 septembre 2023) Bits and Pretzels (Cologne, 24/26 septembre 2023) Hub Forum (Paris, 10/11 octobre 2023) Saastock (Dublin, 16/19 octobre 2023)



L’agenda des évènements 2023 à ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI

Plus de 3 000 offres d’emploi sur le jobboard de FrenchWeb.fr →

LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

Spotify, Vous pouvez écouter l’émission GOOD MORNING FRENCHWEB sur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Listen to « Anthropic la startup qui rend son IA “constitutionnelle” et en conformité avec les CGU d’Apple… » on Spreaker.