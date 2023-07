L’écosystème FRENCHTECH recycle les ex ministres / la SG prête pour les cryptos / un tour de MAGI qui ne devrait pas faire plaisir à tout le monde.

Un message d’espoir pour les futurs recalés du gouvernement BORNES, Élisabeth MORENO, ex ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes, à la Diversité et à l’Égalité des chances dans le gouvernement Jean Castex, rejoint le comité stratégique du fonds DAPHNI. Elle a été Présidente de HP Afrique et Présidente France de LENOVO. De son coté Florence PARLY, ex ministre des Armées dans les gouvernements Philippe II et Castex, a rejoint au début du mois JOLT CAPITAL comme Senior Advisor.