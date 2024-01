HOLISTIC une nouvelle mégAI startup française / FW500 2024 / ANNE-SOPHIE BOUYGUES rejoint…

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

jeudi 25 avril 2024 FW EXPANSION: jeudi 27 juin 2024. Si vous souhaitez être partenaire du FW500, vous pouvez nous contacter à fw500@frenchweb.fr HOLISTIC une nouvelle mégAI startup française. Nouveau départ pour Laurent Sifre et Karl Tuyls, tous deux membres de l’équipe de GOOGLE DEEP MIND, avec la création d’HOLISTIC une startup dans le domaine de l’AI. La startup serait sur le point de lever près de 200 millions de dollars pour assurer ses besoins de développement. Une nouvelle perte pour GOOGLE qui vient de mettre en place un nouveau programme d’incentives pour ses collaborateurs travaillant sur l’AI, comme nous le révellions sur le channel WHATSAPP de FRENCHWEB la semaine passée. Startups et IA générative : un cadre stratégique en Europe La COMMISSION EUROPÉENNE va dévoiler une stratégie novatrice pour stimuler les startups et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Ce plan ambitieux vise à établir des « usines d’IA », favorisant l’utilisation de l’IA générative dans des secteurs clés, selon une proposition de texte qui circule à Bruxelles. Cette initiative marque un pas vers une politique industrielle dédiée à l’IA, alors que l’UE se rapproche de l’adoption de la législation sur l’IA (IA Act). Le concept d’usines d’IA repose sur des écosystèmes ouverts centrés autour de superordinateurs européens publics. Ces infrastructures, incluant des superordinateurs et des centres de données, visent à réduire significativement le temps d’entraînement des modèles IA, de plusieurs mois à quelques semaines. L’accès à cette puissance de calcul sera ouvert aux jeunes entreprises et chercheurs, sous réserve de conformité à des normes éthiques et responsables. L’initiative EuroHPC est citée comme un modèle de succès pour ce partenariat entre le secteur public et privé. Le projet GenAI4EU, financé par Horizon Europe et le programme pour une Europe numérique, ambitionne d’intégrer l’IA dans divers secteurs, reconnaissant le potentiel des systèmes d’IA générative dans des domaines variés, allant de la robotique aux soins de santé. L’intelligence artificielle en médecine : Vers une ère de diagnostics plus fiables L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le DOMAINE MÉDICAL gagne du terrain, révolutionnant les méthodes de diagnostic, notamment dans la détection des cancers du poumon et du sein. Hanâ Lbath (Docteure en Mathématiques et Informatique, INRIA), met en lumière l’importance cruciale de l’IA dans les hôpitaux, soulignant son rôle potentiel dans la réduction des diagnostics erronés, responsables de nombreux décès et handicaps. Aux États-Unis, l’IA aide déjà à identifier les premiers signes de septicémie, tandis qu’en France, elle améliore la détection de lésions cancéreuses lors d’endoscopies digestives. Néanmoins, l’adoption généralisée de l’IA en milieu hospitalier est freinée par des enjeux de confiance et de coût. Pour pallier ce manque de confiance, il est suggéré d’intégrer une évaluation de l’incertitude des prédictions de l’IA, fournissant ainsi aux médecins une base plus solide pour leurs décisions. Ce processus, combiné à une meilleure compréhension du fonctionnement de l’IA et à des garanties de protection de la vie privée, pourrait accélérer son intégration et transformer la prise en charge des patients. Stratégie robotique de l’UE : Un plan d’action pour 2025 La Commission européenne prévoit de publier en 2025 une stratégie à l’échelle de l’UE pour harmoniser l’adoption de la ROBOTIQUE alimentée par l’IA. Cette initiative, visant à maintenir l’Europe comme acteur clé dans ce domaine, s’alignera sur des plans existants tels qu’AI in workplace et le AI Act. La stratégie couvrira tous les aspects du développement et de l’adoption de la robotique, en mettant l’accent sur des défis tels que l’adaptation de la main-d’œuvre et la sécurité, tout en garantissant un déploiement responsable et éthique des robots. Les pays de l’UE, dont l’Allemagne, l’Italie, la France, l’Espagne et la Pologne — leaders dans l’adoption de robots industriels — contribueront à cette stratégie en partageant leurs plans nationaux. La Commission envisage également de créer un observatoire de la robotique et d’examiner les obstacles actuels à l’adoption de la robotique. Ce plan fait suite à une croissance significative de l’industrie robotique européenne, avec près de 72 000 unités installées en 2022. TweenMe : Des jumeaux numériques en santé Fondée en 2010 par Mohammed Bennani et Caroline Philippe, la pharmatech QUALEES, spécialiste de la valorisation des données de santé, s’apprête à lancer cette année, TweenMe, le premier générateur de jumeaux numériques, plateforme de cloud hybride. Cette technologie facilite la conception des réponses aux enjeux de santé publique (épidémies, vieillissement de la population, explosion des maladies chroniques…) dans tous les domaines du secteur (épidémiologie, recherche médicale, R&D et développement industriel, modélisation économique) à partir de traitement de jeux de données via un réseau d’IA spécifiques. L’objectif est d’être une alternative fiable, abordable et facilement reproductible aux méthodes existantes en permettant de créer de multiples jumeaux numériques pour diverses applications en santé.

GOOGLE CHROME se lance dans une utilisation intensive de l’IA pour organiser et personnaliser la navigation des utilisateurs. De nouvelles fonctionnalités, actuellement en test, incluent un organisateur d’onglets qui regroupe automatiquement des onglets similaires. Google prévoit d’ajouter la fonctionnalité « Help me write » pour assister les utilisateurs dans la rédaction de textes sur le Web. Ces innovations s’inscrivent dans la stratégie de la firme de Mountain View visant à davantage intégrer l’IA dans le navigateur, avec d’autres développements attendus, notamment l’utilisation du modèle Gemini pour simplifier et accélérer la navigation.

Une nouvelle étude suédoise révèle qu’un simple test sanguin peut détecter la maladie d’Alzheimer jusqu’à 15 ans avant l’apparition des symptômes. Ce test, développé par la biotech californienne ALZPATH et déjà disponible commercialement, mesure les niveaux d’une protéine nommée p-tau217, indicatrice des changements biologiques dans le cerveau liés à Alzheimer. Il se révèle aussi précis que les ponctions lombaires, plus douloureuses, pour détecter la maladie et surpasse d’autres tests en développement. Les experts envisagent un programme de dépistage national en Grande-Bretagne pour les plus de 50 ans, suggérant que les traitements actuels pourraient être plus efficaces si la maladie est diagnostiquée plus tôt. Ce test pourrait également éviter des investigations plus invasives.

L’ÉDUCATION NATIONALE intensifie l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans l’enseignement, du primaire au secondaire. Dès la rentrée 2024, les élèves de seconde bénéficieront de « MIA », un service numérique personnalisant l’apprentissage grâce à l’IA. De plus, 5 « assistants pédagogiques intelligents » sont déjà en usage du CP au CE2, avec une extension prévue jusqu’à la 3e. Ce développement fait partie du partenariat d’innovation pour l’IA (P2IA), lancé par le ministère en 2018, visant à financer la recherche et le développement de services numériques éducatifs. Ces outils adaptatifs aident à individualiser l’enseignement, en particulier pour les élèves en difficulté, et sont déjà utilisés par plus de 50 000 enseignants et 1,3 million d’élèves. Toutefois, l’impact réel de ces technologies sur l’apprentissage reste à évaluer.

La région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment Lyon, se distingue dans le domaine de la BATTERIE, avec des entreprises innovantes telles que Mecaware, Mob-Energy et Advantelec qui s’apprêtent à s’implanter à Vénissieux. Ces sociétés se spécialisent dans le reconditionnement des batteries, un secteur en plein essor. La région, déjà riche en acteurs clés de la mobilité électrique comme GCK, SNAM Groupe, et Forsee Power, bénéficie d’un écosystème dynamique soutenu par des structures d’accompagnement financier et des incubateurs. Bien que ces entreprises ne forment pas une filière organisée, elles sont complémentaires et ouvertes à la collaboration. La montée en puissance de ces acteurs du reconditionnement coïncide avec la prévision de construction de 50 gigafactories en Europe, offrant de prometteuses perspectives pour l’industrie.

Au Forum économique mondial de Davos en 2024, l’initiative TIMBUKTOO a été lancée pour stimuler les startups africaines, avec pour objectif d’investir un milliard de dollars pour transformer 100 millions de moyens de subsistance et créer 10 millions d’emplois. Actuellement, l’Afrique ne représente que 0,2 % de la valeur mondiale des startups. Cette initiative, soutenue par le PNUD et des dirigeants africains, vise à renforcer le secteur des start-ups dans le continent, où 89 % du capital-risque vient de l’étranger et se concentre principalement dans 4 pays : le Nigeria, le Kenya, l’Afrique du Sud et l’Égypte.

Le Japon sera le pays invité à la grand-messe du numérique, VIVATECH, du 22 au 25 mai à Paris, Porte de Versailles. Le pavillon du pays du soleil levant présentera une imposante délégation de startups locales et de grandes entreprises nipponnes. Dans ce cadre sera présenté le programme gouvernemental japonais « Society 5.0 » dont l’objectif principal est d’aborder et de surmonter les défis sociaux en incorporant les innovations (telles que l’IA) dans les industries ainsi que dans la vie sociale, rendant le quotidien des populations plus facile et plus durable.

Selon un dépôt dans une action collective intentée par 10 artistes américains contre Midjourney et d’autres parties, la plainte inclut une liste de 16 000 noms d’artistes dont les œuvres auraient été utilisées sans autorisation pour la formation de Midjourney.

LA MINUTE CYBER Cryptographie : Kit post-quantique pour les entreprises THALES, avec QUANTINUUM, lance un kit Entreprises PQC, innovation majeure dans la cryptographie post-quantique destinée aux entreprises. Ce kit permet aux sociétés de tester leur préparation face aux attaques informatiques quantiques futures, un enjeu crucial alors que l’informatique quantique menacera bientôt la sécurité des données cryptées traditionnelles. Le kit offre un environnement sûr pour expérimenter avec des clés de chiffrement renforcées pour la cryptographie post-quantique (PQC) et évaluer l’impact de l’informatique quantique sur leur infrastructure de sécurité. Cette initiative vise à accompagner les entreprises dans la transition vers de nouveaux algorithmes de sécurité et veut renforcer les clés de chiffrement dans ce contexte. L’outil permet des tests dans un laboratoire sécurisé, sans affecter les opérations en cours. Il intègre des HSM Luna et la technologie QRNG de Quantinuum, assurant la sécurité dans la génération et le stockage des clés. Ce kit permet d’identifier les faiblesses de leur cryptographie actuelle et d’adapter les infrastructures informatiques en prévision de l’ère post-quantique. NUMBERS

L’IA générative transforme progressivement l’e-commerce Le baromètre 2024 d’IADVIZE offre un aperçu détaillé de l’impact croissant de l’IA générative sur le secteur de l’e-commerce. Cette étude, basée sur l’analyse de plus de 350 millions de messages et les données de près de 100 marques, révèle une adoption massive et exponentielle de l’IA générative sur la plateforme conversationnelle d’iAdvize en 2023. Dans les secteurs de l’électroménager, de la mode, et des articles de sport, cette technologie a permis une gestion plus efficace et automatisée des interactions clients. Avec 60 % des conversations en ligne partiellement ou entièrement automatisées en 2023, et un pic de 70 % en décembre, l’IA générative se positionne comme un outil clé pour les marques cherchant à optimiser leur service client pendant des périodes clés comme le Black Friday et les fêtes de fin d’année. Cette automatisation a entraîné une amélioration notable de la capacité des marques à répondre aux demandes des clients, augmentant ainsi leur satisfaction et fidélisation. La performance de l’IA générative se reflète également dans les taux de conversion. Les sites e-commerce qui l’ont adoptée ont vu leur taux moyen de conversion augmenter à 14,2 %, avec des pics atteignant 33 % pour certaines marques. Ces chiffres contrastent fortement avec le taux de conversion inférieur à 3 % observé chez les marques n’utilisant pas de solutions conversationnelles. L’adoption de solutions de relation client basées sur l’IA générative semble avoir des retombées positives avec des taux de satisfaction client de satisfaction client (CSAT) des nouveaux bots qui tend à se rapprocher de celui des conseillers humains, atteignant 80 % tandis que les chatbots des générations précédentes peinent à atteindre les 50 %. LA STARTUP DU JOUR: Chaque jour découvrez une nouvelle startup de l’écosystème, avec UNLIMITD, la solution de financement de votre trésorerie

Alors que l’entreprise vise l’introduction en bourse en 2025, VESTIAIRE COLLECTIVE monte une opération de financement afin de fédérer une communauté autours du site de seconde main d’un montant d’un million d’euro. La société vise également la rentabilité cette année. Avec une valorisation de 1,7 milliards d’euros, VESTIAIRE COLLECTIVE a déjà levé 658 millions d’euros auprès de 23 investisseurs dont EURAZEO o

BEEDEEZ, une plateforme de formation B2B, a lève 8 millions d’euros auprès d’un pool d’investisseurs mené par Arkéa Capital. Fondée en 2015, elle se spécialise dans la formation des employés « de terrain », offrant des formats pédagogiques adaptés à différents environnements de travail. En rendant l’apprentissage accessible via divers appareils comme les smartphones et tablettes, Beedeez vise à améliorer la montée en compétences et l’employabilité.

QDRANT , une start-up basée à Berlin spécialisée dans le développement d’une base de données vectorielle open source du même nom, a clôturé une levée de fonds de série A de 28 millions de dollars, avec en lead investor, Spark Capital. Ce financement fait suite à une précédente levée de 7,5 millions de dollars en avril 2023.

KITTL, une autre startup berlinoise développant un outil de conception graphique basé sur navigateur, a récemment finalisé une levée de fonds de série B de 36 millions de dollars, menée par IVP. Cette levée de fonds intervient tout juste un an après une série A de 11,6 millions de dollars,

AIDASH, startup spécialisée dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour analyser des images satellites afin de détecter les risques d’incendie et les dangers météorologiques sur les lignes électriques, a bouclé un financement de série C de 50 millions de dollars. Ce tour de financement a été dirigé par Lightrock

CLERK, une startup qui assiste les développeurs d’applications dans l’authentification et la gestion des utilisateurs, a réussi à lever 30 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série B dirigé par CRV. La société affirme avoir environ 1 300 clients payants, gérant ensemble 16 millions d’utilisateurs.

Jack MA et Joe TSAI, co-fondateurs d’ALIBABA sont devenus à nouveau les premiers actionnaires de l’entreprise après avoir acquis des actions d’une valeur d’environ 50 millions de dollars pour Jack Ma et d’environ 150 millions de dollars pour Joe Tsai au cours du quatrième trimestre. Ces achats cumulés sont supérieur à la participation de SoftBank.

Au quatrième trimestre, NETFLIX a enregistré une hausse de 12,5% de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente, atteignant 8,83 milliards de dollars. Le nombre d’abonnements payants a augmenté de 12,8% pour atteindre 260,3 millions, surpassant les prévisions de 256 millions. Le bénéfice net a également connu une forte croissance, passant de 55 millions à 938 millions de dollars.

Netflix a également acquis les droits exclusifs de diffusion des programmes de la WWE, tels que Raw, qui seront diffusés à partir de 2025 aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine. Cet accord de 10 ans est évalué à plus de 5 milliards de dollars

Suite à ces informations, l’action NFLX a bondi de plus de 8%.

EBAY le géant du commerce en ligne, a annoncé son intention de supprimer environ 1 000 postes soit 9% de son effectif à temps plein. Une restructuration de ses collaborateurs externes est également attendue.

SAP, le géant des logiciels d’entreprise, prévoit des rachats volontaires ou des changements de poste pour environ 8 000 employés dans le cadre d’un programme de restructuration prévu pour 2024.

EMMANUEL GRENIER, ancien dirigeant de Cdiscount, a été nommé à la tête de l’e-commerce, de la data et de la transformation digitale chez Carrefour, intégrant ainsi le Comité exécutif du groupe. Ayant passé sa carrière au sein du groupe Casino, notamment en dirigeant Cdiscount de 2008 à 2023 et où il a significativement augmenté la taille de l’entreprise, Grenier apporte une expertise solide dans le secteur du commerce en ligne. Son nouveau rôle chez Carrefour vise à atteindre un objectif ambitieux de 10 milliards d’EUR de volume d’affaires en e-commerce, conformément au plan 2026 d’Alexandre Bompard, PDG du groupe.

ANNE-SOPHIE BOUYGUES est nommée country leader, porte-parole pour la France de Nextdoor, réseau social local présent dans 11 pays qui compte 85 millions d’utilisateurs. Ses objectifs seront de renforcer la présence du réseau social en France et son adoption dans notre pays. Depuis octobre 2022, elle était à la tête de la communication de Nextdoor pour les marchés Europe du Sud (France, Espagne, Italie).

BERTRAND CASSAR rejoint le Hub FranceIA pour y représenter le groupe La Poste, en tant que VP IA de Confiance. Juriste spécialisé dans le Droit du Numérique, Cassar est responsable Gouvernance des données à La Poste. Auparavant, il a exercé différents postes à Bercy : dématérialisation de la commande publique, réglementation de l’intelligence artificielle pour les entreprises et transformation numérique de l’administration.

GEOFFREY FOSSIER est nommé Chief Marketing Officer chez Azerion France, après avoir occupé le même poste chez Hawk, entreprise acquise par Azerion en octobre 2023. Avant de rejoindre Hawk, Fossier a exercé en tant que VP Marketing chez Adot. Cette nomination s’inscrit dans le contexte de l’expansion rapide d’Azerion en France, qui a acquis une cinquantaine de sociétés en trois ans, dont la régie digitale Targetspot, l’adtech Sublime, Adverline et Madvertise.

DAMIEN ISLAM-FRENOY rejoint Teads en tant que CTO. Sous la direction de Jeremy Arditi, co-CEO, il sera chargé de superviser le développement et les opérations technologiques de l’entreprise, notamment dans les domaines de la CTV (télévision connectée), des données, de l’optimisation créative et de la performance. Avant de rejoindre Teads, Islam-Frenoy occupait depuis 2017, le poste de director of Global Product Management & Software Engineering.

GUILLAUME POUPARD, ancien directeur général de l’ANSSI et actuel directeur général adjoint de Docaposte, rejoint le conseil d’administration de Sekoia IO, cybertech européenne spécialisée dans les solutions de détection et de réponse étendue.

L’adtech Equativ renforce son équipe de direction avec l’arrivée de PARAG VOHRA en tant que Chief Revenue Officer (CRO) et la promotion de JEAN-CHRISTOPHE PEUBE et TEIFFYON PARRY aux postes respectifs de COO et CSO. Vohra, précédemment chez Iponweb, est chargé d’augmenter le chiffre d’affaires de la société, en se concentrant sur les secteurs en croissance comme le SSP, CTV et les solutions pour les agences. Peube supervisera l’équipe TechOps centralisée, tandis que Parry dirigera la phase d’innovation et d’expansion de la plateforme. Le comité consultatif stratégique d’Equativ s’enrichit également avec MYKIM CHIKLI, CEO de Weborama pour les pays EMEA, et CHRISTOPHE PARCOT, ancien COO de Teads.

