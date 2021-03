Jeux vidéo: ByteDance devance Tencent en rachetant l’éditeur de Mobile Legends

La stratégie de ByteDance consistant à diversifier ses sources de revenus se poursuit. Nuverse, sa filiale consacrée aux jeux vidéo, vient d’acquérir le studio chinois Mooton Technology convoité par le géant Tencent. Si le montant exact de cette transaction n’a pas été révélé, l’opération valoriserait le studio à environ 4 milliards de dollars selon des sources citées par l’agence de presse Reuters. Le propriétaire de TikTok étend ainsi sa position sur le marché chinois du jeux vidéo.

Lancé en 2014 par un ancien employé de Tencent, Mooton est connu en Asie du Sud-Est pour avoir développé le jeu « Mobile Legends: Bang Bang », un jeu d’arène de combat en ligne multijoueur (MOBA) sorti en 2016. Ce dernier connaît une croissance fulgurante puisqu’il vient de passer les 500 millions de dollars de revenus. « Grâce à une collaboration entre les équipes et en s’appuyant sur les leçons et les connaissances tirées de sa propre croissance rapide, Moonton fournit le soutien stratégique nécessaire pour accélérer l’offre de jeux de Nuverse à l’échelle mondiale », commente ByteDance.

ByteDance poursuit ainsi sa stratégie de diversification. Le géant chinois, propriétaire du réseau social TikTok aux 700 millions d’utilisateurs à travers le monde, s’est récemment lancé sur le marché très lucratif des paiements mobile. En effet, le groupe a annoncé le lancement d’un service de paiement mobile connecté à la version chinoise de son célèbre réseau social, Douyin, en janvier dernier. Mais le secteur le plus prometteur semble rester à ses yeux celui des jeux vidéo.

Un marché de plus de 40 milliards de dollars

La Chine abrite en effet le plus grand marché de jeux vidéo au monde puisqu’il a généré 40,85 milliards de dollars en 2020, contre 36,92 milliards de dollars aux États-Unis selon le cabinet Newzoo. Cependant, ByteDance devra faire face à la concurrence d’un autre géant chinois, Tencent, déjà bien ancré sur ce marché depuis le rachat de la majorité des parts de Riot Games. Riot est devenu un pionnier de l’esport grâce à son jeu phare « League of Legends », dont la version mobile pourrait souffrir de la concurrence de « Mobile Legends: Bang Bang ». Toujours selon Newzoo, Tencent occupait plus de la moitié du marché chinois des jeux en 2019.

Ce dernier aurait par ailleurs fait une offre pour le rachat de Mooton qui a été égalée de justesse par ByteDance selon Reuters. En janvier dernier, Tencent poursuivait ses ambitions dans le jeu vidéo en investissant 30 millions d’euros dans le studio parisien Dontnod, spécialisé dans le développement de jeux vidéo narratifs.