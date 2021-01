Le CES 2021 déçoit, exposants et visiteurs ne sont pas au rendez vous

L’édition 2021 du Consumer Electronics Show (CES) s’est déroulée du lundi 11 au jeudi 14 janvier. Mais le CES a pour la première fois eu lieu entièrement en ligne. Le format virtuel a découragé de nombreux adeptes: 2 000 exposants présents, contre 4 000 pour l’édition 2020 et environ 75 000 personnes inscrites contre les 100 000 attendus par les organisateurs.

Des rencontres virtuelles difficiles

La digitalisation du célèbre événement de Las Vegas ne s’est pas faite sans difficultés. « Le site internet du CES a été très critiqué et ne répondait pas aux besoins. Le format n’était pas approprié car les rencontres n’étaient pas facilitées. », explique à notre micro Olivier Ezratty, consultant en nouvelles technologies et auteur.

Une digitalisation de l’événement qui a également rebattu les cartes parmi les exposants présents. En termes d’exposants, la France se place en 4ème position avec 135 sociétés françaises représentées et regroupées en majorité par région. La Corée du Sud s’est distinguée durant cette édition 2021. « En nombre d’exposants, la Corée a dépassé la Chine. Les Coréens sont bien classés dans l’innovation mondiale alors que les Chinois sont moins innovants. Au CES, les entreprises chinoises qui avaient l’habitude d’être présentes sont des constructeurs ou des fabricants de composants qui n’ont pas trouvé d’intérêt à exposer en ligne. »

Une « covidisation » de l’offre

En temps de pandémie, la santé a occupé le devant de la scène. Après la « health tech » (« tech de la santé »), c’est la « Covid tech » qui est à la mode, avec des masques faciaux connectés et des robots désinfectants pour les bureaux et autres lieux publics. « On a assisté à une covidisation des produits et des discours à travers des technologies liées à l’hygiène, concernant masques et robots », confirme Olivier Ezratty. Le marché de la health tech connait une forte croissance depuis le début de la crise du coronavirus. Les ventes américaines d’appareils connectés de santé ont dépassé les 630 millions de dollars en 2020, le double de 2019, selon la CTA. Elle projette 1,2 milliard d’ici 2024.

Retrouvez l’intégralité de l’interview d’Olivier Ezratty, consultant en nouvelles technologies et auteur :

