Les Impôts se mettent à l’IA générative / YC 2024 / FW500 derniers jours pour vous faire connaitre.

Les Impôts se mettent à l’IA générative

La Direction générale des finances publiques (DGFIP) intègre désormais l’IA générative dans ses processus administratifs avec LLaMandement, un outil innovant pour la synthèse et l’attribution d’amendements. Utilisé lors de l’examen du budget 2024, cette solution a permis de traiter plus de 10 000 amendements en seulement 15 minutes, offrant une efficacité notable dans la gestion des données législatives.

Développé à partir d’un modèle de langage de Meta et affiné avec la data de l’application Signale, LLaMandement s’avère crucial pour optimiser la préparation des débats parlementaires, en allégeant significativement la charge de travail des agents. La DGFiP mise sur la transparence et la collaboration en rendant accessible le code source de cette solution, encourageant ainsi l’évaluation et la réutilisation par d’autres institutions.

YCOMBINATOR change sa matrice de startups

Y Combinator a publié une nouvelle liste des types de startups qu’il souhaite voir rejoindre son programme d’accélération. Cette mise à jour représente la plus grande refonte de ses « demandes de startups » depuis 2018. « C’est pour donner un aperçu du genre de startups que nous aimerions voir postuler », a déclaré le directeur général de YC, Dalton Caldwell, dans une interview avec Bloomberg TV. Les premières idées sur la liste de YC concernent l’application de l’apprentissage automatique à la robotique. D’autres domaines incluent l’application de l’IA aux simulations physiques, tels que la météo ou la conception d’avions; le renforcement de l’industrie manufacturière aux États-Unis; et les « nouvelles entreprises spatiales ». Y Combinator est l’un des accélérateurs de startups les plus importants et les plus compétitifs de la Silicon Valley, et a soutenu des entreprises telles que Airbnb Inc., DoorDash Inc. et Stripe Inc.

Appliquer l’apprentissage automatique à la robotique

Utiliser l’apprentissage automatique pour simuler le monde physique

Nouvelles technologies de défense

Rapatrier l’industrie aux Etats Unis

Nouvelles entreprises spatiales

Technologie climatique

Entreprises open source commerciales

Informatique spatiale

Nouveaux logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP)

Outils de développement inspirés des outils internes existants

Intelligence artificielle explicative

LLMs pour les processus manuels en arrière-plan dans les entreprises héritées

IA pour construire des logiciels d’entreprise

Finance stablecoin

comment éradiquer le cancer

Modèles de base pour les systèmes biologiques

Le modèle d’organisation de service géré pour les soins de santé

Éliminer les intermédiaires dans les soins de santé

Meilleure cohésion d’entreprise

Rôle clé de l’humain dans les brevets IA

L’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a clarifié sa position sur les brevets liés à l’IA, suite au décret de Joe Biden. Désormais, une invention aidée par l’IA peut être brevetable si l’apport humain est « significatif ». Cette décision fait suite au refus de la Cour suprême, au printemps 2023, d’accorder des brevets pour des inventions purement générées par l’IA. L’USPTO souligne la difficulté d’établir cette contribution humaine significative, sans pour autant fixer de critère absolu. Les nouvelles directives, en vigueur depuis le 13 février, peuvent être commentées en ligne pour 3 mois.

Nouvelle passerelle DeepTech

Le RÉSEAU SATT lance Tech-365.fr, une plateforme dédiée à l’innovation, offrant aux entreprises un accès privilégié à plus de 400 technologies issues de la recherche publique française. Cette initiative vise à stimuler la compétitivité des entreprises de toutes tailles en leur permettant de découvrir et d’adopter des innovations dans 4 filières stratégiques, la Greentech, la Numtech, la Biotech et la Medtech.

Conçue pour faciliter la navigation et la sélection d’opportunités technologiques, la plateforme propose un catalogue détaillé, accessible 24/7, et régulièrement mis à jour. Le réseau SATT fédère 13 Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) avec innovations scientifiques et plus de 800 startups.

Murfy passe au magasin physique

La start up MURFY, spécialiste de la réparation et du reconditionnement d’électroménager, ouvre son premier magasin à Lyon Saint-Priest, marquant une étape importante dans l’accès au matériel durable et économique. Traitant annuellement près de 16 000 appareils, l’entreprise propose désormais frigos, lave-linge et autres, rénovés directement en boutique. Cette initiative locale permet aux Lyonnais de découvrir et d’acquérir des appareils reconditionnés, jusqu’à 60% moins cher que le neuf, tout en bénéficiant des conseils d’experts réparateurs. Murfy, s’engageant pour une consommation responsable, étend ainsi son offre tout en favorisant le circuit court et l’économie circulaire.

Créé en 2018, Murfy est une jeune pousse Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) qui sensibilise les consommateurs à penser différemment l’électroménager avec l’autoréparation, la réparation à domicile, la formation des techniciens électroménagers et le reconditionnement. Elle compte plus de 350 salariés pour 15 millions de chiffre d’affaires annuel.

Temu investit massivement lors du Super Bowl

Le jeune géant de la vente en ligne TEMU, n’ayant pas encore soufflé sa 2e bougie, a marqué les esprits en diffusant son spot publicitaire entre 5 et 6 fois pendant la retransmission du Super Bowl, créant une confusion chez les médias quant au nombre exact de diffusions. Cette offensive publicitaire, d’un coût potentiel de 42 millions de dollars pour des créneaux de 30 secondes estimés à 7 millions de dollars chacun, exclut les 10 millions de dollars promis en cadeaux le jour du match par PDD Holdings, la société mère de Temu.

La plateforme, qui a été l’application iPhone la plus téléchargée aux États-Unis l’année dernière, propose une expérience d’achat ludique et économique, avec des millions de produits à bas prix, principalement expédiés depuis la Chine. Malgré sa croissance fulgurante, Temu fait face à des controverses, notamment des accusations de travail forcé, dans un contexte où ses ventes aux États-Unis commencent à fléchir.