ALAN partage ses résultats / WINESPACE l’IA du vin / ALEXANDRE MENU à la tête de …

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

🎂 Bon anniversaire à Laurence Houdeville (INETUM), Adeline Javaudin (DOCUSIGN), Eugenie Guibert (Sartory Artist), Christian Bombrun (Digital Platform), Francois Chemel (Fondation François Sommer), Thierry Wellhoff (Wellcom)

Retrouvez l’actualité vue brut de décoffrage sur notre Channel WHATSAPP.

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

BREAKING NEWS:

ALAN, en route vers une croissance rentable. ALAN présente ce matin ses chiffres à la presse: la startup revendique en 2023, 500 000 assurés (120 000 de plus qu’en 2022, une croissance légèrement ralentie par rapport à 2022). L’assureur compte désormais 5000 entreprises Si l’objectif des 380 000 millions d’euros n’a pas été atteint, l’entreprise réalise néanmoins 350 000 millions d’euros de chiffre d’affaires dans un contexte économique tendu. L’objectif de rentabilité est fixé à horizon 2026 (2025 pour la France). Entre 2023 et 2024 ALAN a vu passer sa trésorerie de 230 millions d’euros à 180 millions d’euros. ALAN est présent en France, Belgique (10 millions d’euros d’ARR, 30K membres signés), et en Espagne (5 millions d’euros d’ARR, 12 membres signés). ALAN enregistre un Netpromoter Score de 69 et un score de satisfaction client de 86% Cet exercice de communication est désormais très prisé par de nombreux acteurs de la tech. Le dernier en date et très réussi en terme de retombées médias, était celui de MIRAKL. Une transparence qui ne doit pas faire oublier aux journalistes de creuser le sujet. iMessage et Bing échappent au DMA de l’UE La messagerie IMESSAGE d’Apple et le moteur de recherche BING de Microsoft ne seront pas soumis aux nouvelles règles du Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne. Ces services n’ont pas été jugés « essentiels » pour les consommateurs européens, selon une enquête, et échapperont donc à la régulation visant à promouvoir une concurrence équitable dans le secteur numérique. Le DMA, qui impose notamment l’interopérabilité des messageries instantanées populaires, ne concernera pas iMessage, permettant à Apple de maintenir sa plateforme exclusive aux utilisateurs de ses appareils. Par ailleurs, les activités de recherche et publicitaires de Microsoft avec Bing et Edge sont également exemptées, la Commission européenne estimant leur impact moindre face au monopole de Google. WINESPACE, des arômes de vin en IA… sans LLM La start up bordelaise WINESPACE fait sensation au mégasalon professionnel Vinexpo Paris en remportant de la part de l’organisation le V’Dor Vinexposium Business Award de meilleure nouvelle solution business 2024. La plateforme innovante Tastee de la jeune pousse de la WineTech permet de guider les professionnels et les consommateurs pour faire leur choix de vin et bientôt de spiritueux à partir de données de goût. L’offre intègre un assistant numérique doté d’IA, capable de capitaliser les commentaires de dégustation des experts des vins (sommeliers, cavistes, œnologues, journalistes) et les synthétiser en termes forts en plusieurs langues pour en générer des rosaces d’arômes, dédié aux vendeurs. Cette technologie est destinée avant tout aux points de vente dépourvus de conseillers spécialisés, comme les supermarchés ou les sites de vente en ligne. Winespace tire parti d’une connaissance approfondie de l’univers vinicole, alliée à une expertise en informatique et en IA sans LLM. La solution est basée sur du traitement automatique du langage naturel (TALN), un procédé proposé par Benoît Sagot, chercheur en linguistique à l’INRIA et l’équipe scientifique ALMAnaCH de Paris. L’entreprise a été créée en 2017 par Sylvain Thibaud, Julien Laithier (tous deux de Bordeaux Sciences Agro) et Antoine Gérard (docteur en mathématiques à l’INRIA) et a levé 450 000 EUR, principalement auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine. Réguler l’IA générative avec la CNIL ? Dans un contexte d’inquiétude croissante concernant l’utilisation de l’IA générative (IAG), la commission des lois de l’Assemblée nationale examine aujourd’hui le rapport de la MISSION D’INFORMATION sur les défis de l’intelligence artificielle générative en matière de protection des données personnelles et d’utilisation du contenu généré. Frenchweb.fr peut révéler que la mission d’information de l’Assemblée nationale, menée depuis mai 2023, aboutit à des propositions significatives. Co-dirigée par les députés Philippe Pradal et Stéphane Rambaud, cette initiative vise à encadrer les défis liés à l’IAG, notamment en termes de protection des données et d’utilisation de contenu. Les 2 parlementaires préconisent une régulation principalement européenne tout en suggérant une transformation de la CNIL pour mieux répondre aux enjeux spécifiques de l’IAG. Malgré les risques identifiés, tels que les atteintes à la vie privée ou les discriminations potentielles, l’usage de l’IAG est perçu comme pouvant être bénéfique, selon l’application qui en est faite. La mission note par ailleurs une adoption timide de l’IAG par l’administration française, à l’exception notable de la gendarmerie. Extraction de lithium à faible impact La startup californienne LILAC SOLUTIONS s’apprête à lancer un projet innovant pour extraire le lithium du Grand Lac Salé (dans l’Utah), un composant essentiel des batteries rechargeables pour véhicules électriques. Le processus promet un faible impact environnemental grâce à l’utilisation de billes en céramique réutilisables qui captent les atomes de lithium. Avec une capacité de production visée de 20 000 tonnes de lithium de qualité batterie par an, Lilac entend contribuer à la réduction de la dépendance des États-Unis envers les fournisseurs étrangers, notamment la Chine. Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de transition vers des énergies plus propres, soutenue par l’administration Biden. Lilac a levé 145 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont le fonds Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates, et prévoit de construire une usine de raffinage dans l’Utah. Ce projet, qui évite les bassins d’évaporation traditionnels et préserve les niveaux d’eau, pourrait marquer un tournant dans l’extraction de lithium avec un impact environnemental réduit.

FW500 J-15 La DATAROOM compte désormais 2000 sociétés tech françaises. Pour vous assurer que votre société sera bien évaluée pour l’édition 2024, nous vous invitons à vérifier si elle est présente dans notre base de données à partir de cette page. Le FW500 prend une nouvelle dimension, celle d’un écosystème qui s’est considérablement structuré et étoffé. Sa vocation est de valoriser cette richesse et permettre de découvrir des entreprises en croissance, de l’AG TECH au Spatial en passant par les FINTECH, PROPTECH ou RETAIL TECH, etc. Pour mieux le valoriser nous l’avons découpé en 4 catégories: FW START UP : les entreprises en phase d’amorçage et early stage (Olvid, Namastay, …) – jeudi 29 février 2024

: les entreprises en phase d’amorçage et early stage (Olvid, Namastay, …) – jeudi 29 février 2024 FW SCALE UP : les entreprises en phase d’accélération (Sellsy, Pennylane, …) – jeudi 28 mars 2024

: les entreprises en phase d’accélération (Sellsy, Pennylane, …) – jeudi 28 mars 2024 FW GROWTH : les entreprises en phase de croissance (ex: Veepee, Groupe Positive, …) – jeudi 25 avril 2024

: les entreprises en phase de croissance (ex: Veepee, Groupe Positive, …) – jeudi 25 avril 2024 FW EXPANSION: les entreprises arrivées à maturité (ex: Dassault Systeme, ILIAD,… ) – jeudi 27 juin 2024. Pour réaliser ces palmarès nous avons recueilli de nombreuses informations sur chacune des entreprises, et structuré l’ensemble de ces données dans notre DATAROOM. Pour vous assurer que votre société sera bien évaluée pour l’édition 2024, nous vous invitons à vérifier si elle est présente dans notre base de données à partir de cette page. Si vous n’y apparaissez pas ou souhaitez nous communiquer de nouvelles informations sur votre entreprise, notamment sur votre activité 2023 / 2024, signalez le nous sur cette page. Si vous souhaitez être partenaire du FW500, vous pouvez nous contacter à fw500@frenchweb.fr

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

La gestion des contrats peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour les entreprises. La création, la rédaction et la signature de documents peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires pour les entreprises. C’est pourquoi la société suédoise ONEFLOW a mis en place une solution d’automatisation des processus contractuels, qui a déjà séduit plus de 2 900 clients dans plus de 50 pays.

À lire : La grande enquête sur la gestion des contrats

ONEFLOW a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

EN BREF

Grand gagnant pour le nombre de conseillers des membres des cabinets des ministres délégués et des secrétaires d’État au sein du gouvernement Attal : ROLAND LESCURE, ministre délégué chargé de l’industrie et de l’énergie avec 15 conseillers maximum, marquant là une priorité de cette double thématique à Bercy. Comme annoncé sur FRENCHWEB.FR, le secrétariat d’État chargé du numérique piloté par MARINA FERRARI sera doté au maximum de 8 conseillers. Les 4 CHU d’Auvergne-Rhône-Alpes, dont ceux de Lyon, Grenoble-Alpes, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, ont remporté un appel à projets pour créer un hub commun de données de santé. Ce projet, baptisé DATA HUB HOURAA et doté d’un budget de 9,8 millions d’EUR, moitié financé par l’État, vise à massifier et partager les données médicales et administratives dès 2025. Il soutiendra les recherches cliniques et le développement de l’IA dans le secteur médical, tout en restant souverain sur la gestion des données. Des députés français envisagent de légiférer contre la FAST FASHION pour limiter son impact environnemental. Une proposition de loi, défendue par le groupe Horizons le 14 mars, vise à imposer des pénalités financières aux enseignes proposant des vêtements bon marché et de qualité inférieure, majoritairement importés d’Asie, et à interdire leur publicité. Cette initiative s’accompagne d’une modulation de l’écocontribution des entreprises en fonction de leur impact environnemental, pour favoriser une consommation plus responsable. Par ailleurs, une autre proposition de loi, introduite par le député LR Antoine Vermorel, suggère un système de « bonus-malus » pour les acteurs de l’« ultra-fast-fashion ». La commission d’enrichissement de la LANGUE FRANÇAISE a statué sur les termes à utiliser en lieu et place de mots en anglais : contenu de marque ou contenu promotionnel (pour brand content), démystification (pour debunk), falsification de flux (pour fake streaming), infolettre ou lettre d’information (pour newsletter), prospective inspirée du design (pour design fiction). LA MINUTE CYBER Wargame de préparation au cyberconflit Dans le cadre d’une simulation de cyberguerre baptisée CYBER HUMANUM EST, du 5 au 9 février 2024, plus de 100 étudiants de Lorraine en partenariat avec la Base de Défense de Nancy ont endossé le rôle de cybercombattants pour 2 pays fictifs, Cryptanga et Anumeric, à Nancy. Ils se sont affrontés dans un scénario réaliste sous des tentes militaires, mettant en pratique des stratégies d’attaque et de défense numériques. Organisée par Commandement de la Cyberdéfense (COMCYBER) du ministère des Armées et l’Université de Lorraine avec des écoles d’ingénieurs, cette simulation vise à préparer les futurs spécialistes aux enjeux de la cybercriminalité, un risque mondial équivalent à celui du réchauffement climatique. Avec un coût estimé à 6000 milliards de dollars en 2021, la cybersécurité est au cœur des préoccupations des États et entreprises, qui voient dans ces jeunes talents un potentiel de recrutement crucial pour renforcer leurs défenses numériques. Alerte maximale sur les cybermenaces dans le G7 Une nouvelle enquête révèle que les cyberattaques sont perçues comme le 2e plus grand risque pour la sécurité dans les pays du G7, juste derrière les catastrophes climatiques. L’étude, menée auprès de 12 000 personnes dans le cadre du Munich Security Index 2024, indique une montée significative de la préoccupation pour les cyberattaques marquant un bond notable par rapport à l’année précédente. Cette inquiétude s’explique par des transformations de la Tech en un enjeu de compétition mondiale, accentuant la nécessité d’une cybersécurité renforcée. Les résultats soulignent l’importance accrue des risques numériques à côté des menaces climatiques, prévoyant une préoccupation constante dans les années à venir. En Allemagne et en France, la perception du risque reste élevée malgré de légères fluctuations. La majorité des citoyens dans ces pays considèrent les cyberattaques comme un danger imminent, mais notent une préparation insuffisante, en particulier chez les PME. L’étude appelle à des mesures plus strictes pour améliorer la sécurité des infrastructures critiques et anticiper l’impact des technologies émergentes comme l’IA sur la cybersécurité. NUMBERS

Le CRM comme outil incontournable Selon une enquête publiée par Efficy, le CRM (Customer Relationship Management) est considéré comme essentiel dans la stratégie de relation client des entreprises européennes. L’étude, qui a recueilli près de 2 000 réponses auprès de professionnels, révèle que 42 % des entreprises recherchent l’automatisation des processus, 39 % une vision à 360° des clients pour optimiser les interactions, et 24 % valorisent le partage des connaissances internes pour améliorer la collaboration entre équipes. Les décideurs, notamment les chefs d’entreprise, se concentrent à 36 % sur l’augmentation des ventes grâce à des outils de reporting et d’analyse. Les critères de choix d’un CRM incluent principalement les fonctionnalités (46 %), la personnalisation (36 %), et l’intégrabilité (35 %). La simplicité d’utilisation est également un facteur crucial. Les professionnels de l’informatique (29 %) et les dirigeants (22 %) jouent un rôle prépondérant dans le choix d’un CRM, soulignant l’importance d’une approche collaborative dans la sélection de ces solutions.

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

La start up rennaise AGRILOOPS, spécialisée dans l’aquaponie en eau salée, a levé 13 millions d’EUR pour la construction de sa première ferme commerciale à Bréal-sous-Montfort, près de Rennes. Baptisée Mangrove 1, cette installation, qui produira 20 tonnes de gambas et 70 tonnes de légumes par an dès 2025, emploiera une vingtaine de personnes. La levée de fonds comprend 5 millions d’EUR de fonds propres, un emprunt de 4,6 millions et 3 millions d’EUR de subventions publiques. Agriloops promeut une crevetticulture respectueuse de l’environnement, sans antibiotiques, et utilise des énergies renouvelables pour chauffer l’eau.

Retrouvez toutes les levées de fonds sur cette page: https://dataroom.frenchweb.fr/levee-de-fonds

FRENCHWEB.FR ouvre sa FRENCHWEB.FR ouvre sa DATAROOM des entreprises tech françaises . Une base de données sur les entreprises françaises de la tech, c’est l’objectif de la DATAROOM de FRENCHWEB.FR avec aujourd’hui près de 1500 sociétés dont nous avons collecté, vérifié, structuré les informations corporates, financières, business, RH, les organigrammes, … pour être l’outil idéal afin de réaliser votre veille concurrentielle, identifier de nouveaux prospects, découvrir de potentiels partenaires, ou comparer vos pratiques salariales avec les autres acteurs du marché.

LEVEES DE FONDS à l’étranger

SIERRA, une startup spécialisée dans l’IA conversationnelle orientée entreprises, co-fondée par Bret Taylor et Clay Bavor, vient de boucler un financement de 110 millions de dollars mené par Sequoia et Benchmark.

La startup d’infrastructure INTERNET METER a levé 35 millions de dollars lors d’une extension de série B, pour une valorisation de plus de 350 millions de dollars, menée par Sam Altman et Lachy Groom.

FRENCHWEB VC

FOUNDRY GROUP, une structure de capital-risque vieille de 18 ans gérant près de 3,5 milliards de dollars d’actifs, a décidé de ne plus lever de fonds.

🚀 Vous êtes un fonds d’investissement? Pour promouvoir votre activité auprès des startups de l’écosystème, enregistrez votre société dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

FRENCHWEB MARKET

CEGID, acteur majeur dans le domaine des solutions logicielles, a finalisé l’acquisition d’EXALOG, spécialisé dans les logiciels de gestion des paiements et de trésorerie pour les PME et ETI. Avec 90 employés et 12 000 clients, Exalog gère 500 millions de transactions bancaires annuellement. Cette opération renforce l’offre de Cegid en trésorerie, positionnant l’entreprise comme le numéro 2 sur le marché français. Les solutions d’Exalog, dont Allmybanks, Exabanque et Mesbanques, complètent l’arsenal de Cegid en apportant des outils innovants aux Directeurs financiers pour optimiser la performance de leurs organisations.

WALMART est en discussion pour l’acquisition du fabricant de télévisions intelligentes Vizio pour plus de 2 milliards de dollars, dans le but de renforcer son activité publicitaire.

AIRBNB annonce pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires en hausse de 17% sur un an à 2,22 milliards de dollars. La société annonce un rachat d’actions de 6 milliards de dollars.

SHOPIFY affiche une croissance remarquable au quatrième trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de 24% à 2,1 milliards de dollars et un bénéfice net de 657 millions de dollars, renversant une perte de 623 millions de dollars l’année précédente. Malgré ces résultats positifs, l’action de Shopify a chuté de plus de 10%.

INSTACART annonce une hausse de son chiffre d’affaires de 6% pour le quatrième trimestre, atteignant 803 millions de dollars. L’entreprise prévoit de licencier environ 250 employés, soit environ 7% de son personnel. Le COO, CTO et chief architect quittent l’entreprise

ROBINHOOD annonce pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires net en hausse de 24% sur un an à 471 millions de dollars, et un bénéfice net de 30 millions de dollars, contre une perte de 166 millions de dollars l’année précédente. L’action HOOD a bondi de plus de 15%.

LYFT annonce pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires en hausse de 4% sur un an à 1,2 milliard de dollars, une perte nette de 26,3 millions de dollars, contre 588,1 millions de dollars l’année précédente. Le nombre de passagers est en augmentation de 10% à 22,4 millions. L’action LYFT a grimpé de plus de 10%.

MOUVEMENTS, avec Altaïde, cabinet de recrutement digital

360Learning, spécialiste mondial de la plateforme d’apprentissage collaboratif, connaît une accélération notable de sa croissance en Amérique du Nord, notamment en atteignant 10 millions de dollars d’ARR aux USA et un objectif à court terme de 100 millions de dollars au niveau mondial. L’arrivée de PAUL HERMELIN (haut fonctionnaire, ex-PDG de Capgemini), figure emblématique du numérique en tant que senior advisor, et la nomination de CHRIS BONDARENKO, expert reconnu dans le domaine de l’apprentissage, en tant que Chief Revenue Officer, renforcent l’équipe dirigeante de 360Learning. Ces mouvements stratégiques soutiennent l’ambition de l’entreprise d’élargir son empreinte sur le marché nord-américain, où elle a déjà réalisé une croissance de 65 % en 5 ans.

JONATHAN BROS est le nouveau directeur général du Groupe JIN, avec pour objectif de consolider les expertises de l’agence en leadership, social media, monitoring et data, et d’étendre son rayonnement international. Il a exercé comme CEO de Proches et à des positions stratégiques chez TBWA, Ogilvy et Publicis. Il est diplômé de la Westminster Business School.

MAXIME GÉLY rejoint Wiseed en tant que directeur Marketing & Relations Investisseurs, apportant son expertise en stratégie digitale et communication. Fort d’un parcours débuté en 2013 dans le conseil financier, il a dirigé le pôle investisseurs chez Raizers et CreditFr, avant d’occuper le poste de directeur opérationnel chez October. Sa mission chez Wiseed consistera à dynamiser l’acquisition et la fidélisation des membres, sous la direction de Mathilde Iclanzan, Directrice générale. Wiseed, plateforme pionnière de financement participatif en France, a été créée par Nicolas Sérès et Thierry Merquiol en 2008.

MARIE-CHRISTINE LE GAL est nommée conseillère recherche et innovation, biomasse, énergie et investissements au cabinet du ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Vétérinaire de formation, elle dirigeait depuis mai 2023, l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).

LAURA LÉTOURNEAU, ancienne déléguée ministérielle du numérique en santé, va quitter son poste au Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) où elle a œuvré à l’application de la méthode de l’État plateforme depuis fin 2022. Son travail visant à utiliser les données pour la planification écologique sera poursuivi par un nouveau pôle du SGPE.

ALEXANDRE MENU est nommé directeur général de Netatmo (filiale de Legrand spécialisée dans les objets connectés) après 16 ans d’expérience acquise au sein de la maison mère Legrand, notamment en tant que VP Energy Efficiency. Ayant contribué au développement international de Legrand en Égypte, Chine, Asu Sud-Est, et en Europe, il a débuté sa carrière chez Cablofil en Espagne et au Portugal avant son intégration à Legrand en 2005.

JÉROME MICHAUD devient responsable des opérations chez Geosophy (start up experte de la géoénergie) fort d’une expérience de 20 ans dans le secteur minier, notamment en tant qu’ingénieur et de responsable de projets chez Eramet en Nouvelle-Calédonie, au Gabon, au Sénégal, et en Indonésie. Il est diplômé de l’École Nationale Supérieure de Géologie et au Centre de géostatistique de Fontainebleau.

OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR