[Livre Blanc] Priorités et perspectives pour 2025 en matière de gestion des compétences

L’upskilling/reskilling des collaborateurs correspond au fait d’acquérir de nouvelles compétences dans le cadre de son métier actuel ou d’en apprendre de nouvelles en vue d’une nouvelle fonction. Les processus d’upskilling et reskilling permettent donc aux organisations de répondre à un certain nombre d’enjeux critiques en lien avec le recrutement, l’onboarding, la marque employeur, la productivité, la mobilité interne, etc… Mettre en place une politique claire et structurée d’upskilling/reskilling bénéficie en effet à tous : Du point de vue du collaborateur : rompre avec la monotonie du travail en ajoutant de nouvelles compétences à son CV, une plus grande sécurité de l’emploi en obtenant les qualifications nécessaires pour évoluer ou changer de poste.

du travail en ajoutant de nouvelles compétences à son CV, une plus grande en obtenant les qualifications nécessaires pour évoluer ou changer de poste. Du point de vue de l’organisation : l’accélération de l’arrivée de nouvelles technologies exige une mise à niveau constante de ses compétences. La mise à niveau et le renouvellement des compétences des équipes contribue à une meilleure performance/croissance et à pérenniser l’activité.

l’accélération de l’arrivée de nouvelles technologies exige une mise à niveau constante de ses compétences. La Du point de vue du manager : l’upskilling/reskilling permet de contribuer au recrutement de personnes qualifiées , mais aussi de mieux engager les collaborateurs dans leurs missions en leur permettant de se développer au sein de l’entreprise.

l’upskilling/reskilling permet de contribuer au , mais aussi de en leur permettant de se développer au sein de l’entreprise. Du point de vue RH : construire une culture de l’apprentissage forte, répondre à une pénurie de talents grandissante, favoriser la collaboration au sein de l’entreprise. Retrouvez dans cet ebook les bonnes pratiques pour transformer votre entreprise et mettre en place une stratégie de gestion des compétences et de formation pertinente.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [LB – Talentsoft] Priorités et perspectives pour 2025 en matière de gestion des compétences

Le monde du travail n’a jamais autant connu de défis. Notre conviction : c’est un accompagnement ambitieux et agile des compétences et talents qui conditionnera les succès de demain. C’est pourquoi, chez Talentsoft, a Cegid Company, notre mission est de vous accompagner à révéler le potentiel de chacun de vos collaborateurs pour réussir la transformation de votre organisation. Afin d'accélérer la transformation de leurs talents, des milliers d'organisations ont choisi notre plateforme ouverte - plateforme qui s'adapte parfaitement à leur environnement, à leurs besoins et aux écosystèmes technologiques existants.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société TALENTSOFT et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »