Marketing Digital : Sarbacane annonce l’acquisition de la start-up Datananas

Mathieu Tarnus, fondateur et CEO de Sarbacane, annonce en exclusivité à Frenchweb le rachat de la start-up Datananas. Né en 2001, Sarbacane est un pionnier de l’emailing marketing et opte à présent pour une stratégie de croissance externe avec le rachat de Datananas, start-up fondée en 2015 par Arthur Ollier et Romain Simon, qui accompagne les sociétés BtoB à prospecter plus efficacement.

Mathieu Tarnus et Arthur Ollier reviennent à notre micro sur les objectifs de cette opération, les synergies attendues mais également les détail de l’opération qui se met en place en pleine crise du coronavirus.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Mathieu Tarnus, fondateur et CEO de Sarbacane et Arthur Ollier, CEO et cofondateur de Datananas :

