Fin de la prime de bienvenue sur Blablacar / Un bon tiers des équipes de BE REAL remerciées / Fin de l’aventure française pour WEFOX

Fin de la prime de bienvenue sur Blablacar

La plateforme de covoiturage BLABLACAR met fin à sa prime de bienvenue de 25 EUR suite à une décision du Conseil d’État, invalidant l’arrêté qui la soutenait. Cette prime, introduite en janvier 2023 pour encourager le covoiturage de courte distance, offrait jusqu’à 100 EUR aux conducteurs après plusieurs trajets réalisés dans un délai donné. Cette décision impacte environ 420 000 utilisateurs de Blablacar, alors que la plateforme avait utilisé cette prime pour établir un partenariat avec ToTalEnergies, bénéficiant ainsi de financements liés aux certificats d’économie d’énergie. Pour le Conseil d’État, cette pratique constituait une erreur dans l’encouragement du covoiturage. Les utilisateurs affectés devront désormais s’adapter à cette nouvelle politique, sans possibilité de remboursement pour les trajets déjà effectués selon Nicolas Brusson, directeur général de Blablacar.

Un bon tiers des équipes de BE REAL remerciées

Mais pas de la meilleure des manières, puisqu’à peine 2 jours après le rachat par VOODOO, 28 collaborateurs sont licenciés pour cause de “doublon”. La société souhaitant concentrer ses équipes en France et en Europe. Une annonce discrète sur Linked In faite par le co fondateur de BE REAL afin de mettre en avant les profils de son équipes désormais disponibles, qui contraste avec celle tonitruante d’un rachat pour la modique somme de 500 millions d’euros, dont la réalité se rapproche plus à date du niveau des montants investis par les différents financiers du projet. Un bel exemple qui illustre les dissonances au sein de l’écosystème Frenchtech.

L’UE doit renforcer ses efforts pour atteindre les objectifs numériques de 2030

La Commission européenne a publié son 2e rapport sur l’état de la DÉCENNIE NUMÉRIQUE (« digital decade »), révélant que les États membres ne sont pas en bonne voie pour atteindre les objectifs de 2030. Seuls 64 % des foyers européens sont connectés à la fibre optique, loin de la couverture totale visée. L’adoption de l’IA, du cloud et des big data par les entreprises est également insuffisante, avec des projections pour 2030 à seulement 17 % pour l’IA, 64 % pour le cloud et 50 % pour les big data. Actuellement, 55,6 % de la population possède des compétences numériques de base, bien en deçà de l’objectif de 80 %. Le rapport souligne également que 93 % des citoyens ont accès à une identification électronique, proche de l’objectif de 100 %. Les États membres doivent réviser leurs plans nationaux d’ici décembre pour accélérer leur effort sur l’adoption du numérique.

La France et les objectifs de la décennie numérique de l’UE : Peut faire beaucoup mieux pour les PME, l’IA et cloud

La France s’engage activement dans les objectifs de la DÉCENNIE NUMÉRIQUE de l’Union européenne, visant à renforcer la compétitivité, la résilience et la souveraineté Tech. En 2023, des progrès significatifs ont été réalisés dans le domaine de la santé numérique et du déploiement de la fibre optique. Cependant, des défis persistent, notamment avec des retards conséquents pour la numérisation des PME et l’adoption de technologies avancées comme l’IA et le cloud. Le plan France 2030 illustre cette ambition avec des investissements massifs en R&D dans des secteurs clés, dont les semi-conducteurs. Malgré des infrastructures robustes, la perception des bénéfices de la numérisation reste à améliorer, seulement 64 % de la population estimant que cela facilite leur vie quotidienne.

La France a un potentiel inexploité pour améliorer la numérisation de ses PME, avec seulement 52 % ayant une intensité numérique de base, en dessous de la moyenne de l’UE (57 %). Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’objectif de 90 % de PME numérisées d’ici 2030. À noter un recul de 1,9 % sur les compétences numériques de base en France en 1 an et pas d’amélioration sur la thématique des services publics numériques à destination des entreprises.

L’UE envisage de permettre aux fournisseurs d’IA de rédiger leurs propres codes de conduite

La COMMISSION EUROPÉENNE envisage de permettre aux fournisseurs de grands modèles d’IA (LLM), tels qu’OpenAI avec ChatGPT, de rédiger des codes de conduite pour assurer leur conformité à court et moyen terme, avec la société civile en rôle consultatif. Actuellement, ces codes sont essentiels dans l’AI Act, permettant aux fournisseurs de démontrer leur conformité en attendant des normes harmonisées. La Commission devrait publier un appel à manifestation d’intérêt pour préciser la participation des parties prenantes. Les critiques soulignent le risque d’un processus dominé par l’industrie, menaçant la protection des droits des citoyens. La rédaction des codes serait externalisée à une entreprise de consulting, avec une surveillance limitée de la Commission.

Les innovateurs de la Défense à Eurosatory

Après une compétition de 4 mois rassemblant 168 participants, le challenge start-ups EUROSATORY 2024 a couronné ses 3 gagnants parmi 7 finalistes. Mirola Rescue AB, Picogrid et Actronika ont respectivement remporté les 1re, 2e et 3e places. La start-up suédoise MIROLA RESCUE AB se distingue par son système novateur de recyclage d’oxygène sur le terrain, tandis que les Américains de PICOGRID proposent une plateforme de commande unifiée pour les systèmes de défense. La jeune pousse française ACTRONIKA a été récompensée pour son gilet haptique améliorant les simulations immersives. Ces startups ont présenté des solutions prometteuses qui redéfinissent les normes dans les industries de la défense et de la sécurité. Eurosatory est le salon international consacré à la défense et à la sécurité terrestres et aéroterrestres qui a lieu tous les 2 ans à Paris-Nord Villepinte.

Fraude aux retours : Un défi croissant pour les achats en ligne de produits de luxe

La réception de colis vides ou d’articles contrefaits est devenue une source majeure de frustration pour les acheteurs en ligne de produits de LUXE. Ce phénomène, souvent lié à la fraude aux retours, engendre des pertes financières importantes pour les détaillants. En effet, une étude récente a révélé que les abus des politiques de retour coûtent annuellement 100 milliards de dollars à l’industrie. Les produits de luxe, de par leur valeur élevée, sont particulièrement ciblés. Pour y remédier, les enseignes mettent en place des mesures renforcées telles que l’amélioration de la surveillance et la modification des politiques de retour, incluant des frais et des vérifications plus strictes. Cette tendance pourrait entraîner la fin des retours gratuits, avec des politiques de retour plus restrictives et personnalisées.

Le Solarpunk : nouvelle inspiration de l’été Tech

Tendance lourde des évènements à dominante Tech et média qui se succèdent en ce début d’été à Paris : l’évocation quasi systématique du SOLARPUNK. Exemples marquants : au récent RDV Tech annuel USI (Unexpected Sources of Inspiration), le 24 juin au Musée du Quai Branly, Jacques Chirac ; l’historien du droit et auteur de science-fiction Ugo Bellagamba, a mis en avant ce mouvement promouvant la sobriété technologique et énergétique. Au rendez-vous des professionnels de la mode Vivre le luxe ! le 2 juillet organisé par Le Monde, Alphonse Maitrepierre, fondateur et designer de la marque éponyme, a présenté l’influence du Solarpunk chez les créateurs de mode et les artistes.

Né en 2008, le solarpunk est un mouvement artistique et esthétique émergent, ainsi qu’un genre de fiction, qui imagine un avenir où la technologie durable avancée coexiste en harmonie avec l’environnement naturel. Contrairement aux genres dystopiques comme le cyberpunk et le steampunk, le solarpunk propose une vision optimiste et utopique.

Verso Energy : 1 milliard d’EUR pour une usine de carburant durable dans les Vosges

La start-up parisienne VERSO ENERGY, dirigée par Xavier Caïtucoli et Antoine Huard, projette d’implanter une usine de production de carburant d’aviation durable dans les Vosges, sur l’Ecoparc de Chavelot. L’investissement prévu est de 1 milliard d’euros. L’usine devrait produire entre 80 000 et 150 000 tonnes de carburant durable par an, avec une mise en service prévue pour 2029, avant l’entrée en vigueur des réglementations européennes en 2030. Ce projet fait partie de 4 initiatives similaires en France, visant à positionner le pays comme un leader dans la décarbonation du transport aérien.

Un guide pour une IA écoresponsable

L’Ecolab du Commissariat général au développement durable, en partenariat avec l’Afnor, vient de publier un RÉFÉRENTIEL GÉNÉRAL POUR l’IA FRUGALE. Ce guide, élaboré par 150 experts de divers secteurs, propose une méthodologie pour évaluer l’impact environnemental des systèmes d’IA. Il recense aussi les bonnes pratiques pour réduire cet impact. Les entreprises peuvent utiliser ce référentiel pour démontrer l’écoresponsabilité de leurs solutions d’IA, en s’appuyant sur ce cadre de référence reconnu.

Le régulateur brésilien des données suspend la validité de la nouvelle politique de confidentialité de Meta concernant l’utilisation des données personnelles pour entraîner ses systèmes d’IA générative dans le pays.

Phil Schiller, VP d’Apple aura un rôle d’observateur au sein du conseil d’administration d’OpenAI, conformément à leur partenariat annoncé le mois dernier.

L’administration Biden accorde 504 millions de dollars de financement pour 12 pôles technologiques régionaux, y compris à New York et en Floride, afin d’étendre la recherche en intelligence artificielle, fabrication de puces et autres technologies.

IA : Le nouveau pilier de la Défense française

BERTRAND RONDEPIERRE (ex-Google DeepMind) dirige l’Agence ministérielle de l’intelligence artificielle de défense (AMIAD), avec un budget annuel de 300 millions d’EUR et une équipe de 300 chercheurs et 300 projets. L’objectif est de renforcer la France dans le domaine de l’IA militaire, en coordination avec les services de renseignement. Les projets incluent l’amélioration de la reconnaissance des signatures sonores de sous-marins, le guidage des obus, et le traitement d’images satellites. Un supercalculateur, le plus puissant d’Europe dédié à l’IA, traitera des données classifiées. À nos confrères du magazine Le Point, Rondepierre déclare l’ambition hexagonale : « Faire de la France, le numéro 1 en Europe de l’IA militaire et la placer dans le top 3 mondial. »

Cyberassurance et défenses : Une stratégie gagnante

Un nouveau rapport, basé sur une enquête indépendante menée par Vanson Bourne pour SOPHOS, révèle que l’investissement dans les défenses cybernétiques optimise l’accès à l’assurance cyber, tout en améliorant la protection et réduisant la charge de travail IT. Cette étude, réalisée entre janvier et février 2024, a interrogé 5 000 responsables IT et cybersécurité dans 14 pays, représentant des organisations de 100 à 5 000 employés. Selon les résultats, 90 % des organisations disposent d’une assurance cyber, dont 50 % sous forme de police autonome. 97 % des entreprises ayant renforcé leurs défenses ont constaté une amélioration de leur position d’assurance. Cependant, les polices ne couvrent généralement que 63 % des coûts des incidents.

Les diplomates américains formés aux enjeux Tech

Depuis fin 2022, le DÉPARTEMENT D’ÉTAT AMÉRICAIN forme ses diplomates à la cybersécurité, à la confidentialité, aux télécommunications et à d’autres questions technologiques pour améliorer la politique des États-Unis à l’étranger. Lors d’un cours intensif, des diplomates apprennent à gérer des défis numériques et à promouvoir la position américaine face à des adversaires comme la Russie et la Chine. Le programme, dirigé par Nathaniel Fick, ambassadeur pour le cyberespace, a déjà formé 6 cohortes et vise à intégrer cette expertise dans les missions diplomatiques mondiales, renforçant ainsi la diplomatie Tech américaine.

Les entreprises et la facturation électronique

GENERIX, en collaboration avec Markess by Exaegis, a publié la 5e édition de son baromètre sur la facturation électronique. L’étude révèle qu’en 2024, 81 % des entreprises françaises sont prêtes pour la réforme fiscale, contre 73 % en 2023. Près de 70 % des entreprises visent l’automatisation des processus de facturation, tandis que plus de 40 % envisagent une plateforme couvrant plusieurs pays. En outre, 40 % des entreprises prévoient de tester et déployer progressivement les flux e-facturation dès le 1er semestre 2025.

iSYBUY : 10 M EUR pour conquérir l’Europe La PME toulousaine ISYBUY, spécialisée dans la digitalisation des processus d’achat en entreprise, a récemment levé 10 millions d’EUR auprès d’Eiffel Investment Group et de Swen Capital, avec le soutien renouvelé de ses investisseurs historiques. Créée en 2016 sous le nom d’iBAT, la start-up vise à devenir leader européen en proposant une solution rapide à déployer pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Avec déjà une centaine de clients et un taux de fidélisation de 98 %, iSYBUY prévoit de doubler ses effectifs et d’atteindre la rentabilité d’ici fin 2026. La nouvelle réglementation CSRD, imposant un reporting de durabilité dès 2025, devrait soutenir cette croissance. La startup de vidéos générées par IA, Runway, est en discussions pour lever 450 millions de dollars avec une valorisation d’environ 4 milliards de dollars. General Atlantic est en pourparlers pour mener ce tour de financement. + ACQUISITIONS SWORD se renforce avec 2 nouveaux actifs stratégiques SWORD, une entreprise internationale de services numériques basée au Luxembourg et cotée à la bourse de Paris, annonce l’acquisition de 2 sociétés écossaises spécialisées en IA et en cybersécurité. La 1re acquisition concerne IACS, une petite entreprise d’Aberdeen spécialisée dans la sécurité numérique des réseaux de contrôle industriels, avec un chiffre d’affaires annuel de 2,9 millions d’EUE et une marge EBITDA de 20 %. IACS sera intégrée aux comptes de Sword à partir du 1er juillet, avec une croissance organique prévue de 15 % par an. La 2e acquisition est AAA, une société de recrutement ayant restructuré son offre autour de l’IA grâce aux outils de Sword. AAA, qui génère 8 millions d’EUR de chiffre d’affaires annuel avec une marge EBITDA de 2 %, vise une marge de 12 % d’ici 2026 grâce à son intégration complète. Orisha acquiert Gaïana Meanings Capital Partners, principal actionnaire de GAIANA, expert européen dans l’édition de logiciels verticaux pour le secteur Agrifood, a finalisé la vente de sa participation à Orisha, un éditeur de logiciels B2B pour les professionnels de divers secteurs. Cette transaction marque l’aboutissement du processus de transformation de Gaïana, initié fin 2019. Au cours des quatre dernières années, Gaïana a triplé son chiffre d’affaires, passant de 15 à 40 millions d’EUR, grâce à une croissance organique et à 8 acquisitions stratégiques, dont 3 à l’international. + FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs. Bill Gates appelle les investisseurs à soutenir les technologies vertes Lors du sommet Breakthrough Energy à Londres, BILL GATES a encouragé les investisseurs à financer des technologies vertes, qu’il estime rentables et capables de déclencher une « révolution industrielle verte ». Plus de 100 entreprises y ont été présentées, cherchant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs manufacturiers, énergétiques et de transport. Gates, majoritaire d’un fonds ayant investi 2,2 milliards USD depuis 2015, souhaite attirer davantage de capital risque, fonds de pension et souverains. Il affirme que l’innovation peut offrir des services à émissions nulles sans coûts supplémentaires. L’intérêt pour ces technologies a significativement augmenté, avec 1500 dirigeants présents cette année, contre quelques centaines lors de la 1re édition. L’Île-de-France : Nouveau pôle d’investissements en IA L’ÎLE-DE-FRANCE se positionne comme un centre névralgique pour l’IA, attirant des investissements massifs. Des licornes telles que Mistral AI et H ont levé des fonds importants, tandis que Kyutai, un centre de recherche privé financé par Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Schmidt Ventures, bénéficie d’un budget de 300 millions d’EUR. Les clusters académiques franciliens ont obtenu 200 millions d’EUR sur les 360 millions alloués par l’État via l’initiative IA-clusters de France 2030. En outre, des géants comme Google et Meta installent des centres de recherche en IA dans la région, attirant ainsi encore plus de capitaux et d’expertise. Investsud double ses investissements dans les PME innovantes INVESTSUD, société de capital-risque active en Wallonie (Belgique), annonce un doublement de ses investissements dans les PME innovantes sur les 5 prochaines années. Sous la nouvelle direction de Philippe Degive et Françoise Jolly de Vaucleroy, Investsud bénéficiera d’un financement européen de 7,7 millions d’EUR, portant sa capacité d’investissement à 55 millions d’euros. La création de l’entité Innovation Investsud permettra de soutenir des projets régionaux innovants et durables. En parallèle, Investsud propose un mode de financement Smart Bond, pour aider les entreprises à croître sans diluer leur actionnariat. + FRENCHWEB MARKET Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité. WeFox : Fin de l’aventure française pour l’assurtech européenne WEFOX, une des assurtechs les mieux financées d’Europe avec 1,4 milliard d’EUR levés, se retire de France, où elle s’était installée en 2021. Confrontée à des difficultés financières malgré une valorisation de 4,5 milliards d’EUR en 2021, la société recentre ses activités sur l’Autriche, les Pays-Bas et la Suisse. Cette décision implique la fermeture de son centre technologique à Paris, impactant une vingtaine de collaborateurs. Mark Hartigan, directeur général, restera en poste jusqu’à fin 2024, tandis qu’un nouvel apport de capital de 25 millions d’EUR a été confirmé pour soutenir cette restructuration. Tesla : Les livraisons au 2e trimestre dépassent les prévisions Les actions de TESLA ont bondi de 10 % mardi après l’annonce des résultats de production et de livraison de véhicules pour le 2e trimestre 2024, surpassant les attentes des analystes. Tesla a produit 410 831 véhicules et en a livré 443 956, contre une estimation de 439 000 livraisons selon FactSet StreetAccount. Bien que ce chiffre soit en baisse de 4,8 % par rapport à l’année précédente, il représente une augmentation de 14,8 % par rapport au 1er trimestre. La baisse des ventes annuelles résulte de fermetures temporaires d’usine et de retards de livraison, mais aussi de la concurrence accrue et de l’usure de la marque. Tesla a proposé diverses incitations pour stimuler les ventes, notamment un prêt sans intérêt en Chine pour certains modèles. Google et BlackRock s'associent pour booster l'énergie solaire à Taiwan Google a annoncé lundi un partenariat avec BlackRock pour développer une capacité solaire de 1 gigawatt à Taiwan. Ce projet, nécessitant une approbation réglementaire, implique un investissement de Google dans le développeur solaire taïwanais NEW GREEN POWER. Cette initiative vise à augmenter la capacité énergétique et à réduire les émissions de carbone, en particulier avec la croissance de l'IA. Une partie de cette énergie solaire alimentera les centres de données et la région cloud de Google à Taiwan. Taiwan, important producteur de semi-conducteurs, dépend actuellement à 97 % de sources d'énergie non renouvelables.

OLIVIER BACONNET, ancien Chief Investment Officer de GroupM, rejoint Publicis Media France en tant que CEO de Publicis Media Exchange (PMX) France. Il intègre également le Comex de Publicis Media France. Baconnet avait initialement intégré GroupM en 2010, assumant plusieurs rôles de direction, notamment COO de Mindshare avant de prendre la tête du trading en 2014. PMX France, avec ses 400 collaborateurs, se concentre sur l’expertise, l’ingénierie et le trading média au sein du groupe Publicis.

RICHARD BARDON a été nommé Directeur commercial de MyReport, l’éditeur français spécialisé en analyse de données, à partir du 1er juin 2024. Fort de trois années en tant que directeur régional pour MyReport, il rejoint également le comité de direction de l’entreprise. Bardon, après avoir occupé divers postes dans la vente chez Domino SAS et chez Horoquartz, apporte son expertise pour dynamiser le réseau de partenaires de MyReport et soutenir la transition vers le modèle SaaS de l’entreprise, tout en visant à conquérir de nouveaux clients dans le marché des PME.