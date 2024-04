Compte à rebours pour TIKTOK / ALBERT, l’IA de Gabriel ATTAL / Christophe FOUQUET prend la tête d’ASML

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Le compte à rebours est lancé pour TIKTOK aux Etats Unis

Le Sénat américain a adopté le projet de loi sur la cession de TikTok par un vote de 79 contre 18, une mesure qui pourrait aboutir au bannissement de la plateforme aux États-Unis ou à une cession par ses propriétaires chinois. Le texte legislatif est désormais transmis au président Biden, qui s’est engagé à la signer mercredi, déclenchant un compte à rebours de 270 jours pour une vente. Toutefois, Joe Biden a la possibilité de prolonger ce délai de 90 jours supplémentaires s’il constate des progrès vers une vente (repoussant ainsi une possible interdiction au-delà de la prochaine élection présidentielle, ndlr)

Cette législation intervient dans un contexte particulièrement tendu politiquement, où Donald Trump, adversaire de Biden lors de l’élection de novembre, a récemment pris position contre une interdiction de TikTok, arguant que cela pourrait avantager Meta . Position qui marque un revirement par rapport à sa propre tentative de bannir l’application via un décret en 2020, et qui avait été annulée par les tribunaux fédéraux.

Réforme Télécom de l'UE : Vers une réduction des prix et une accélération du déploiement réseau

Le Parlement européen a massivement approuvé le Gigabit Infrastructure Act (GIA) le 23 avril, avec 594 voix pour et 7 contre. Cette réglementation vise à accélérer le déploiement des réseaux à haute capacité et à réduire les coûts pour les consommateurs. Le GIA, qui transforme la directive de 2014 sur la réduction des coûts du haut débit en un règlement, uniformise les procédures administratives à travers l’UE. L’objectif est de connecter tous les citoyens de l’UE à des réseaux très haute capacité d’ici 2030. En outre, le GIA prévoit d’éliminer les frais supplémentaires sur les appels intra-UE d’ici 2029, alignant ainsi les communications sur le principe de la libre circulation des personnes.

Simplification administrative : Gabriel Attal mise sur l'IA

Dans un effort pour « débureaucratiser » l’administration, le Premier ministre GABRIEL ATTAL annonce l’introduction de l’IA « ALBERT » et l’ouverture de 300 nouvelles maisons France Services d’ici 2026. « Albert », une IA développée en France, traitera environ 16 millions de requêtes annuelles des contribuables, avec une supervision humaine pour garantir la précision des réponses. Cette initiative vise à accélérer les réponses administratives et à alléger le travail des agents.

Quantique : Pasqal et Welinq unissent leurs forces

PASQAL, une start-up française en informatique quantique, s’associe avec WELINQ pour relever les défis de l’interconnexion des calculateurs quantiques. Ce partenariat stratégique vise à augmenter le nombre de qubits et la puissance de calcul sans développer un processeur plus grand. WELINQ, fondée en 2022 et issue de Sorbonne-Université, du CNRS et de PSL-Université, développe des solutions pour relier les processeurs quantiques, facilitant ainsi l’avancée vers des systèmes plus complexes. Pasqal prévoit de passer à une architecture de 10 000 qubits d’ici 2026, tandis que Welinq projette de produire un prototype de mémoire quantique avant la fin de l’année. Ce rapprochement marque une étape essentielle vers l’optimisation de l’informatique quantique.

IA : Apprentissages et écueils pour les marques

Près de la moitié des directeurs marketing en Amérique du Nord (49 %) envisagent d’intégrer davantage l’IA dans la stratégie, la création et le développement de contenu pour les médias dans les 12 prochains mois, selon une étude de DENTSU. Cependant, des erreurs manifestes ont été observées, comme celles d’INSTACART avec des images et recettes IA inappropriées, ou de SELKIE qui a déçu avec une collection de mode créée par IA mal reçue par les consommateurs. UNDER ARMOUR a également subi des critiques pour ne pas avoir pleinement crédité les créateurs dans sa publicité « AI-powered ». Ces exemples soulignent l’importance de la transparence et de la prudence dans l’utilisation de l’IA, surtout concernant le respect de la propriété intellectuelle et l’engagement des consommateurs.

Manipulation numérique : Les défis de Reddit face aux bots et au SEO parasitaire

REDDIT, plateforme réputée pour sa communauté vigilante et ses discussions non commerciales, fait face à des tentatives croissantes de manipulation par des bots et le SEO. Des services comme ReplyGuy exploitent l’IA pour insérer discrètement des produits dans les conversations, sous couvert de réponses naturelles. Les tactiques incluent l’utilisation de comptes Reddit achetés et de bots non déclarés pour influencer les votes et les classements sur Google. Malgré ces menaces, Reddit demeure partiellement résilient grâce à sa dépendance aux votes communautaires et à la modération bénévole. Toutefois, la plateforme est confrontée à une hausse de contenu généré par IA, visant spécifiquement à améliorer le référencement sur Google.

Innovation IoT : Actility et IMT Atlantique lancent un labo dédié à Rennes

ACTILITY, acteur clé des réseaux mobiles pour l’Internet des objets (IoT), a formé un partenariat avec l’IMT Atlantique pour créer le laboratoire Lab. SCHC à Rennes. Suite au rachat de la start-up ACKLIO, incubée par l’IMT Atlantique, ce laboratoire se concentrera sur la norme SCHC, technologie majeure de compression de données pour l’IoT. Initié pour 2 ans, le projet vise à améliorer les technologies IoT sur l’efficacité énergétique et l’industrialisation. L’IMT Atlantique prévoit aussi de lancer des MOOC spécialisés en juillet 2024.

Le Parlement européen a adopté de nouvelles règles sur le droit à la réparation, clarifiant les obligations des fabricants de fournir des services de réparation, d’assurer l’accès des consommateurs aux pièces détachées. Huawei lance Qiankun, une nouvelle division dédiée aux systèmes de conduite autonome.



+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

Le rôle clé de la signature électronique Selon une nouvelle étude menée par Ipsos Digital pour YOUSIGN en février 2024 auprès de 1000 professionnels, la SIGNATURE ÉLECTRONIQUE permet un gain de temps considérable, estimé entre 1 et 3 h par semaine pour 36% des professionnels français. L'outil simplifie les processus, avec 41% des utilisateurs appréciant sa facilité d'utilisation. En plus de la sécurité et de la réduction des coûts, 43% des sondés rapportent une diminution de leur stress lié aux tâches administratives grâce à ce système. Ce bénéfice direct sur le bien-être au travail est corroboré par 78% des Français faisant confiance à la signature électronique, soulignant son importance croissante dans le milieu professionnel.

Le rôle clé de la signature électronique Selon une nouvelle étude menée par Ipsos Digital pour YOUSIGN en février 2024 auprès de 1000 professionnels, la SIGNATURE ÉLECTRONIQUE permet un gain de temps considérable, estimé entre 1 et 3 h par semaine pour 36% des professionnels français. L’outil simplifie les processus, avec 41% des utilisateurs appréciant sa facilité d’utilisation. En plus de la sécurité et de la réduction des coûts, 43% des sondés rapportent une diminution de leur stress lié aux tâches administratives grâce à ce système. Ce bénéfice direct sur le bien-être au travail est corroboré par 78% des Français faisant confiance à la signature électronique, soulignant son importance croissante dans le milieu professionnel. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

Innovation agricole: Weenat lève 8,5 millions pour son expansion en Europe

La start up nantaise WEENAT, spécialisée dans les technologies agricoles, a levé 8,5 millions d’euros pour étendre sa présence en Europe. Fondée en 2014, elle est connue pour sa station météo sans fil connectée, qui aide les agriculteurs à prendre des décisions clés grâce à une application mobile. Avec plus de 25 000 capteurs actifs et un réseau de 200 partenaires, Weenat vise à renforcer son impact en France, Espagne, et Allemagne. Les fonds levés proviennent notamment d’ECBF, Pymwymic, LIBERSET, et IDIA Capital Investissement, consolidant ainsi son expansion et ses projets de R&D, dont un programme pour mesurer en temps réel la teneur en eau du sol.

PANODISSEY lève 5 millions d’euros notamment auprès de la Commission Européenne

LEVEES DE FONDS A L'ETRANGER

Xaira Therapeutics, une startup qui utilise des modèles d’intelligence artificielle pour découvrir de nouveaux médicaments destinés à traiter des maladies s’apprète à recevoir 1 milliard de dollars notamment de la part de Sequoia

L'innovation Tech, moteur des investissements dans le sport

L’innovation Tech, moteur des investissements dans le sport

Le secteur sportif attire de plus en plus l’attention des fonds de capital-investissement, notamment grâce à son potentiel technologique. La société SEVENTURE PARTNERS a récemment lancé le fonds « Sport & Performance Capital », avec une levée de 60 millions d’EUR pour investir dans des entreprises axées sur la Tech sportive. Parmi les innovations financées, on retrouve SportEasy, une application mobile pour les associations sportives, et SkillCorner, qui développe un algorithme pour l’analyse en temps réel des données dans les sports collectifs. Ces investissements montrent une forte confiance dans le potentiel de croissance du secteur, stimulé par des événements comme les Jeux olympiques à venir, qui devraient renforcer encore l’intérêt des investisseurs pour la verticale Sports.

Eiffel Investment Group étend son réseau à Milan

Spécialisé dans l’Industrie, EIFFEL INVESTMENT continue son expansion européenne avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Milan, renforçant ainsi sa présence sur le marché italien où elle a déjà investi plus de 300 millions d’EUR. Ce bureau sera dirigé par une équipe diversifiée incluant André Gonçalves, spécialiste de la dette privée corporate, et Charles Portalier, axé sur la transition énergétique. Ils seront épaulés par Julie Paray en capital-risque et Thibault Vanpeene pour le growth, avec Lorenzo Marzo Magno qui prendra en charge le développement commercial et les relations investisseurs.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Spotify : Hausse de revenus malgré un ralentissement de croissance utilisateur

SPOTIFY indique une augmentation de 19 % de ses utilisateurs mensuels actifs pour le 1er trimestre, atteignant 615 millions, sous les attentes de 618 millions. Malgré cela, le géant suédois de la musique en streaming a vu ses revenus trimestriels augmenter de 20 % pour atteindre 3,64 milliards d’EUR, surpassant les prévisions. Les abonnés Premium ont grimpé de 14 % à 239 millions, conformément aux attentes. La réduction des dépenses en marketing et autres coûts a permis d’améliorer les marges brutes de l’entreprise à 27,6 %, avec un bénéfice brut dépassant pour la première fois le milliard d’EUR dans un trimestre. Le PDG Daniel Ek a souligné 2024 comme l’année de la monétisation, marquant les 18 ans de l’entreprise.

Palantir se lance dans le marketing digital

PALANTIR, l’entreprise logiciels, connue pour ses collaborations avec les agences de renseignement, propose désormais sa technologie IA aux agences de publicité. Avec sa plateforme AIP, vieille d’un an, Palantir vise à optimiser la planification des inventaires, les ventes programmatiques et l’optimisation des campagnes. En 2023, l’activité commerciale de Palantir a généré plus de 1 milliard de dollars, enregistrant une croissance annuelle de 20%. Le lancement de AIP est vu comme un levier majeur pour cette expansion. Malgré des controverses, les agences et annonceurs, attirés par les promesses de l’IA, considèrent Palantir comme un acteur potentiellement différenciateur face aux géants de la Tech engagés dans la publicité digitale.

+ MOUVEMENTS Avec notre partenaire ALTAIDE, cabinet de recrutement digital, mobile, e-commerce.

ALEX HOLE, promu Senior Vice-Président de Samsung Europe, supervise l’expansion de l’entreprise dans le secteur des médias et du divertissement. Arrivé chez Samsung en 2017 pour diriger l’activité publicitaire en Europe, il a étendu l’activité de la marque sur 16 marchés et prévoit une expansion dans la région MENA en été 2024. Sous sa direction, la division Services, incluant publicité et partenariats, a évolué d’une « start up » à une entité majeure, basée dans un nouveau bureau à Londres.

KENKICHI HONDA est nommé directeur général de Telehouse Europe (fournisseur de services de centre de données mondial). Précédemment, il a dirigé le secteur Toyota chez KDDI, la société mère de Telehouse, et a occupé des postes de direction chez KDDI America et la filiale belge de KDDI Europe. Dans ses nouvelles fonctions, Honda mettra l’accent sur l’excellence opérationnelle et l’amélioration de l’expérience client.

BENJAMIN REVCOLEVSKI devient directeur général adjoint de OVHcloud à partir du 6 mai. Il dirigera les opérations en France et à l’international, en mettant l’accent sur l’innovation et le développement de nouveaux produits pour les data centers. Diplômé de l’École Polytechnique, de Télécom-Paris et de l’Université Paris-Dauphine, Revcolevschi a débuté sa carrière au Boston Consulting Group, a dirigé Fujitsu en France et était récemment directeur général France et Benelux chez DXC Technology.

JOEL THOUVENIN est promu directeur général de Stordata, entreprise spécialisée dans les solutions de gestion de données et transformation SI. Avant cette nomination, il occupait le poste de directeur commercial de Stordata pendant 20 ans, contribuant significativement à la croissance de l’entreprise. En collaboration étroite avec Olivier Teichman, Président du groupe, Thouvenin va désormais piloter la mise en œuvre du nouveau plan stratégique de Stordata, visant à renforcer la croissance et à étendre l’activité à l’international.

+ BOOKS

Encore un putain de bouquin sur la créativité – 2e édition (par Gauthier Helloco) chez Dunod

Avoir des idées, imaginer, créer, sortir des sentiers battus… Ces mots irriguent le monde professionnel et plus que jamais pour faire la différence. Dans son ouvrage détaillé et perspicace, le multientrepreneur et business angel Gauthier Helloco transcende la notion traditionnelle de créativité, souvent enfermée dans une perspective purement artistique, pour la redéfinir comme un pilier du leadership contemporain. Au cœur de ses préoccupations, l’auteur déploie une richesse de connaissances acquises lors de 8 années en tant que facilitateur sur des thèmes stratégiques. Avec humour et pragmatisme, Helloco offre une plongée profonde dans le fonctionnement des idées et la psychologie qui les sous-tend, illuminant les dynamiques quotidiennes de la prise de décision et de l’animation d’équipes.

L’approche du livre est résolument tournée vers la pratique avec des points concrets qui viennent ponctuer un texte vigoureux. Cette édition s’adresse aux personnes rencontrant des blocages créatifs ou submergés par un excès d’idées, fournissant des outils pour maîtriser la résolution de problèmes et stimuler l’inspiration durablement.

Enfin, ce livre met en relief l’importance cruciale de la surprise et de la capacité à se réinventer pour les entrepreneurs. En explorant et en adoptant les mécaniques des idées, ces derniers peuvent non seulement affiner leur potentiel créatif, mais aussi exercer une influence significative sur leur environnement professionnel. Une invitation à repenser sa manière de voir et de créer, essentielle pour tout dirigeant d’entreprise.

