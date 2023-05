Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

OpenAI pourrait lever 100 milliards de dollars à court terme

Son fondateur et CEO Sam Altman a confié cette semaine que la startup était la startup la plus gourmande en capital en raison de ses coûts d’exploitation et de la nécessité d’accéder à des bases de données pour pouvoir développer son AI. De nombreux éditeurs de contenus réclament d’ailleurs leur dû à ce sujet. Selon The Information, Sam Altman envisagerait de lever 100 milliards de dollars pour financer OpenAI. La startup enregistre en 2022 des pertes de plus de 540 millions de dollars pour un revenu ne dépassant pas les 28 millions de dollars. En 2023, l’offre payante devrait permettre à OpenAI d’engranger un chiffre d’affaires de plus de 200 millions de dollars. Des chiffres qui devraient se multiplier rapidement et qui nécessitent un financement adapté aux ambitions de la startup.

L’Open source, le vrai concurrent des GAFAM en matière d’AI

Luke Sernau, ingénieur chez Google, a rédigé une note interne, alertant que les équipes de Google passent tellement de temps à regarder par-dessus l’épaule d’OpenAI qu’elles passent à côté des avancées spectaculaires de la communauté open-source

Selon lui, le géant de la recherche sur internet perd de son avantage en matière d’IA face à la communauté open-source, où les chercheurs indépendants utilisent la technologie de l’IA pour réaliser des avancées rapides et inattendues.

A bon entendeur!

En exemple les français d’Hugging Face:

Qui en partenariat avec ServiceNow Research, la division R&D de ServiceNow, ont décidé de prendre la concurrence à revers en lançant StarCoder, une alternative gratuite aux systèmes de génération de code tels que Copilot de GitHub.

En offrant une alternative gratuite, la startup créé par Clément Delangue et Julien Chaumond a peut-être trouvé un moyen de se faire une place dans le marché de plus en plus concurrentiel de la génération de code, tels qu’AlphaCode de DeepMind, CodeWhisperer d’Amazon et Codex d’OpenAI. Ces solutions ont pour objectif de réduire les coûts de développement et permettre aux programmeurs de se concentrer sur des tâches plus créatives.

