Pourquoi Call of Success lance une marketplace de centres d’appel et de contact

Lancée officiellement en mars 2021, l’entreprise rochelaise Call of Sucess veut aider les entreprises- startups, PME et ETI- à répondre à la pénurie de profils de commerciaux et de chargés de clientèle. Pour cela, elle a mis en place une marketplace de callcenters et de centres de contact. Celle-ci permet ainsi de mettre en relation les entreprises qui souhaitent externaliser leurs équipes de ventes et/ou de service client avec des prestataires sélectionnés par Call of Sucess. Pourquoi une telle offre fait-elle sens?

«C’est un marché qui est très éclaté. Il y a beaucoup d’acteurs. On recense près de 3 000 centres de contact en France et à peu près 40 000 en Europe. Et c’est un marché qui est en forte croissance», explique Sylvain De Ly, co-fondateur.

«Il y a eu un effet Covid avec la démocratisation du télétravail. L’argument qui consistait à dire que l’on ne pouvait pas externaliser ses vendeurs ou la personne qui gère ses clients en interne ne tient plus. Car aujourd’hui vous avez des équipes commerciales où les vendeurs sont depuis un an à distance et continuent à vendre et des chargés de clientèle qui sont aussi en train de gérer les clients à distance. Donc cela a eu pour effet de créer une forte demande. C’est pour cela que nous avons décidé de créer cette place de marché. Il y avait besoin de structurer la demande sur un marché où l’on trouve des acteurs qui sont des généralistes, et d’autres ultra-spécialisés sur des verticales métiers, des secteurs, des produits», explique le co-fondateur de Call of Sucess.

D’autant plus qu’externaliser ses équipes de ventes ou son service client peut aider à affiner sa stratégie: tester un produit ou encore externaliser qu’une partie de l’équipe par exemple.

Pour lancer cette marketplace, Sylvain De Ly, qui a participé au développement de la LegalTech Juritravail en tant que CEO, s’est associé à Célia Chambellan, experte de la relation client depuis 22 ans. Ils ont depuis été rejoints par Lucie Rieucros comme directrice des opérations. Cette dernière a notamment été manager de l’expérience client pendant plusieurs années au sein de Bouygues Immobilier.

Après seulement deux mois d’activité, Call of Sucess compte une quinzaine de clients comme Sellsy ou encore Swile.

Comment fonctionne exactement l’offre de l’entreprise, qui va au-delà de la simple place de marché? Quel est son business model? Quel chiffre d’affaires vise-t-elle? Toutes les réponses dans l’interview complète de Sylvain De Ly, co-fondateur de Call of Sucess, diffusée au cours de l’émission.