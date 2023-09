APPLE, ou l’art de monétiser (suite) / L’AI s’invite au Sénat / ADOBE facture son AI. L’actualité du jour à ne pas manquer.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

APPLE : L’art de monétiser chaque changement technologique, suite…

Que n’ai je pas dit! décidement ils sont encore plus rusés qu’on ne le croit chez APPLE, puisqu’ils ont décidé de ne pas commercialiser le nouveau boîtier de charge USB-C pour les AirPods Pro en tant que produit. Si vous souhaitez en avoir un pour charger vos airpods, vous devrez acheter une nouvelle paire d’AirPods Pro au prix de 249$.

Moralité les vendeurs de prises multiples peuvent aussi en profiter.

BREAKING NEWS:

↗ En marquant un jalon majeur dans le monde financier cette année, ARM réalise la plus grande introduction en bourse (IPO) jusqu’à présent en 2023. Avec cette opération, ARM qui avait fixé le prix d’introduction de ses 95,5 millions d’actions à 51$ chacune, lève ainsi 4,87 milliards de dollars. Sa valorisation s’élève à environ 54,5 milliards de dollars en prenant en compte toutes les formes d’actions existantes et potentielles.

Bon signal pour les entreprises tech qui attendent leur tour au NASDAQ ou au NYSE?

↘ Signe des temps, après avoir licencié en début d’année 12000 collaborateurs, GOOGLE réduit significativement son équipe en charge du recrutement

↘ ELON MUSK aurait, selon ses dires lors de l’AI Insight forum organisé par le sénateur américain Chuck Schumer, confié à des responsables politique chinois que si une IA extrêmement intelligente émergeait, le Parti communiste perdrait les commandes de la Chine.

↗ Pendant ce temps là, AMAZON dévoile de nouveaux outils basés sur l’intelligence artificielle générative destinés à aider les vendeurs à créer des descriptions de produits, des titres le tout avec des titres accrocheurs pour attraper le chalan. A chacun ses combats.

↗ De son coté ADOBE a décidé de commercialiser son IA FIREFLY dans Creative cloud au moyen de crédits génératifs que vous pourrez utiliser à chaque utilisation du service, plutot que de mutualiser le service dans leur offre globale. Un choix qui s’explique par un usage encore non généralisé de l’IA et des coûts de traitement nécessaire qui sont aujourd’hui très onéreux.

LYA PROTECT vient de finaliser son deuxième tour de table de 2M€ auprès de plus de 20 courtiers de proximité et du fonds Kreaxi.

A L’ETRANGER:

BINALYZE, une startup spécialisée dans la cybersécurité basée à Tallinn a obtenu 19 millions de dollars dans un tour de financement de série A dirigé par Molten Ventures. Avec cette nouvelle injection de capitaux, le financement total de Binalyze atteint désormais environ 30 millions de dollars.

KIN INSURANCE, une startup de Chicago spécialisée dans les assurances habitation, a levé 33 millions de dollars lors d’une extension de son tour de financement de série D, portant sa valorisation à plus d’un milliard de dollars.

STARLINK la société de satellite internet de SpaceX, a enregistré un chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars en 2022, marquant une augmentation significative par rapport aux 222 millions de dollars de l’année précédente.

Julien BEK devient Partner chez SEQUOIA CAPITAL, après avoir officié en tant que Principal chez ACCEL pendant près de 6 ans. Il est Angel Investor dans Revolut.

NORDICNINJA, le plus grand fonds de capital-risque japonais en Europe, a récemment levé un nouveau fonds de 200 millions d’euros destiné aux start-ups en phase précoce opérant dans les domaines de la technologie climatique et de pointe, avec un accent particulier sur l’intersection entre la durabilité et la numérisation.

Le Groupe Data4 nomme Linda Lescuyer au poste de Responsable innovation UTWIN, société de services spécialiste de l’assurance emprunteur, accueille Philippe Leylavergne spécialiste à la fois du secteur bancaire, du courtage et de l’assurance emprunteur au poste récemment créé de Directeur du Développement.



