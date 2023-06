[Seed] Cybersécurité: ELBA lève 2,5 millions d’euros auprès de XAnge pour accélérer aux États-Unis

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Née au sein du startup studio Hexa (ex-eFounders), Elba accélère avec une levée de fonds de 2,5 millions d’euros. Ce tour de table mené par XAnge a été suivi par Kima et des VCs internationaux: Uncorrelated ventures (Salil Deshpande), Plug and Play US, Angel Invest (Jens Lapinski) et de plusieurs experts en sécurité tels que Jason Chan (ancien RSSI de Netflix), Jean-Baptiste Aviat (CTO de Sqreen), Eric Fourrier (CTO de GitGardian), Olivier Bonnet (CTO Blablacar), et Nipun Guta (Bearer).

Fondé en 2022 par Théo Rouer, Grégoire Ostia et Antoine Berton, Elba déploie une plateforme de cybersécurité axée sur les collaborateurs. La vision d’Elba repose en effet sur le concept de « user-focused security », une approche qui place l’employé au cœur de la cybersécurité des entreprises.

Jusqu’à présent, Elba a résolu plus de 150 000 problèmes de sécurité, permettant aux équipes informatiques d’économiser plus de 1 000 heures de travail. Actuellement, plus de 100 clients, parmi lesquels Zenchef, Matera, Brut, Resilience.care, Equativ et Poujoulat, utilisent la solution Elba.

« Notre objectif va être de recruter et de consolider notre position en Europe et surtout d’accélérer sur le marché américain et avant de réaliser la série A la plus importante et qualitative possible dans les 24 prochains mois », confie Théo Rouer, CEO d’Elba. La startup utilisera également ce financement pour continuer à accroître sa R&D.

ELBA ENTREPRISE spécialisée dans la CYBERSÉCURITÉ Secteur d’activité Cybersécurité Année de création 2022 Fondateurs Théo Rouer et Grégoire Ostia Fonds levés Seed: 2,5 millions Site web https://escape.tech/ Effectif 14 collaborateurs Siège social Paris, France Investisseurs XAnge, Kima, Uncorrelated ventures, business angels commeJason Chan, Jean-Baptiste Aviat, Eric Fourrier ou Olivier Bonnet Équipe de direction – Théo Rouer (CEO), Grégoire Ostia (COO), Antoine Berton (CTO) For more informations (french or english) about ELBA or about >2000 french startups, contact us: startupscouting@frenchweb.fr