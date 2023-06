GOOD MORNING FRENCHWEB: Flink placé en redressement judiciaire en France

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

La filiale française du livreur de courses rapides Flink, qui emploie plusieurs centaines de salariés, a été placée lundi en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, la société mère allemande ayant « décidé de quitter le marché français », a annoncé à l’AFP sa direction.

Ce faisant, elle fait place nette à son concurrent turc Getir, dont la filiale française a récemment elle aussi été placée en redressement judiciaire, mais qui devient désormais le seul acteur du « quick commerce » à avoir déclaré souhaiter poursuivre son activité dans l’Hexagone.

Vision OS, le système d’exploitation du casque de réalité virtuelle d’Apple

Apple a présenté lundi son premier casque de réalité « mixte » (virtuelle et augmentée), baptisé « Vision Pro », un terrain où le fabricant de l’iPhone était attendu depuis des années, actuellement dominé par Meta.

« Mélanger les contenus numériques avec le monde réel va permettre de créer de nouvelles expériences, comme nous n’en avons jamais vues », a lancé Tim Cook, le patron d’Apple, avant de dévoiler ce « nouveau produit révolutionnaire », avec l’emphase habituelle du géant américain des technologies.

Spotify a annoncé une réduction d’environ 200 emplois, soit 2% de ses effectifs, au sein de sa division dédiée aux podcasts. Cette décision s’accompagne d’une réorganisation interne, notamment avec la fusion de Parcast et Gimlet, deux sociétés de production de podcasts rachetées par Spotify, pour créer une entité renouvelée, baptisée Spotify Studios. Malgré ces suppressions d’emplois, la plateforme de streaming audio semble conforter son positionnement dans le domaine des podcasts. Elle a en effet annoncé disposer d’une audience dépassant les 100 millions d’auditeurs de podcasts.

Selon un récent rapport de Preqin, le financement par capital-risque des startups en Asie du Sud-Est a atteint 4 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de 2023, soit une chute de 65% par rapport à la même période en 2022. Cette baisse significative est attribuée à un ralentissement des investissements dans des entreprises phares de la région, telles que Grab et GoTo.

Unlimitd, spécialisé dans le financement B2B, entre dans une phase d’hyper-croissance

À peine un an après son lancement, la startup lilloise Unlimitd atteint les 10 millions d’euros de prêts octroyés et entre dans une phase d’hyper-croissance, avec un rythme mensuel de 3 millions d’euros de prêts. La startup, qui se décrit comme une plateforme de financement qui entend démocratiser le RBF (Revenue Based Financing) en France, a déjà levé plus de 15 millions d’euros en dette et en equity depuis sa création.

Nous avons reçu Julien Zerbib, CEO d’Unlimitd, l’un des acteurs clés du RBF

GenWise, une application destinée aux personnes âgées, a levé 3,5 millions de dollars dans le cadre d’un tour de table en amorçage, mené par Matrix Partners India, avec la participation d’investisseurs tels que DBR Venture, le family office du groupe Jagran et Climber Capital.

Ian Sigalow, co-fondateur de Greycroft, parle d’investir 1 milliard de dollars sur ce marché. La société de capital-risque basée à New York et à Los Angeles, qui a commencé comme un fonds de 30 millions de dollars est devenue une entreprise qui gère aujourd’hui plus de 3 milliards de dollars d’actifs, y compris deux fonds totalisant environ 1 milliard de dollars qui ont été annoncés à la fin du mois d’avril. Greycroft a notamment soutenu l’application de rencontres Bumble, qui a été introduite en Bourse en 2021, et dans Shipt, qui a été vendue à Target pour 550 millions de dollars en 2017.

Michael Cohen est nommé Head of DC development d’ OVHcloud , il était précédement Directeur Advisory Data Center France chez CBRE.

est nommé Head of DC development d’ , il était précédement Directeur Advisory Data Center France chez CBRE. Julien Jonasch est le nouveau Directeur Digital de la société EDIIS CRM.

est le nouveau Directeur Digital de la société Amplitude nomme Jérémy Grinbaum (ex Twilio et Microsoft) Vice-Président EMEA Sud.

nomme (ex Twilio et Microsoft) Vice-Président EMEA Sud. Valerie Bures-Bönström, nouvelle Partner chez XAnge.

Frédéric Krebs (Newfund)

Fabrice Berger Duquene (Teeps)

Franck Cheneau (Skyrock)

