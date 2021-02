Quelles sont les tendances majeures de la relation client en 2021?

Chronique de Jean-Luc Raymond de FranceNum avec une émission spéciale « Trouver des Clients avec Internet ! ». Quatre tendances majeures de la relation client en 2021 sont à prendre en compte : L’accélération de la mue numérique des entreprises, les marques se recentrant sur leurs clients existants mais aussi l’importance accrue des retours clients et du marketing en temps réel.

Mais aussi, quelles sont les bonnes pratiques de la vente en ligne pour les petites entreprises ? Ou encore, comment accueillir le client aujourd’hui ?

L’actualité à retenir:

Pour Vroomly, l’année 2020 aura marqué un tournant. Après s’être attelée pendant trois ans à réduire le manque de confiance des automobilistes dans les garagistes, la société française a profité de l’année écoulée pour mettre sur orbite Vroomly Parts. Il s’agit d’une marketplace B2B permettant aux garagistes d’acheter toutes les pièces nécessaires à la réparation des véhicules. Une nouvelle plateforme qui permet à Vroomly de s’ouvrir les portes d’un marché européen de la pièce détachée estimé à 220 milliards d’euros.

Rien qu’en France, cela représente une manne de 13 milliards d’euros. Cette nouvelle plateforme s’inscrit dans la stratégie de la start-up pour devenir le «SaaS des garages en Europe». Dans ce cadre, Vroomly vient de boucler un tour de table de 5 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques, notamment Via ID, l’accélérateur de jeunes pousses dans les nouvelles mobilités (Heetch, Ouicar, Drivy, Smoove…) lancé par Mobivia (Norauto et Midas). Alexis Frerejean, co-fondateur et CEO de Vroomly, nous explique les enjeux derrière cette opération… Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Chronique WildCard

Aujourd’hui, le WildCard vous raconte l’histoire d’une méthode pour le moins originale. La méthode du canard en plastique, aussi appelée méthode du canard en caoutchouc, et qui est enseignée à l’Université de Sherbrooke sous l’appellation « parler à une plante verte ». Plusieurs noms mais bien une seule et unique méthode, on vous explique ça dans WildCard au micro de Joseph Postec.

Les événements à ne pas manquer :

