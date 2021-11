Retail: Woop s’offre Mapotempo pour accélérer dans la livraison du dernier kilomètre

La startup française Woop, spécialisée dans la livraison du dernier kilomètre, annonce l’acquisition de la startup paloise Mapotempo, rachetée en 2017 par le groupe béarnais Octime. Ce dernier cède aujourd’hui ses parts à Woop, dont l’actionnaire principal est l’Association Familiale Mulliez. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Lancé à Pau en 2012, Mapotempo s’adresse notamment aux retailers en leur proposant de planifier et de gérer, en temps réel, l’organisation de leurs tournées de colis. Pour ce faire, la startup a développé des solutions de cartographie et d’optimisation des tournées. Forte de 20 collaborateurs, elle compte parmi ses clients des sociétés comme Mondial Relay, Metro, Sodexo ou encore UPSA.

Devenir un acteur majeur du Delivery Management System en Europe

Cette acquisition permettra à Woop de compléter son activité de planification des tournées. En effet, l’entreprise a mis au point un solution qui orchestre l’ensemble des offres de livraison de plus de 150 transporteurs partenaires. La plateforme identifie grâce à un algorithme les meilleurs scenarii de livraison, en fonction des critères prédéfinis, pour ses utilisateurs retailers. Une solution qui séduit de grandes enseignes à l’instar de Leroy Merlin, Decathlon ou Electro Dépôt.

Ce rachat vient également consolider sa stratégie qui vise à devenir un acteur majeur du Delivery Management System en Europe. « Depuis 3 ans, nous proposons aux grands noms du retail notre plateforme SaaS, orchestratrice de toutes les solutions de livraison sur le dernier kilomètre », explique Alexis Quesney, directeur général de Woop. « Aujourd’hui, en intégrant Mapotempo à notre menu de services, nous apportons une réponse efficiente à un enjeu stratégique : l’optimisation et la gestion des tournées ».

Le « dernier kilomètre », le segment le plus coûteux dans le parcours de livraison

Le processus de livraison est un enjeu majeur pour les acteurs du retail, en termes de temps comme d’argent. En particulier celui dit du « dernier kilomètre », qui est le segment le plus coûteux dans le parcours de livraison. De nombreuses startups tentent d’innover dans ce domaine, à l’instar de Supervan, qui a transposé l’approche d’Uber pour les VTC au transport de marchandises en milieu urbain, ou de JoyRun, qui développe une plateforme de livraison mettant en relation « les membres d’une communauté » et leur permet de récupérer les commandes de leurs amis et voisins. Lancé dans la Silicon Valley en 2015 par Manish Rathi et Shama Pagarkar, ce dernier a été racheté par le géant de la grande distribution Walmart, en novembre 2020.

En intégrant les capacités de Mapotempo à sa plateforme, Woop ambitionne de renforcer son attractivité auprès des retailers. « Nous avons la même vision et les mêmes ambitions : l’acquisition de Mapotempo par Woop permet une création de valeur unique en Europe sur le marché délivrance et du dernier kilomètre », commente Mehdi Jabrane, directeur général de Mapotempo.