RockFi lève 18 millions d’euros pour équiper les banquiers privés

En pleine crise de confiance des acteurs traditionnels de la banque privée, RockFi accélère sa trajectoire avec un nouveau tour de table. Créée en 2023, la startup signe déjà une entrée remarquée dans le classement WE INNOVATE 500 2025, où elle décroche la 30ᵉ position.

Quels problèmes la fintech entend-elle résoudre ? Le secteur souffre d’une fragmentation des outils, de processus encore largement manuels, et d’une autonomie restreinte pour les banquiers privés. En parallèle, une nouvelle génération de clients fortunés — entrepreneurs post-exit, artistes ou sportifs — attend un service plus fluide, sur-mesure, sans dépendre des circuits bancaires traditionnels.

RockFi s’attaque à ces deux fronts. La startup propose aux banquiers privés expérimentés une plateforme technologique complète : un catalogue de plus de 3 000 produits financiers, des outils avancés de reporting client, ainsi qu’une application de suivi du patrimoine. Objectif : leur permettre d’exercer en toute indépendance, tout en s’appuyant sur une infrastructure robuste, pensée pour répondre aux exigences d’une clientèle premium.

Le modèle se distingue d’alternatives comme Finary ou Colbr, qui ont opté pour des plateformes full digital à destination directe des particuliers, souvent centrées sur l’agrégation de comptes et la visualisation d’actifs. Il se différencie aussi des outils comme Wealthcome qui proposent des solutions d’aide à la décision aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), sans gérer l’ensemble de la relation client.

RockFi cible une clientèle disposant d’au moins 250 000 euros à investir, âgée de 35 à 65 ans, et propose un accompagnement incluant la structuration de holdings, l’investissement en private equity et le suivi personnalisé. L’expérience repose sur un abonnement annuel, une plateforme propriétaire et des banquiers partenaires regroupés dans des bureaux physiques à travers la France. La société revendique 500 clients et prévoit d’enrôler 60 banquiers supplémentaires, à raison d’un bureau ouvert par mois. Après les Hauts de France, La startup vient d’inaugurer son bureau de Bordeaux avec Kevin Barrau à sa tête.

Fondée début 2024 par Pierre Marin (ex-entrepreneur), Marie Bedu (experte CGP) et Maxime Durand (ex-Qonto), RockFi construit un modèle hybride : expertise humaine + infrastructure tech. La croissance repose uniquement sur la recommandation, sans dépenses d’acquisition client.

Elle vient de lever 18 millions d’euros en série A auprès de Partech, Varsity, et des business angels Arthur Waller et Félix Blossier (Pennylane), après un premier tour de 3 millions d’euros en amorçage.