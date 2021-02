Romain Mazeries (Mangopay) : « La consolidation de l’écosystème du paiement européen est en cours »

La consolidation du secteur des services de paiement est en cours, avec la technologie comme facteur différenciant. « Nous assistons à une consolidation du secteur mais surtout à une spécialisation de chaque entreprise par moyen de paiement. Un marché qui comprend également les spécialistes du « collecting » tels qu’Adyen ou Worldline », explique à notre micro Romain Mazeries, CEO de Mangopay, solution de paiement pour les marketplaces. En octobre 2020, Worldline a racheté Ingenico pour créer le numéro 4 mondial des paiements et le numéro 1 en Europe. En Italie, le spécialiste des paiements électroniques Nexi a fusionné avec son concurrent SIA pour créer un groupe doté d’un chiffre d’affaires annuel de 1,8 milliard d’euros, qui entend se développer davantage en Europe.

Autre élément à prendre en compte sur ce marché, la directive sur les services de paiement (DSP2) qui vise à favoriser l’innovation, la concurrence et l’efficience. Cette réglementation instaure notamment des normes de sécurité plus strictes pour les paiements en ligne pour renforcer la confiance des consommateurs dans les achats en ligne. « La réglementation DSP2 rebat les cartes parmi les acteurs du paiement. Des Fintech se sont construites pour répondre aux problématiques de cette nouvelle réglementation et elles seront les gros succès européens de demain », met en avant Romain Mazeries.

Skeepers continue d’étendre son champ d’action. En effet, depuis qu’il a levé 32 millions d’euros en novembre 2019 auprès du fonds Providence Strategic Growth, le groupe marseillais multiplie les acquisitions pour couvrir l’ensemble des verticales autour de l’expérience client.

La dernière en date se nomme Surprise. Il s’agit d’une solution basée sur la blockchain qui permet de proposer un mécanisme de «cashback» pour tout achat, physique ou en ligne, dans un commerce de proximité. Pascal Lannoo, directeur de la stratégie de Skeepers, nous explique les enjeux derrière cette acquisition… Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Chronique Wildcard, le succès de Clubhouse

Dans le WIldCard d’aujourd’hui, une question toute bête. Depuis peu beaucoup de gens, provenant en nombre de la Tech, veulent être présents sur Clubhouse. Cette envie subite est parfois motivée, ne nous cachons pas, bien plus par le soucis de lustrer sa propre notoriété plutôt que de participer réellement au moindre salon vocal.

L’autoroute du soleil podcastique est donc bouchée dans un seul sens à l’instar de ces grands départs estivaux. Oui mais alors que se passe-t-il lorsque que l’on veut, à l’inverse de la troupe, quitter cette application ? Qu’est-il mis en place lorsque l’on veut fuir ces plages tellement bondées qu’elles en deviennent bien souvent peu accueillantes ? Pas grand chose. Explications.

