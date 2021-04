Stratégie d’entreprise: comment les startups peuvent aussi profiter des outils de l’intelligence économique

L’intelligence économique, ce sont « l’ensemble des actions coordonnées de recherches, de traitement et de distribution d’informations utiles aux acteurs économiques », comme l’avait défini Henri Martre, alors Commissaire au Plan au milieu des années 90, rappelle Nicolas Guillaume, associé en charge de la ligne Business Risk Services pour le groupe d’audit et de conseil Grant Thornton.

Si l’intérêt de la discipline est avéré depuis déjà plusieurs décennies, il existe une dichotomie sur le marché français: d’un côté le pays est doté d’acteurs qui maîtrisent très bien le sujet et d’un autre les entreprises ne se saisissent pas encore aussi largement des outils de l’intelligence économique que les pays anglo-saxons par exemple.

« Nous sommes clairement sur une pratique qui est beaucoup plus développée dans la sphère anglo-saxonne. Pour autant, nous avons des pratiques qui sont de très bon niveau en France. C’est aussi le cas des formations, avec notamment l’Ecole de Guerre Economique. Mais aujourd’hui, ce sont surtout les grandes entreprises qui y font appel et peut-être pas assez les acteurs de plus petite taille », développe Nicolas Guillaume.

Pourtant, les startups par exemple, et plus généralement les plus petites structures, peuvent y trouver une réelle aide dans leur développement. « Elles peuvent trouver des usages avec beaucoup de valeur ajoutée, et qui vont être assez loin des problématiques de compliance. Car lorsque l’on est dans une petite structure, le sujet n’est pas de faire ses due diligence réglementaires qui concernent les grandes entreprises. En revanche, dans des phases de lancement ou de très forte croissance, elles ont des choix stratégiques à faire et pas forcément l’opportunité de pouvoir se tromper », commence Nicolas Guillaume.

« Donc pour ces choix stratégiques qui vont par exemple concerner des marchés sur lesquels s’implanter, l’analyse de la concurrence pour vérifier que l’angle d’attaque que l’on retient pour un marché est pertinent ou que le nouveau partenaire avec lequel on envisage de s’allier pour élargir un tour de table l’est aussi, toutes ces opérations peuvent faire usage de l’intelligence économique. Cela permet de vraiment comprendre avec qui on en train de faire affaire, quelles sont les forces en présence et comment se positionner au mieux et le plus justement. Cela n’empêche pas de prendre du risque mais de le prendre en toute connaissance de cause ».

Et contrairement aux idées reçues, les budgets à mobiliser sont beaucoup plus divers qu’il n’y paraît et peuvent être adaptés à des petites structures. Le point complet dans l’émission avec Nicolas Guillaume, associé en charge de la ligne Business Risk Services pour le groupe d’audit et de conseil Grant Thornton.