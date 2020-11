[Webinar] Comment assurer la continuité de ses activités clés en période de télétravail

Le télétravail n’est plus une simple tendance, il est clairement devenu une réalité, une nécessité. La majorité des français travaillent actuellement de chez eux et les entreprises doivent s’adapter à ce nouveau mode de collaboration, pour assurer le bon fonctionnement de leur activité. La digitalisation des processus et l’accès sécurisé à l’information pour vos collaborateurs à distance sont aujourd’hui des enjeux incontournables.

La transformation digitale est une réponse concrète aux problématiques actuelles de chaque département d’une entreprise (service RH, service comptabilité, service Administration des ventes, service informatiques,…) En effet, le traitement au format numérique des contrats, factures, dossiers clients, et tous autres documents liés à votre activité permet à vos employés une meilleure flexibilité et productivité face à l’imprévu, mais aussi de garantir une réduction significative des coûts opérationnels grâce à la suppression des papiers et de ses contraintes.

Au cours de ce webinar, nous aborderons :