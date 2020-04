En 2020, la CNIL va publier de nouvelles recommandations pratiques sur la gestion du consentement utilisateur pour les plateformes digitales connectées qui devraient changer radicalement l’approche de la collecte de données en ligne. Comment anticiper, maîtriser et appliquer les nouvelles recommandations CNIL ? Après un bref rappel du contexte législatif en France, nous parlerons des risques liés au RGPD et à ces nouvelles recommandations CNIL pour votre activité en ligne. Nous proposerons ensuite une série de solutions concrètes pour limiter l’impact de ces obligations sur votre métier.

En conclusion, l’agence 55 présentera son approche spécifique en matière de gestion de projets Analytics pour atteindre la conformité RGPD et CNIL.

Ce webinar sera présenté par: Louis-Marie Guerif, Data Protection Officer & Strategic Projects Lead chez AT Internet Aurélie Pols, Data Governance & Privacy Engineer chez Aurelie Pols and Associates Guillaume Tollet, Consulting Associate Director chez fifty-five

Online Form – [Webinar] Analytics & Données Personnelles: nouveaux enjeux, nouveaux risques et solutions – AT Internet

