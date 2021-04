[Webinar] E-commerce: la vidéo, votre nouvel accélérateur de conversion

Covid, confinements et gestes barrières : 2020 et 2021 ont accéléré comme jamais le développement du e-commerce : +33% pour les seules ventes de produits online, +53% chez les retailers*, pour qui la question n’est plus “comment vendre aussi en ligne ?” mais “comment vendre en ligne… aussi bien qu’en magasin ?” Réponse : en enrichissant la présentation de ces produits, en les rendant moins abstraits par le biais de la vidéo! Dans ce webinar, nous détaillerons: comment concrètement tirer parti de la vidéo pour améliorer la conversion et l’engagement avec le client

quelles vidéos produire en e-commerce et pour quelle étape du cycle de vente

comment les exploiter facilement, sans nuire aux performances de votre site et de votre équipe Pour illustrer concrètement comment la vidéo aide à mieux convertir et vendre en ligne, nous aurons le plaisir de partager le retour d’expérience des équipes web de l’enseigne de mode Grain de Malice *Source : Fevad, bilan du e-commerce en 2020 A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Ce webinar sera présenté par: Blaise Kremer, Directeur associé chez Novastream Nicolas Tiphaine, Account Director EMEA chez Brightcove Coline Boudenoot, Responsable e-merchandising chez Grain de Malice

