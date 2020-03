[Webinar] S’épanouir au travail, mode d’emploi

Certaines personnes réussissent leurs projets au travail tout en s’épanouissant tandis que d’autres les exécutent dans la souffrance. Une enquête réalisée auprès de 43 000 européens montre que l’on peut mettre en place un contexte favorable à l’épanouissement en 3 temps : développer ses qualités personnelles, dont en particulier l’optimisme,

apprendre à se mettre en lien constructif avec l’autre,

construire une vision et s’engager pour la réaliser. Cette démarche, inspirée de la psychologie et du management positifs, est utilisable pour soi et aussi pour son équipe, lorsque l’on est manager. Elle a déjà été mise en application dans plusieurs programmes d’emlyon business school, dans des parcours de transformation en entreprise, notamment au Crédit Agricole, chez Merck ou chez Atos, ainsi que dans le Programme Général de Management Online. Ce webinar vous présentera d’une façon pratique et ludique comment vous y prendre.

Ce webinar sera présenté par: Thierry Nadisic, Professeur Associé en Comportement Organisationnel chez emlyon business school

