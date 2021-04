Êtes-vous novice en analyse de produit ? Réfléchissez ainsi : le précédent marqueur de réussite de votre produit était simplement la fonctionnalité : « ça marche ». Mais avec des millions de produits disponibles aujourd’hui, le fait de simplement fonctionner n’est plus suffisant. Dans le monde actuel, les produits gagnants sont ceux qui créent la meilleure expérience pour le consommateur. La Product Intelligence est ce qui vous permet d’y parvenir. Lors de ce webinaire, Pierre Paliniewicz (Account Executive chez Amplitude) discutera avec Clément Caillol (Group Product Manager chez ManoMano, le leader européen de la vente en ligne de produits de bricolage, de la maison, et du jardin), à propos de la façon dont ManoMano utilise l’analyse de produit pour créer de belles expériences de produit. Au cours de ce webinar, vous découvrirez: pourquoi l’analyse de produit est nécessaire pour la croissance des entreprises dans le monde numérique d’aujourd’hui

des conseils d’équipes expertes en résolution de problème grâce aux insights client en temps réel

des exemples concrets décrivant comment l’analyse de produit peut vous aider à fournir une meilleure expérience client A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

[Webinar] Comment ManoMano utilise l'analyse de produit pour croître et pour fidéliser ses clients

Ce webinar sera présenté par: Pierre Paliniewicz, Account Executive chez Amplitude Clément Caillol, Group Product Manager chez ManoMano

