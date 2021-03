4 conseils pour concilier parentalité et télétravail

Le premier confinement entrainant la fermeture des établissement scolaires a plongé les parents dans une grande difficulté : celle de concilier leur travail à la maison et l’éducation de leurs enfants. Depuis, les écoles ont rouvert mais le recours massif au télétravail est toujours bel et bien présent. Elise Bouncer, psychologue clinicienne et spécialiste du bien être au travail, apporte de précieux conseils aux parents en télétravail sur comment gérer au mieux cette situation envers ses enfants mais aussi envers ses collaborateurs.

Laisser à chacun ses moments intimes. « Il est important de respecter l’espace et les moments de chacun, surtout pour les adolescents », explique Elise Bouncer.

Répartir les tâches de la maison. « Il est indispensable de répartir les tâches au maximum au sein du couple mais aussi avec les enfants qui peuvent participer à la vie du foyer. »

Communiquer, « avec son manager, ses collaborateurs mais aussi avec ses enfants. Il faut communiquer à chacun les moments où on est disponible et ceux où on ne l’est pas », met en avant la psychologue.

Ecouter ses collaborateurs. « En tant que manager, et si l’activité de l’entreprise le permet, il est important de permettre à son collaborateur d’adapter son emploi du temps à ses contraintes personnelles en l’écoutant mais aussi en lui posant des questions sur son organisation. »

L'actualité à retenir :

Fondé en 2013 et basé à Nantes, Akeneo a fait du chemin depuis. La startup spécialisée dans l’expérience et l’information produit compte aujourd’hui 80 000 clients dans 7 pays dont l’Allemagne, l’Italie et les Etats-Unis. Cette année, elle fait également son entrée dans le Next40 après avoir fait partie du French Tech 120. Nous avons échangé avec Frédéric de Gombert pour revenir sur l’évolution du secteur, échanger sur les tendances actuelles et les perspectives d’évolution d’Akeneo. Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Chronique Wildcard, décollage pour le Japon

Dans le WildCard d’aujourd’hui, on part au sud-ouest de Tokyo, précisément dans la ville de Yamato, où le conseil municipal de la commune a édité un texte dans le but d’interdire l’usage du smartphone en marchant. Cette décision qui peut paraître étonnante est un véritable enjeu de vivre ensemble dans l’espace publique au pays du soleil levant où le nombre d’accident explose sur la voie publique. Affaire à suivre.

