[SERIE A] 50 millions d’euros pour QUANDELA afin d’accélérer le développement de ses ordinateurs quantiques photoniques

Après avoir levé 15 millions d’euros, auprès du fonds d’investissement Omnes, du Fonds Innovation Défense géré par Bpifrance et souscrit par l’Agence de l’innovation de défense (AID), et de Quantonation, QUANDELA boucle un nouveau tour de table de 50 millions d’euros avec de nouveaux investisseurs dont SERENA et CREDIT MUTUEL INNOVATION. Cette levée de fonds intervient dans le cadre du plan FRANCE 2030.

Quandela a été fondée en 2017 par un groupe de chercheurs et d’ingénieurs, dont Pascale Senellart, qui avait initié avec FRENCHWEB.FR la série DECODE QUANTUM, et Valérian Giesz et Niccolo Somaschi, que nous avons également recu dans un autre épisode que vous pouvez écouter çi dessous.

L’entreprise, ancrée dans le secteur de la nanotechnologie et de l’optique quantique, a mis au point un appareil nommé Prometheus, conçu pour produire des qubits photoniques, qui sont essentiels dans les applications de cryptographie quantique, de calcul quantique et de détection quantique.

Quandela a développé une technologie qui permet d’entrelacer des photons individuels au sein d’une boucle à fibre optique, une avancée importante pour la construction d’ordinateurs quantiques basés sur des photons. Ils fournissent également divers composants essentiels pour l’assemblage d’un prototype d’ordinateur quantique.

L’entreprise a étendu sa collaboration avec des universités européennes et distribue ses produits à l’échelle mondiale, avec pour projet immédiat la mise en service d’un ordinateur quantique photonique complet accessible en ligne dès 2022. Cette étape est soutenue par une récente levée de fonds, qui aidera à l’expansion de l’équipe et à l’acquisition de nouveaux équipements.

D’autres startups françaises comme Pasqal, spécialisée dans les simulateurs quantiques, contribuent également à positionner la France comme un leader potentiel dans le domaine des technologies quantiques.

Le secteur quantique promet une puissance de calcul supérieure aux ordinateurs classiques grâce aux qubits qui peuvent exister dans plusieurs états simultanément, permettant ainsi de réaliser de multiples calculs en parallèle. Cette capacité pourrait conduire à des avancées significatives, notamment dans le développement accéléré de traitements médicaux en cas de crises sanitaires similaires à celle de la Covid-19.

