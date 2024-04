SHEIN résultats dans le vert en vue d’une IPO très attendue / OPEN AI lance Voice Engine / TIGER n’a pas fait le plein.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

ByteDance intensifie ses efforts en IA générative

BYTEDANCE, le géant des réseaux sociaux propriétaire de TIKTOK, accélère son engagement dans l’IA générative en multipliant les recrutements et en lançant de nouveaux outils. Avec plus de 320 offres d’emploi liées à la GenAI recensées en mars 2024, l’entreprise montre son ambition de rivaliser dans un domaine dominé par des Big Tech US telles que ChatGPT d’OpenAI.

Le département Flow de ByteDance, qui a récemment attiré des talents d’entreprises comme Baidu et Alibaba, travaille d’arrache-pied, allant jusqu’à instaurer le travail le samedi et parfois même le dimanche. Les applications GenAI BagelBell et Hualu, révélées récemment, témoignent de la détermination de ByteDance à innover rapidement dans l’IA, suite aux appels à l’action de son PDG Liang Rubo face à l’ascension fulgurante de ChatGPT.

Coopération transatlantique renforcée sur l’IA et la GenAI

Dans le cadre du Conseil du Commerce et de la Technologie (TTC) EU-États-Unis, une collaboration étroite sur les risques et la régulation de l’IA, y compris l’IA générative, se dessine. Un projet de déclaration non publié révèle les plans de partenariat entre l’UE et les États-Unis pour l’élaboration d’un cadre d’évaluation de l’IA générative. Alors que l’UE a récemment adopté une réglementation complète sur l’IA, les États-Unis ont préféré des lignes directrices fédérales, avec des États individuels adoptant leurs propres législations.

Cette coopération intervient à un moment crucial, près de la moitié de la population mondiale étant appelée aux urnes cette année, soulevant des préoccupations sur l’impact de la genAI sur les processus électoraux. Les 2 parties ont également progressé dans la définition de termes communs liés à l’IA et dans l’établissement de jalons pour la recherche conjointe, notamment en réponse aux urgences climatiques et énergétiques.

Quantique : les atomes, futurs qubits ?

En informatique quantique, les qubits atomiques individuels se révèlent prometteurs. Mikhail Lukin, pionnier de cette technologie, a récemment indiqué des progrès considérables avec Markus Greiner dans la mise en œuvre de l’ordinateur quantique à atomes neutres. IBM a lancé le Condor, le premier processeur de plus de 1 000 qubits, soulignant une évolution rapide depuis l’Eagle, leur puce de plus de 100 qubits. Toutefois, la complexité croissante pose des défis en termes de matériel. Les qubits superconducteurs, bien que précurseurs, rencontrent des limites de durabilité et de complexité de circuit. Par contraste, les qubits à base d’atomes neutres offrent une cohérence et une uniformité supérieures, facilitant la montée en échelle.

Des avancées récentes, notamment la création d’un circuit quantique programmable de plusieurs centaines de qubits atomiques neutres et d’une matrice de 6 100 qubits atomiques au Caltech, renforcent l’attrait de cette approche. Les innovations Tech, telles que l’utilisation de l’état de Rydberg pour augmenter l’interaction entre atomes, promettent de surmonter les obstacles précédents, positionnant les qubits atomiques neutres comme une technologie de pointe pour l’avenir de l’informatique quantique.

SHEIN des résultats dans le vert en vue d’une IPO très attendue

Les derniers chiffres de SHEIN annoncent la couleur, l’icone de la fastfashion a réalisé un bénéfice de plus de 2 milliards de dollars et un volume brut de marchandises (GMV) d’environ 45 milliards de dollars en 2023, très au dessus des derniers chiffres connus, soit un bénéfice de 700 millions de dollars en 2022 et de 1,1 milliard de dollars en 2021.

Selon le Financial Times, le fondateur XU YANGTIAN attendrait avec impatience l’approbation de la Commission de Régulation des Marchés Financiers Chinois ainsi que de l’Administration du Cyberespace pour son introduction en bourse (IPO) aux États-Unis. Face aux critiques de législateurs américains concernant ses liens avec la Chine, un plan B serait à l’étude à Londres. Le fondateur, Xu Yangtian, détient 37 % de l’entreprise, aux cotés d’autres actionnaires notoires: Sequoia China (HongShan), General Atlantic, et le fonds souverain d’Abu Dhabi Mubadala.

Comme promis le second volet du FRENCHWEB 500 2024 consacré aux SCALE UPS est désormais public . Parmi près de 600 sociétés de notre panel, nous n'avons retenu qu'un peu plus de 300 startups en phase d'accélération, pour lesquelles nous avons noté une croissance significative.

+ EN BREF

OPEN AI lance Voice Engine, permettant aux utilisateurs de générer une copie synthétique d’une voix à partir d’un échantillon de 15 secondes. Ce service est pour le moment mis en place auprès de 10 partenaires, dont la solution de création de video via AI, HeyGen.

lance Voice Engine, permettant aux utilisateurs de générer une copie synthétique d’une voix à partir d’un échantillon de 15 secondes. Ce service est pour le moment mis en place auprès de 10 partenaires, dont la solution de création de video via AI, HeyGen. LINKED IN confirme tester un nouveau flux vidéo de format court semblable à TikTok ; une démonstration montre un onglet Vidéo dans la barre de navigation de l’application LinkedIn.

confirme tester un nouveau flux vidéo de format court semblable à TikTok ; une démonstration montre un onglet Vidéo dans la barre de navigation de l’application LinkedIn. INSTAGRAM teste Blend, un nouveau concept qui génère un flux de Reels destiné à être partagé entre deux amis, basé sur leurs intérêts communs et les Reels qu’ils se sont mutuellement partagés.

PACA lance un bouclier financier pour la cybersécurité des PME Face à l’intensification de la cybercriminalité, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a voté ce vendredi une aide financière de 3,5 millions d’EUR destinée aux PME. Ce programme, surnommé « Mon bouclier cyber », entend protéger 1 300 entreprises d’ici 2027 contre les cyberattaques qui menacent le développement économique local. En 2022, la France a enregistré 347 000 cyberattaques réussies, avec une majorité ciblant les PME. Le dispositif offrira des conseils d’experts et des financements pour des solutions de cybersécurité telles que des antivirus, la protection de messagerie et la sauvegarde de données. Les PME aux besoins spécifiques pourront également prétendre à une subvention jusqu’à 5 000 EUR pour l’achat de solutions techniques labellisées. Ce plan répond à une réelle demande, près de la moitié des TPE-PME exprimant des inquiétudes en matière de cybersécurité. IA de surveillance L’Armée de l’Air américaine a engagé 1,2 million de dollars dans un projet d’IA, développé par MISRAM LLC sous le nom de Spectronn, visant à améliorer les capacités d’analyse et de surveillance. Ce chatbot IA, actuellement en phase de test, est conçu pour permettre aux analystes de renseignement de poser des questions sur des images aériennes et de surveillance, simplifiant ainsi l’interprétation des données. Le système peut analyser des images et des vidéos puis répondre à des questions en langage naturel, réduisant le temps de réponse, la charge cognitive et les erreurs de décision. Ce développement intervient alors que plusieurs entreprises de l’IA, y compris OpenAI, s’intéressent de plus près au secteur militaire. Les documents révélés suite à une demande de Freedom of Information Act mettent en lumière les capacités du chatbot, telles que l’analyse de l’imagerie de navires par apprentissage automatique. Le laboratoire de recherche de l’Armée de l’Air US a cependant précisé que le programme n’est pas utilisé pour des décisions de ciblage et se trouve encore à un stade précoce de développement.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

La société d’infrastructure Web3, XION, vient d’annoncer un tour de table de 25 millions de dollars en une série A. Les investisseurs comprennent Animoca Brands, Laser Digital, Multicoin, et Arrington Capital.

Sign of the times: Le fonds d’investissement TIGER a levé environ 2,2 milliards de dollars pour son dernier fonds, bien en deçà de l’objectif de 6 milliards de dollars. C’est également leplus petit montant de levée de fonds depuis environ une décennie. Le célèbre fonds d’investissement avait précédement bouclé auprès de ses souscripteurs 12,7 milliards de dollars.

La demande d’introduction en bourse à la Bourse de New York de la startup de gestion de données dans le cloud, RUBRIK révèle une perte nette de 354 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 628 millions de dollars pour 2023.

HUAWEI annonce sa croissance 2023 comme la plus rapide en quatre ans , avec un chiffre d’affaires en hausse de 9,63 % sur un an pour atteindre 97,48 milliards de dollars.

JORIS CROZIER ex YOUSIGN qui avait rejoint ORNIKAR en 2022, vient d’être promu CTO de la société.

ex YOUSIGN qui avait rejoint ORNIKAR en 2022, vient d’être promu CTO de la société. JEROME COLLOMB est promu Head of Digital Strategy au sein de SWILE.

