FRENCHWEB 500 SCALE 2024 / Sécurité numérique aux JO 2024 / Matthieu BUCAILLE rejoint…

🎂 Bon anniversaire à Jeremy UZAN (SINGULAR), Michel COMBES et Michel BERA



🔥 Qui sont les startups en amorcage et early stage présentes dans le 1er palmarès STARTUPS du FRENCHWEB 500 2024?

Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

+ BREAKING NEWS Avec notre partenaire Brevo, communiquer via email, SMS, chat, et plus encore.

Comme promis le second volet du FRENCHWEB 500 2024 consacré aux SCALE UPS est désormais public . Parmi près de 600 sociétés de notre panel, nous n’avons retenu qu’un peu plus de 300 startups en phase d’accélération, pour lesquelles nous avons noté une croissance significative.

DECOUVREZ LE FRENCHWEB 500 SCALE 2024

Rappel du calendrier de proclamation des résultats:

Le FORUM INCYBER (ex-FIC) vient de s’achever avec une édition record de 650 exposants réunis pour 3 jours à Lille Grand Palais. Lors du salon, experts et professionnels de la cybersécurité se sont penchés sur l’impact de l’IA dans la lutte contre les cybermenaces. Alors que la France, cible récente de cyberattaques d’une « intensité inédite », se prépare à accueillir les JO, le forum a attiré plus de 17 000 participants désireux d’explorer les dernières avancées en matière de sécurité informatique. L’IA, au cœur des discussions, est vue à la fois comme un outil potentiel pour les cybercriminels et comme une solution prometteuse pour renforcer les défenses contre ces menaces.

Les cyberattaques récentes, incluant une fuite de données potentiellement affectant 43 millions de personnes chez France Travail, mettent en lumière la nécessité d’une vigilance accrue. L’ANSSI a également signalé une menace croissante, en particulier à l’approche d’événements et rassemblements majeurs.

L’IA est perçue comme double tranchant : capable d’accélérer et d’automatiser les cyberattaques, mais aussi d’améliorer la détection et la réactivité des systèmes de défense. Le Forum a notamment abordé l’utilisation des IA génératives, qui, bien que prometteuses, nécessitent une approche équilibrée pour éviter d’augmenter les risques de sécurité. Malgré ces défis, la cyber offre une formidable opportunité économique pour les startups, une verticale où la France se distingue à l’image de SNOWPACK, spin-off du CEA, prix de la startup du Forum Incyber 202, très bientôt en interview sur Frenchweb.fr, qui propose une technologie VIPN (Virtual & Invisible Private Network) inédite.

Avec Sora par OPENAI, le monde de la production vidéo par IA entre dans une nouvelle ère. Dès la fin 2022, les premiers modèles capables de transformer du texte en vidéo, bien que de courte durée et de qualité médiocre, ont fait leur apparition grâce à des entreprises telles que Meta et Google. En seulement 18 mois, Sora a bouleversé le paysage avec ses vidéos haute définition et photoréalistes, suscitant des réactions étonnées quant à l’avenir du cinéma et de la vidéo.

D’autres entreprises, dont RUNWAY, MIDJOURNEY et STABILITY AI, sont également en train de développer leurs propres technologies de vidéo générative, promettant un marché de plus en plus concurrentiel. Ce bond technologique ne manque pas de soulever des questions quant à ses applications futures, notamment dans les domaines du marketing, de la publicité, et même du cinéma indépendant, offrant de nouvelles opportunités pour les créateurs de contenu. Cependant, cette innovation s’accompagne de défis significatifs, notamment la gestion de la cohérence des séquences vidéo et la maîtrise des « hallucinations » générées par les modèles.

Certains, comme IRREVERENT LABS, cherchent des approches alternatives pour contourner ces obstacles, tandis que d’autres, comme HAIPER, continuent de perfectionner l’usage des modèles de diffusion. Au-delà des avancées techniques, la vidéo générative soulève des inquiétudes quant à son potentiel d’abus, notamment dans la création de fausses informations et de deepfakes.

En conclusion de sa tournée nationale, LA TRIBUNE a décerné ce 28 mars à Paris, au Grand Rex, des prix aux 10 startups les plus innovantes de l’année 2024. Ces jeunes pousses, sélectionnées parmi 51 lauréats et plus de 900 candidats initiaux, se distinguent dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’industrie, de l’intelligence artificielle, de la santé et des nouveaux usages numériques. Leurs innovations portent l’ambition de répondre aux grands défis futurs.

Les gagnants, venant de toute la France, incluent ALGAMA FOODS, pionnier des œufs à base de microalgues, SINTERMAT et ses matériaux industriels durables, HAWAITECH avec ses puces d’IA, LIBU qui vise à améliorer la qualité de vie des travailleurs, ACS BIOTECH, espoir contre l’arthrose, OLIGOFEED, protecteur des abeilles, KORAI, restaurateur des coraux, FOIL & CO, innovateur dans l’industrie du foil, QUANTEEC, streaming vidéo écologique, et MYDITEK, soutien aux agriculteurs tropicaux pour les aléas climatiques.

Dans un effort de conformité avec les directives européennes, le Parlement français a amendé son projet de loi sur le numérique, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN). Cette décision fait suite à 2 avis critiques de la Commission européenne qui soulignaient des incompatibilités potentielles avec le Droit européen. Les modifications apportées concernent notamment la législation sur les contenus pornographiques, en éliminant l’obligation de surveillance massive par les plateformes, jugée contraire au règlement sur la modération des contenus (Digital Services Act, DSA). De plus, les nouvelles dispositions respectent les compétences juridictionnelles de l’UE, particulièrement sur la vérification de l’âge sur les sites porno et introduisent une version adaptée du « droit à l’oubli » pour les personnes apparaissant dans des vidéos diffusées sans leur consentement.

+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

LETSIGNIT : Créez, gérez et déployez des signatures mail professionnelles uniformisées pour tous vos collaborateurs, en un minimum d’effort.

Programmez des campagnes de communication dans tous les emails qu’échangent vos employés. Engagez vos audiences – externes comme internes – sur votre 1er canal de communication.

En savoir plus : Découvrez les conclusions révélatrices d’une enquête menée auprès de 100 responsables Marcom de groupes de plus de 500 employés, sur l’impact de la signature mail sur leur image de marque – Cliquez ici.

LETSIGNIT a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ EN BREF

La Commission européenne soutient Gilles Brégant, directeur de l’ANFR et ex-Bercy, pour la direction de l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI en anglais). Cette préférence, exprimée lors d’une réunion récente, répond à des inquiétudes concernant les liens des autres candidats, un Espagnol et un Suédois, avec des entreprises extraeuropéennes. L’ETSI, crucial pour les standards des technologies numériques, choisira son prochain directeur général le 16 avril, parmi 3 finalistes sélectionnés parmi plus de 200 candidats. La Commissin insiste sur l’indépendance de l’ETSI et son rôle consultatif, sans droit de vote dans le processus de sélection. Ce choix intervient dans un contexte où les normes jouent un rôle clé dans l’évolution des technologies émergentes, telles que l’IA et la cybersécurité des produits connectés à haut risque.

ALICE & BOB, en collaboration avec l’ENS de Lyon et Mines Paris – PSL, a reçu une subvention de 16,5 millions d’EUR dans le cadre du programme France 2030, administré par Bpifrance. Il s’agit de la première entreprise à bénéficier des 4 subventions d’innovation de l’État français, propulsant ainsi son projet de 36 mois visant à réduire de dix fois les coûts de l’informatique quantique. L’objectif ambitieux du projet « Usine à Chats » est de surmonter les principaux obstacles technologiques de l’informatique quantique, notamment les coûts prohibitifs liés à la cryogénie et la gestion complexe des qubits, en développant un ordinateur quantique résistant aux erreurs, non seulement plus abordable, mais également prêt pour une commercialisation accélérée.

Décision très attendue, un juge américain a condamné Sam Bankman-Fried à 25 ans de prison pour avoir volé les utilisateurs de sa plateforme d’échange de cryptomonnaies désormais en faillite, FTX. Il lui est également ordonné de restituer plus de 11 milliards de dollars.

La ville de New York fait appel à EVOLV, une startup spécialisée dans la détection d’armes pour tester des détecteurs d’armes à feu basés sur l’IA dans le métro. Créé en 2013, EVOLV TECHNOLOGY est cotée au NASDAQ après avoir reçu un financement de plus de 480 millions de dollars.

GRINDR envisagerait le développement d’un chatbot IA capable de tenir des conversations à caractère sexuel avec ses utilisateurs. Ce projet pourrait s’appuyer sur des données fournies volontairement par les utilisateurs pour l’entraînement de l’IA. Très challengé par les nouveaux usages, les sites de rencontres sont à la recherche de nouveaux moyens de monétisation plus en phase avec les nouvelles générations d’abonnés.

AMAZON ONE la solution de paiement sécurisé via la paume de la main, lance des applications utilisant l’IA pour scanner la structure veineuse de la paume des utilisateurs. Cette innovation permet de s’inscrire à AMAZON ONE sans avoir à se rendre dans un lieu physique.

Dans le cadre d’une action en justice, quatre commissions scolaires canadiennes réclament plus de 4 milliards de dollars canadiens de dommages et intérêts à META, SNAP et TIK TOK, les accusant d’avoir provoqué des crises d’apprentissage et de santé mentale chez les étudiants.