AMAZON s’attaque à TEMU / APPVIZER rejoint SOFTONIC / KARMEN mobilise 100 millions d’euros

AMAZON s’attaque à TEMU

Selon THE INFORMATION, Amazon prévoit de lancer une section similaire à Temu, dédiée à des articles bon marché expédiés directement de Chine vers les consommateurs internationaux. Cette initiative, dévoilée lors d’une présentation à des distributeurs chinois, vise à concurrencer les plateformes proposant des produits à bas prix en provenance de Chine.



AMAZON voudrait que les services publics adoptent l’IA générative

Amazon s’efforce de persuader les services publics et organisations non gouvernementales de se joindre à la révolution de l’intelligence artificielle (IA) générative, alors que la course à cette technologie de pointe s’intensifie avec Microsoft et Google.

AWS, la branche d’informatique à distance (cloud computing) du géant américain du commerce en ligne, est persuadée, comme ses rivales, que l’IA générative (à l’œuvre dans ChatGPT) peut améliorer en profondeur des domaines comme la santé ou la sécurité.

Pour permettre aux institutions et associations intéressées de tester leurs idées, l’entreprise a annoncé mercredi un investissement de 50 millions de dollars sur deux ans.

« Je vois passer un grand nombre d’idées, d’applications, de projets, des choses qui, je pense, auront vraiment un impact », a déclaré à l’AFP Dave Levy, un vice-président d’AWS chargé des clients du secteur public à l’international.

« Les organisations publiques ont vraiment besoin de soutien et d’aide pour mettre en route leurs idées », a-t-il assuré avant un « sommet » d’AWS sur ce sujet à Washington.

L’IA générative, popularisée par ChatGPT (OpenAI), permet de produire toutes sortes de contenus de bonne facture sur simple requête en langage courant, à partir de montagnes de données. Or, les données, les services publics n’en manquent pas.

« La puissance de l’IA générative consiste à rassembler les données en un seul endroit, puis les utilisateurs font preuve de créativité pour déterminer ce que l’on peut en faire », estime M. Levy.

La course au développement et au déploiement d’outils d’IA générative est intimement liée au marché du cloud, car cette technologie, comme le streaming vidéo et les plateformes sur internet, ont besoin des serveurs et services d’informatique à distance pour fonctionner.

Pour rester leader du cloud, AWS doit donc aussi se distinguer dans cette nouvelle IA, alors que Microsoft (principal investisseur d’OpenAI) et Google ont pris la tête de la révolution numérique.

La taille du marché mondial du cloud pour les gouvernements est estimée à 35,5 milliards de dollars en 2024 et devrait plus que doubler au cours des cinq prochaines années, selon Mordor Intelligence, un cabinet d’études de marché.

Si les États-Unis représentent la plus grande part du gâteau, celle de l’Europe croît rapidement aussi, et les entreprises espèrent que les gouvernements du monde entier vont de plus en plus se reposer sur le cloud plutôt que d’utiliser des serveurs internes souvent désuets.

Dépasser les réticences –

Mais l’expansion est freinée par les lois nationales qui exigent parfois que les données restent souveraines et sauvegardées localement, obligeant les géants américains à construire des centres de données sûrs dans le monde entier.

« Nous disposons d’infrastructures dans le monde entier (…) et nous respectons toutes les lois qui nous sont imposées », a souligné M. Levy.

AWS parie que l’IA générative pourrait déclencher une transition vers le cloud lorsque les organismes publics estimeront que les nouveaux outils vont jouer un rôle plus important dans l’accomplissement de leur mission.

Avec l’initiative présentée mercredi, Amazon espère donner aux acteurs publics un moyen facile de commencer à utiliser l’IA générative malgré leurs possibles réticences.

Car malgré les attentes immenses que suscite la nouvelle technologie, elle est aussi connue pour ses « hallucinations », quand la machine, programmée pour composer des phrases ou créer des images sans en comprendre le sens, « invente » des réponses farfelues.

Les gouvernements et institutions préfèrent en général l’informatique classique, plus prévisible.

AWS affirme se différencier de ses concurrents en accordant une priorité absolue à la sécurité et en s’assurant en amont que ses outils d’IA sont prêts à être déployés.

En retard sur Microsoft et Google, elle a lancé en octobre la plateforme Bedrock, qui permet à ses clients de se servir de différents modèles d’IA générative, comme Claude (Anthropic), Llama (Meta), ceux de Mistral et de Titan, une marque d’Amazon.

Dans un exemple cité par AWS, le Dana-Farber Cancer Institute de Boston a construit une nouvelle solution de recherche en utilisant le modèle Claude pour aider les médecins à interpréter certains résultats de laboratoire qui peuvent être particulièrement compliqués à comprendre.

Au Royaume-Uni, le Swindon Borough Council a, quant à lui, utilisé la plateforme pour construire un outil d’IA générative afin de rendre les contrats de location complexes plus compréhensibles pour tous.

L’actualité des JO avec un commentateur sportif généré par l’IA

La plateforme de streaming Peacock proposera pendant les Jeux olympiques cet été des récapitulatifs audio et vidéo personnalisés des épreuves avec la voix du commentateur sportif Al Michaels, générée par l’intelligence artificielle (IA).

« Quand ils m’en ont parlé j’étais sceptique mais curieux, évidemment », a indiqué le présentateur star de la chaîne américaine NBC, cité dans un communiqué de NBCUniversal mercredi.

« Puis j’ai vu une démo (…) et j’ai dit +banco+ », a-t-il ajouté.

Les abonnés intéressés choisiront trois sports et recevront tous les matins leur récapitulatif personnalisé avec des images de la chaîne et des commentaires audio générés automatiquement par l’IA, avec la voix d’Al Michaels.

Dans la vidéo de promotion, la voix générée par l’IA fait parfaitement illusion: impossible de savoir, sans la mention « généré avec l’IA », que le vrai commentateur humain n’a pas enregistré la bande-son.

Popularisée par ChatGPT depuis fin 2022, l’IA générative permet de produire toutes sortes de contenus (textes, images, sons, etc), à partir de montagnes de données, sur simple requête en langage courant.

Les résultats impressionnants donnent lieu à de nombreuses applications (résumés de documents, rédaction de messages, génération d’illustrations…), mais ils contiennent aussi souvent des « hallucinations » (erreurs factuelles ou bizarreries).

« Une équipe de rédacteurs de NBCU examinera l’ensemble du contenu, y compris le son et les clips, pour s’assurer de la qualité et de l’exactitude avant que les récapitulatifs ne soient mis à la disposition des utilisateurs », a précisé la chaîne.

NBCUniversal estime que près de sept millions de versions personnalisées différentes du récapitulatif quotidien pourraient être diffusées aux Etats-Unis pendant les JO de Paris.

L’annonce arrive alors que de nombreux artistes, auteurs, ingénieurs et journaux ont porté plainte contre différentes entreprises d’IA générative, dont OpenAI (ChatGPT), les accusant de se servir de leurs œuvres ou de leur travail pour entraîner leurs modèles d’IA.

Le sujet était aussi au cœur de la mobilisation historique des scénaristes et acteurs d’Hollywood l’été dernier, inquiets que la nouvelle technologie ne serve à les remplacer à bas prix.

En avril, plus de 200 musiciens de renom, dont les stars Billie Eilish, Nicki Minaj et Katy Perry, ont appelé dans une lettre ouverte à mieux protéger la création et les droits des auteurs « contre l’utilisation prédatrice de l’IA pour voler les voix » des professionnels.

KARMEN mobilise 100 millions d’euros pour financer le besoin de trésorerie des PME

Dans un contexte économique où 57% des entreprises peinent à obtenir des financements bancaires pour financer leur BFR ou leurs projets courts termes, KARMEN se positionne à l’instar d’UNLIMITD, ou encore SILVR comme une solution pour les petites et moyennes entreprises (PME). Cette fintech française, vient d’annoncer la mobilisation d’une ligne de crédit de 100 millions d’euros auprès de Fasanara Capital qui s’ajoute au 70 millions d’euros mobilisés en 2022 auprès du même financeur. Cet apport financier, logé dans un fonds spécifique agréé AMF, permettra à Karmen de renforcer et de diversifier ses offres.

Ainsi Karmen va lancer Karmen Factor, une solution d’affacturage, et étendre ses opérations en Belgique et dans le reste de l’Europe du Sud. La fintech ambitionne également d’intégrer ses solutions dans d’autres plateformes digitales, notamment les marketplaces e-commerce et les logiciels de facturation.

Ecouter notre interview de Gabriel Thierry, CEO et cofondateur de Karmen, qui répond à nos questions.

YouTube serait en discussions avec Sony, Warner et Universal pour obtenir les licences de leurs chansons en vue de l’intégration d’outils de génération musicale par IA, prévue pour 2024. Ces outils permettront de créer des musiques imitant le style des artistes de ces maisons de disques.

Salesforce Customer 360 mobilise l'ensemble de vos équipes autour de vos clients. Notre plateforme de produits regroupe des solutions spécifiques à chaque étape du parcours client. Quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit votre secteur d'activité, il existe une solution adaptée à vos besoins.

Aujourd'hui, plus de 150000 entreprises, des TPE aux grands groupes, renforcent durablement leur relation client avec Salesforce.

Aujourd’hui, plus de 150000 entreprises, des TPE aux grands groupes, renforcent durablement leur relation client avec Salesforce. Découvrir ici >

Salesforce a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

Retrouvez plus d'informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

+ LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

+ LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Creatio, une startup qui propose une plateforme CRM et d’automatisation des flux de travail sans code, a levé 200 millions de dollars lors d’un tour de financement mené par Sapphire Ventures, portant la valorisation de l’entreprise à 1,2 milliard de dollars. Onehouse a levé 35 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B, portant son financement total à 68 millions de dollars. Fetcherr, spécialisée dans l’aide aux compagnies aériennes pour offrir des prix dynamiques grâce à l’IA, a levé 90 millions de dollars lors d’une série B, portant son financement total à 114,5 millions de dollars.ACQUISITIONS: + ACQUISITIONS MWM accélère le rythme avec l’acquisition de SWIPEWIPE pour s’affirmer en leader du publishing d’applications mobiles

APPVIZER rejoint les rangs de SOFTONIC

Softonic, leader mondial de la distribution de logiciels sécurisés avec plus de 75 millions d’utilisateurs mensuels, a acquis Appvizer. Cette plateforme spécialisée dans les recommandations de logiciels B2B attire 2 millions d’utilisateurs professionnels chaque mois et compte parmi ses clients Factorial, Monday.com et Salesforce. Cette acquisition stratégique vise à renforcer la position de Softonic sur le marché des logiciels professionnels et à diversifier ses activités.

FRANÇOIS DUMAS est nommé vice-président de l’Ingénierie de Tenacy, plateforme SaaS de pilotage de la cybersécurité et de la conformité. Diplômé de l’INSA Lyon, il a débuté sa carrière en gestion de projets techniques avant de rejoindre une start-up de e-commerce en 2018. Chez Tenacy, il dirigera les équipes techniques, garantira la qualité des solutions et développera les objectifs Tech alignés avec la stratégie de l’entreprise.

JULIEN KONCZATY rejoint l’assurtech Dattak en tant que directeur marketing. Avec 15 ans d’expérience dans la Tech BtoB et divers secteurs comme l’assurance et le e-commerce, il rejoint la start-up pour accélérer le GoTo Market. 2 postes sont ouverts pour renforcer son équipe, et d’autres suivront prochainement.

VALÉRY TALMA devient managing director US – Investor Relations de Jolt Capital, société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises européennes de Deeptech. Basé dans la Silicon Valley, Talma mènera des levées de fonds et participera aux fusions-acquisitions, renforçant ainsi les activités de Jolt Capital aux États-Unis.

