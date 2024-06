Les start-ups IA les mieux finançées en Europe ont un point commun / Inquiétude des scientifiques face à une victoire du RN / Fermeture imminente du Mattern Lab de Sochaux

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Inquiétude des scientifiques face à une victoire du RN

L’hypothèse d’une victoire du Rassemblement national (RN) aux élections législatives suscite une vive inquiétude parmi les chercheurs en France. La communauté scientifique redoute l’impact des politiques de préférence nationale prônées par ce parti. Environ un tiers des chercheurs en France ne sont pas nés dans le pays, et ces mesures pourraient compliquer leur situation professionnelle. Les craintes se concentrent sur des restrictions potentielles concernant les bourses, les aides et les concours, ainsi que sur une diminution de l’accueil des étudiants et doctorants étrangers. L’Académie des sciences a exprimé ses préoccupations, soulignant que la diversité est essentielle au progrès scientifique et au rayonnement de la France. Des chercheurs alertent par ailleurs sur des champs de R&D en tension en France pour les recrutements dans les innovations Tech, comme l’IA, l’informatique quantique et la cybersécurité.

Fermeture imminente du Mattern Lab de Sochaux

Le MATTERN LAB de Sochaux, dédié à la transition des entreprises vers l’industrie 4.0, fermera ses portes fin juillet après seulement 2 ans d’existence. Le conseil d’administration a convoqué une assemblée générale pour le 15 juillet afin de proposer la liquidation de ce centre, plombé par des problèmes de chauffage et de charges élevées. Selon Kevin Appointaire, son président démissionnaire, une gestion en mode projets et des subventions manquantes ont précipité sa chute. Malgré plusieurs tentatives pour équilibrer le budget, aucune solution viable n’a été trouvée. Les équipements seront vendus et les fonds restants seront reversés à l’État ou à des associations. Le Mattern Lab est l’un des 5 lieux totem de l’écosystème Tech de Bourgogne-Franche-Comté.

Sécurité des paiements : Défis et solutions face au quantique et à l’identité numérique

La menace des ordinateurs quantiques sur la sécurité des paiements devient pressante, comme souligné lors d’une conférence à la Banque de France. Les experts ont indiqué que les algorithmes actuels pourraient être vulnérables dès 2030. Des acteurs comme Cryptonext Security et le groupe CB travaillent sur des solutions robustes pour contrer cette menace. Par ailleurs, la France doit se conformer aux normes européennes d’identité numérique d’ici 2026. Actuellement, les solutions comme France Connect et l’Identité numérique de La Poste ne sont pas encore totalement interopérables. La Commission européenne pousse pour des projets pilotes visant à améliorer ces systèmes sans dégrader l’expérience utilisateur.

La question de la protection des messageries chiffrées en Europe

Un projet de réglementation européenne, surnommé « CHAT CONTROL », suscite de vives réactions de la part de WhatsApp, Signal et d’associations de défense des libertés individuelles. Cette initiative vise à affaiblir le chiffrement des messageries pour détecter des contenus illicites, une mesure jugée par certains comme une « menace de surveillance de masse ». Le vote prévu sur ce projet a été reporté par la présidence belge de l’UE en raison de fortes oppositions. Les discussions pourraient reprendre sous la présidence hongroise. Le projet reste controversé, car il met en péril la protection de la vie privée des utilisateurs tout en cherchant à lutter contre des activités illégales.

ERASMO : La conduite autonome à la française

Ce mercredi, le consortium ERASMO présentera son boîtier embarqué (OBU) lors d’une première démonstration en direct à l’Université de Technologie de Compiègne. Ce système multi-capteurs, financé par l’Agence de l’Union européenne pour le Programme spatial (EUSPA), assure une navigation autonome précise, sécurisée et économique. La démo inclura un trajet d’une heure à travers des environnements urbains, périurbains et ruraux. Le boîtier utilise des signaux GNSS multi-constellations et des capteurs avancés pour un positionnement de haute précision.

EVEIA en quasi-sauvegarde

La start up EVEIA a fait vendredi dernier une demande pour procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce. Vincent Fourdrinier, a inventé et prototypé avec l’aide de l’Industry Lab’ d’Orléans -, un pédalier technologique de bureau, Eveia One. Sa production, retardée par le confinement, devait être lancée en 2020. Fabriqué à 100% en France, en 2023, la jeune pousse a vendu plus 650 pièces de ce pédalier dans 18 pays avec la création d’une propre ligne de production à Vallières-les-Grandes (41). Le coût du développement du pédalier a été chiffré à 800 000 EUR, dont 250 000 EUR de moules d’injection. L’entreprise a levé 50 000 EUR en crowdfunding, 400 000 EUR auprès de Groupama, et une contribution à l’innovation du Conseil régional Centre-Val de Loire de 200 000 EUR et un prêt d’amorçage de Bpifrance du même montant.

APPLE a annoncé la suspension du déploiement de 3 nouvelles fonctionnalités dans l’Union européenne en raison des « incertitudes réglementaires » liées au Digital Markets Act (DMA). Ces fonctionnalités, prévues pour iOS18, incluent Apple Intelligence, la duplication d’écran d’iPhone et les améliorations de SharePlay. La décision est motivée par des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données. Le DMA, visant à garantir une concurrence équitable, impose à Apple des exigences d’interopérabilité. Malgré cela, les versions bêta de ces fonctionnalités seront disponibles dès le 24 juin, selon Apple.

Le fabricant américain de semi-conducteurs, ONSEMI, va investir jusqu’à 2 milliards de dollars dans son site de production en République tchèque. Cet investissement, le plus important de l’histoire du pays, vise à augmenter la production de puces dans la ville de Rožnov pod Radhoštem. Il générera des milliers d’emplois et contribuera annuellement à hauteur de 240 millions d’EUR au PIB tchèque. Le ministre de l’Industrie, Josef Síkela, a qualifié ce projet de stratégique pour l’avenir industriel du pays, notamment pour l’industrie automobile, en partenariat avec le groupe Volkswagen.

TATA CONSULTANCY SERVICES (TCS) du groupe indien Tata et PASQAL ont annoncé un partenariat visant à développer des solutions innovantes en informatique quantique. Cette collaboration combine l’expertise de TCS en transformation numérique avec celle de Pasqal en matériel et logiciels quantiques. Un laboratoire quantique sera établi au centre d’innovation Pace PortTM de TCS à Paris, pour que des entreprises puissent explorer des applications de cette technologie.

A New York, les applications de livraison de repas font face à une baisse drastique des commandes et à la colère des livreurs après avoir augmenté leurs tarifs. Ces hausses de prix sont la conséquence directe des lois imposant une augmentation des salaires pour les travailleurs indépendants.

Coup de chaud chez Stability AI qui vient de mettre Prem Akkaraju, ancien PDG de Weta Digital, dans le siège de CEO de la startup britannique après avoir levé 174 millions de dollars.

Y Combinator et 140 startups d’IA s’opposent au projet de loi californien sur la sécurité de l’IA, affirmant que les réglementations proposées pourraient freiner l’innovation et que le texte pourrait nuire à la capacité de la Californie à retenir ses talents en IA.

Les agents GPT-4 exploitent des vulnérabilités Zero-Day de manière autonome Des chercheurs de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign ont démontré que le modèle GPT-4 d'OpenAI peut exploiter de manière autonome des vulnérabilités zero-day, en utilisant plusieurs instances du modèle. La méthode, nommée « Planification Hiérarchique avec Agents Spécifiques aux Tâches » (HPTSA), emploie un agent principal pour coordonner des sous-agents. Ces agents interagissent avec des sites web sandbox, exécutant des commandes et rapportant les résultats. Sur 15 vulnérabilités testées, le système a atteint un taux de réussite de 53%, surpassant les scanners open-source et des agents uniques. Ces résultats soulignent des lacunes dans les modèles de test des développeurs d'IA et pourraient avoir des incidences sur les pentests. SouvTech : une nouvelle plateforme de crowdfunding pour la Défense Pierre-Elie Frossard, ancien de MBDA, et Xavier de Taisne, ex-banquier de BNP Paribas, ont lancé SOUVTECH, une plateforme de financement participatif dédiée aux PME et start-ups du secteur de la défense. Cette initiative répond au besoin de financement privé suite à l'arrêt du fléchage du Livret A vers la défense par Bercy. Soutenue par Defense Angels et Aerospace Angels, SouvTech, qui sera lancée en septembre, offrira des fonds propres et des crédits de 150 000 à 5 millions d'EUR avec des taux de 8 à 10 %. Les projets financés excluront les armements létaux, se concentrant sur des technologies de défense et de sécurité.

L’adoption de l’IA générative en France

Selon le baromètre de MAGELLAN PARTNERS, 92 % des utilisateurs de l’IA générative dans le cadre professionnel l’utilisent également à titre personnel. En 2023, 67 % des répondants ont déclaré utiliser l’IA générative dans leur vie quotidienne, souvent sans en être conscients. En milieu professionnel, 79 % des personnes âgées de 55 à 65 ans souhaitent l’adopter, contre seulement 38 % de la génération Z. Les formations manquent, avec 36 % des utilisateurs agissant de manière intuitive et 57 % prêts à utiliser davantage l’IA avec plus de temps de formation. Enfin, 33 % des répondants ne l’utilisent pas principalement en raison de l’impact écologique de la technologie GenAI.

Du ciment bas carbone

La société MATERRUP, basée dans les Landes, utilise depuis 2018 une technologie protégée par 23 brevets pour produire du ciment à partir d’argile non cuite, réduisant ainsi son empreinte carbone de 40 % par rapport au ciment classique. Après l’ouverture de sa première usine pilote en 2022 à Saint-Géours-de-Maremne, Materrup a attiré l’attention du secteur BTP en quête de solutions écologiques. La société a levé 26 millions d’EUR auprès d’investisseurs européens tels qu’Eurazeo (fonds Smart City) et EIC Fund, UI investissement, Aquiti, IRDI et Argiduna Capital afin de financer l’ouverture de nouvelles usines de ciment bas carbone en France et en Europe.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

L’application d’apprentissage des langues par IA Speak a levé 20 millions de dollars dans le cadre d’une extension de série B menée par le fonds d’investimment Buckley, portant son financement total à 84 millions de dollars et doublant sa valorisation à 500 millions de dollars.

ACQUISITIONS:

Biggie Group rachète 3qtz

BIGGIE GROUP, fondé en juin 2022 par Anthony Spinasse et Olivier Goulon avec le soutien de HLD, a acquis 3QTZ, une agence média et cabinet de conseil spécialisé en marketing digital. 3qtz, créée il y a 2 ans par Corinne Seguin, Erwan Lohezic et Matthieu Belloi, se concentre sur le conseil stratégique numérique, le média et la mesure de performance. Ce rachat permet à Biggie Group d’élargir ses compétences et de renforcer son offre globale pour répondre aux besoins des marques. 3qtz a accompagné des clients comme Maisons du Monde, Nickel, Heycar et Sector Alarm.

OpenAI fait l’acquisition de Rockset, une startup spécialisée dans la recherche et l’analytique. Rockset a levé 105 millions de dollars, le montant de la transaction n’a pas été communiquée.

Squarespace vient de céder son service de réservation de restaurants Tock à American Express pour 400 millions de dollars, soit exactement le montant que Squarespace avait payé pour Tock en mars 2021.

La BEI lance un programme pour soutenir les technologies stratégiques

La Banque européenne d’Investissement (BEI) lance un nouveau programme dans le cadre de sa feuille de route stratégique 2024-2027 pour soutenir les technologies stratégiques, telles que l’IA, les microprocesseurs, les technologies propres et la biotechnologie. Ce programme, nommé « Strategic Tech-EU », mettra l’accent sur les matières premières essentielles comme le lithium et le cuivre, nécessaires pour la transition verte et numérique. Un soutien annuel de 20 milliards d’EUR pour les startups et PME est prévu, avec une répartition des investissements de plus de 50 % dans la transition verte et plus de 45 % dans la politique de cohésion. La BEI étendra également son Initiative européenne pour les Champions Technologiques pour attirer des capitaux privés et aider les startups innovantes à se développer, avec un budget initial de 3,75 milliards d’EUR.

Les start-ups IA les mieux finançées en Europe ont un point commun

Selon une nouvelle étude de la société de capital-risque ACCEL, 6 des 10 start-ups d’IA générative les mieux financées en Europe et en Israël ont été fondées par d’anciens employés de grandes entreprises Tech américaines. Google en tête, avec 11,3 % des start-up ayant des fondateurs issus de ses rangs, suivies par DeepMind à 5 % et Meta à 4,1 %. La start-up française Mistral, dirigée par l’ancien scientifique de DeepMind Arthur Mensch, a levé 1,1 milliard de dollars. Par ailleurs, les universités européennes jouent un rôle clé dans la création de ces entreprises, avec 38 % des fondateurs ayant un poste académique. L’École polytechnique (en France) se distingue en formant 7 % des fondateurs de start-ups d’IA générative en Europe juste derrière l’Université de Cambridge (7,9% des fondateurs de jeunes pousses de GenAI sur notre continent en sont issus).

Sopra Steria et le CEA scellent une alliance stratégique

SOPRA STERIA et le CEA ont signé une lettre d’intention lors du salon Eurosatory, marquant le début d’une alliance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Cette collaboration combine les expertises de Sopra Steria en technologies numériques et du CEA en innovation Tech. Ensemble, ils développeront des solutions avancées en électronique, IA, cloud sécurisé, détection et cybersécurité. Cette alliance vise à fournir des solutions innovantes à haute valeur ajoutée pour des clients publics et privés. Dans un second temps, la coopération s’étendra à l’espace, l’aéronautique et l’énergie nucléaire.

ARNAUD VELTHUIZEN est le nouveau président de l’EBEN (fédération des entreprises du bureau et du numérique), succédant à Loïc Mignotte qui devient trésorier. Directeur général adjoint du groupe Koesio, Velthuizen compte renforcer la visibilité et la valorisation de la branche des entreprises du bureau et du numérique.

STEPHAN MESGUICH est nommé vice-président senior de Netskope pour l’EMEA et l’Amérique latine, succédant à Raphaël Bousquet. Mesguich, expert en cybersécurité, a passé plus de 8 ans chez Palo Alto Networks et a aussi travaillé chez Tufin et Verdasys. Il dirigera les équipes commerciales et de distribution de Netskope dans ces régions.

YVES PELLEMANS est nommé au poste de directeur général délégué de Cheops Technology pour piloter sa nouvelle entité Data Analytics. Ancien CTO et directeur data analytics d’Axians depuis 2015, Pellemans est un expert reconnu dans les domaines du cloud, de la data et de l’IA. Sa carrière a débuté chez Ares en tant que consultant, puis il a occupé des postes chez Morse et APX Integration avant de rejoindre Axians.

LAURA PRIMEAU est nommée Directrice Marketing de Letsignit, après avoir rejoint l’entreprise en novembre 2023. Avec une expérience diversifiée en marketing et produit chez Talentsoft, Tech Libeo et Swile, elle est chargée de définir une stratégie marketing pour accroître la notoriété de Letsignit, augmenter les revenus et renforcer la position de l’entreprise sur le marché.

