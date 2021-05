Comment la France se dirige vers une surveillance connectée de ses ponts

Les accidents de Gêne en Italie, puis en particulier celui de Mirepoix-sur-Tarn en France en 2019, ont fait de l’évolution des modes de surveillance des ponts une priorité. À la suite d’un appel à projets piloté par le Cerema, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, 17 projets ont été retenus pour mettre en place une surveillance connectée des ponts. Mais le travail est colossal et commence d’abord par un recensement exhaustif.

«En France, nous comptons près de 250 000 ponts. Le nombre d’ouvrages précis n’est pas connu parce que derrière ces derniers, il y a des gestionnaires qui peuvent être très différents», explique David Zambon, directeur de la direction Infrastructures de Transport et Matériaux du Cerema.

«Nous connaissons ceux des routes nationales, c’est l’État avec ses services qui en a la gestion, et ceux des autoroutes avec les sociétés d’autoroute. Mais après, il y a tout le réseau départemental où ce sont les services des conseils départementaux qui en ont la responsabilité et puis quand on passe au niveau des voies communales, cela concerne les communes ou les intercommunalités. Il existe donc un nombre très important de gestionnaires. Derrière ces 250 000 ouvrages, se sont 35 000 gestionnaires différents. Cela ne comprend pas les ponts SNCF gérés par l’entreprise publique ou d’autres ouvrages d’une autre nature. Mais voilà la réalité: c’est un enjeu à la fois dense et avec un nombre d’acteurs responsables de ces ouvrages qui est aussi important».

Un premier travail de recensement est donc en cours. Puis, la mise en place de solutions intelligentes devraient permettre à tous les acteurs- quel que soit leur taille- de s’équiper de solutions afin qu’ils puissent mettre en place une surveillance régulière des ouvrages. Pour cela, les projets sélectionnés comprennent par exemple des solutions de capteurs, de traitement d’images, d’interprétation des signaux…

Et plus généralement, le Cerema, à travers ses missions d’ingénierie publique et d’expertise est doté de plusieurs programmes pour accompagner les startups qui développent de nouvelles solutions dans le domaine: incubateur, test de produits…

