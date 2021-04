Comment utiliser les messageries instantanées pour booster sa relation client

Une toute récente étude Zendesk indique que comme canal numérique, c’est la messagerie instantanée qui enregistre la satisfaction client la plus élevée avec 98 %. «Ce n’est pas étonnant car ces systèmes permettent la conversation et l’échange et sont non intrusifs. C’est le consommateur, le client qui sollicite l’ouverture du canal», explique Jean-Luc Raymond, de France Num, l’initiative nationale pour la transformation numérique des TPE/PME.

« 2020 fut l’année de nouvelles attentes et de nouveaux usages conversationnels. Il faut pour les entreprises capter l’attention des consommateurs au bon endroit et au bon moment avec une demande qui se résume en 3 mots pour les clients: des échanges transparents, personnalisés et contextualisés que permettent la messagerie instantanée ». Comment révolutionner sa relation clients avec l’usage de la messagerie instantanée? Comment les messageries peuvent aider à communiquer, marketer et à vendre pour les entreprises et plus particulièrement les TPE/PME? Les réponses dans la chronique de Jean-Luc Raymond.