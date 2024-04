Saclay 20 : La vitrine des startups étudiantes / PLANISWARE fait le plein de promesses / BELIEVE croit en Denis LADEGAILLERIE et ses associés

Saclay 20 : La vitrine des startups étudiantes les plus prometteuses

Ce 18 avril, l’association des jeunes entrepreneurs START IN SACLAY a organisé le SACLAY 20 à Palaiseau, événement mettant en lumière les 20 startups les plus innovantes issues des écoles du plateau de Saclay, telles que l’Université Paris-Saclay, HEC Paris et l’Institut Polytechnique de Paris. Avec 70 candidatures en 2024, l’événement a été l’occasion de présenter une diversité impressionnante de projets dans les domaines de la Deeptech (25 %), GreenTech (14,7 %), EdTech (11,8 %), HealthTech (11,8 %) et Fintech (7,4 %). Le concours, soutenu par French Tech Paris-Saclay, se démarque par sa capacité à encourager l’esprit entrepreneurial parmi les étudiants et les alumnis de ces établissements avec un accent de recherche très marqué.

La France interroge les normes du nouveau schéma de certification cloud de l'UE La France a émis des réserves sur le dernier projet du schéma de certification cloud de l'UE (EUCS), qui permettrait aux États membres d'imposer des exigences de souveraineté nationale pour les niveaux de cybersécurité les plus élevés. Selon une lettre révélée par Euractiv, ces exigences imposeraient que les entreprises soient basées dans des États membres de l'UE pour obtenir la certification la plus élevée, nécessaire pour traiter des données hautement sensibles. Toutefois, ce schéma suscite des inquiétudes quant à une possible fragmentation du marché, certains pays, comme l'Allemagne, s'opposant initialement à cette proposition avant de retirer leur soutien. Nouvelles startups du programme Next Top 20 du Club Top 20 Le CLUB TOP 20, réunissant les principales entreprises de la Métropole Aix-Marseille Provence, a intégré 5 startups dans son programme Next Top 20. Ce programme, soutenu par la French Tech Aix-Marseille, Crédit Agricole Alpes Provence, et Richardson, promeut la collaboration entre jeunes pousses et grandes entreprises. Les 5 startups sélectionnées à découvrir dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR sont ACWA ROBOTICS, qui développe des robots pour la détection de fuites, CROSS THE AGES, créateur d'un jeu vidéo basé sur les NFT, HSL TECHONOLOGIES dans le transport d'hydrogène, PESS ENERGY offrant des solutions de groupes électrogènes sans émission, et PROZON, un e-commerce pour fournitures techniques. Science & Vie lance un incubateur pour jeunes inventeurs SCIENCE & VIE, en collaboration avec Science&Vie Junior, initie un incubateur destiné à soutenir de jeunes inventeurs. Ce projet, hébergé par Reworld Media, offre aux 24 premiers candidats retenus un espace de travail gratuit pour 6 mois. Les projets sélectionnés bénéficieront d'une visibilité accrue auprès de la rédaction de Science&Vie et des médias associés du groupe, ainsi que de l'accès à un réseau d'experts pour des conseils sur des sujets essentiels comme la propriété intellectuelle et le financement.



APPLE a été sommée par les autorités chinoises de retirer les applications WhatsApp et Threads de son App Store, ces dernières invoquant des préoccupations de sécurité nationale.

a été sommée par les autorités chinoises de retirer les applications WhatsApp et Threads de son App Store, ces dernières invoquant des préoccupations de sécurité nationale. En sommet à Bruxelles, les 27 pays de l’UE ont décidé de relancer le difficile projet d’unification des marchés financiers européens pour stimuler la compétitivité face à la Chine et aux États-Unis, notamment dans les secteurs des technologies vertes et numériques. Actuellement fragmentés, ces marchés pâtissent de réglementations nationales divergentes. L’Europe, qui exporte plus de 300 milliards d’EUR annuellement vers les États-Unis faute d’attractivité locale, doit également mobiliser 620 milliards d’EUR par an pour sa transition écologique et numérique, selon la Commission et la BCE.

Créée en 2019, la startup sétoise NEOCEAN, connue pour son catamaran électrique à foil, l’Overboat, a été liquidée par le tribunal de commerce de Montpellier. Malgré des innovations reconnues et plusieurs récompenses en 2021, l’entreprise n’a pas réussi à stabiliser son modèle économique ni à sécuriser les financements nécessaires. Avec seulement une cinquantaine d’unités vendues et des pertes de 986 000 EUR en 2023, Neocean n’a pas pu surmonter les défis de la crise sanitaire et de la crise des composants électroniques. Le manque de capitaux a empêché le lancement de modèles plus grands qui auraient pu ouvrir des marchés plus vastes.

FRENCHWEB 500 SCALE 2024:

Comme promis le second volet du FRENCHWEB 500 2024 consacré aux SCALE UPS est désormais public . Parmi près de 600 sociétés de notre panel, nous n’avons retenu qu’un peu plus de 300 startups en phase d’accélération, pour lesquelles nous avons noté une croissance significative.

DECOUVREZ LE FRENCHWEB 500 SCALE 2024

Rappel du calendrier de proclamation des résultats:

+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

Paris teste la surveillance algorithmique ce week-end Ce week-end à Paris, la surveillance algorithmique sera mise à l'épreuve lors de grands événements publics, autorisée par la loi relative aux Jeux olympiques de 2024. La RATP utilisera le système CITYVISION pour surveiller les stations Nanterre-Préfecture et La Défense lors d'un concert des Black Eyed Peas. Parallèlement, la SNCF activera ce dispositif pour le match PSG-Lyon, en utilisant 118 caméras à la Gare de Lyon et au pont du Garigliano. Ce système vise à détecter les anomalies comme la présence dans des zones interdites, des densités élevées de personnes ou des objets abandonnés. Selon l'arrêté de la préfecture de police de Paris, les informations collectées seront conservées pour une durée de douze mois. Le Slip Français victime d'une cyberattaque : données clients dérobées LE SLIP FRANÇAIS, célèbre marque de sous-vêtements, a subi une cyberattaque le 15 avril, compromettant des données personnelles incluant noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses postales et emails. La faille de sécurité, qui serait survenue par une erreur de sécurisation des clefs API, a conduit à la mise en ligne de ces données sur un forum cybercriminel. Bien que les mots de passe et données de paiement n'aient pas été affectés selon l'entreprise, l'attaque aurait touché potentiellement 696 000 clients, avec 1,5 million d'adresses email possiblement exposées. En réponse, l'entreprise a alerté la CNIL et déposé une plainte. Les clients sont invités à changer leurs mots de passe en prévention de fraudes potentielles. Menaces accrues sur les applications mobiles HyperG Smart Security, spécialiste des solutions de sécurité en tant que service, souligne une recrudescence des vulnérabilités des applications mobiles. Selon le rapport Global Mobile Threat Report 2023 de ZIMPERIUM, les failles critiques sur Android ont augmenté de 138 % en 2022, et les vulnérabilités zéro-day sur iOS exploitées activement représentent 80 % des cas. Les principales faiblesses identifiées incluent la rétroingénierie, où des pirates décompilent le code source pour créer des versions contrefaites des applications ; l'anti-débogage, où l'insuffisance de protection de la mémoire permet aux pirates de prendre le contrôle de l'application ; et l'absence de chiffrement, laissant 80 % des données exposées à des interceptions.

Le retail media, une mine d'or pour le commerce Lors du World Retail Congress 2024 à Paris, le Boston Consulting Group (BCG) a indiqué que les investissements dans le retail media sont devenus prioritaires pour les détaillants. Une étude menée auprès de plus de 400 dirigeants mondiaux du secteur retail montre une orientation marquée vers le e-commerce, avec 60 % des répondants le plaçant en tête de leurs investissements. Parmi ces dépenses e-commerce, 44 % sont alloués au retail media, surpassant les marketplaces (42 %) et le social commerce (39 %). Les marges générées par le retail media peuvent atteindre 60 % à 70 %, bien supérieures à celles du commerce de détail traditionnel. De plus, 75 % des marques de produits de grande consommation (PGC) investissent déjà dans ce domaine, et deux tiers prévoient d'augmenter ces investissements, anticipant un développement significatif du retail media dans les 3 à 5 prochaines années.

Fort ralentissement des levées de fonds dans les médias et la culture en France

Au premier trimestre 2024, les startups et scale-ups françaises opérant dans les médias, la publicité et la culture ont levé 39,7 millions d’EUR, un montant en baisse de 63 % par rapport aux 108 millions d’EUR levés l’année précédente à la même période, selon le baromètre de MIND MÉDIA réalisé avec eCAP PARTNER. Ce recul marque une continuation du ralentissement amorcé en 2023. Parmi les entreprises qui se sont démarquées, VIBE a levé 20 millions d’EUR, ce qui représente plus de la moitié du total du trimestre. D’autres sociétés telles que DOCENT et GROOVER ont également contribué à ce total, avec des levées de fonds de 5 et 8 millions d’EUR respectivement. Ce premier trimestre contraste fortement avec les performances de l’année précédente, où, par exemple, DATADOME avait seul levé 39 millions d’EUR en mars 2023.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

La startup spécialisée dans la gestion des dépenses RAMP a levé une extension de série D de 150 millions de dollars, portant sa valorisation à 7,65 milliards de dollars, inférieur à celle de 2022 l’évaluant 8,1 milliards de dollars.

ACQUISITIONS

WIZ, une startup spécialiste de la sécurité dans le cloud, est en négociations avancées pour acquérir son concurrent Lacework pour un montant compris entre 150 et 200 millions de dollars. En 2021, Lacework avait levé 1,8 milliard de dollars et était valorisée 8,3 milliards de dollars.

LAURENT BENDAVID devient CEO de Mondial Relay. Il possède plus de 30 ans dans le commerce de détail, la grande distribution et la logistique.

VALERIE BENVENUTO est nommée directrice générale d’OPEN. Elle a rejoint l’entreprise dès 1997 et a assuré des postes à responsabilité aux finances, aux ressources humaines et à la transformation.

LAURENCE LAMARCADE COCHET devient nommée Head of application services de Capgemini France. Elle exerce dans l’entreprise depuis 2013.

Defense Angels, le club d’investissement spécialisé dans le financement des startups de défense et duales, a nommé l’ancien numéro 2 de l’état-major des armées, le Général ERIC AUTELLET, en tant que nouveau président.

Le Suédois JAN ELLBERGER (ex-vice-président d’Ericsson) a été élu nouveau directeur général de l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI), lors de l’assemblée générale du 16 avril, avec 54,6 % des voix au dernier tour. Succédant à Luis Jorge Romero en juin, Ellsberger s’engage à renforcer le rôle de l’ETSI dans le système européen de normalisation, notamment en matière de cybersécurité et d’IA. Ce scrutin a vu une participation de 200 organisations sur plus de 850 membres. Le Français Gilles Brégant n’a pas franchi le 3e tour de scrutin.

CLAIRE KORALEWSKI, avec plus de 20 ans d’expérience dans le retail, notamment chez Décathlon, Auchan Retail et Microsoft, a été promue directrice générale de Médiaperformances. Depuis son arrivée en juin 2021 en tant que directrice générale adjointe, elle a piloté l’accélération digitale de l’entreprise et de sa filiale Fidme.

Crise Cyber. Se préparer au pire pour donner le meilleur (par Sébastien Jardin et Stephen Delahunty) chez Pearson

Dans un monde où les cyberattaques infligent annuellement près de 2 milliards d’EUR de pertes à l’économie française, le risque cyber s’impose désormais comme le principal péril pour toute entité organisationnelle (entreprises, administrations…), plaçant la cybersécurité au cœur des préoccupations stratégiques actuelles. Cet ouvrage de S. Jardin (directeur cyberrésilience chez Deloitte) et S. Delahunty (ex-IBM) se révèle bien plus qu’un simple manuel : il constitue un véritable guide d’anticipation et de réaction face aux menaces numériques.

Il est mis en lumière l’importance cruciale de se préparer à une éventuelle crise cyber. En suggérant que ce n’est pas une question de « si », mais plutôt de « quand », une organisation sera ciblée, il incite à une mobilisation au sein de l’organisation, allant des équipes dirigeantes aux managers en passant par la DSI. Chaque personne est vue comme potentiellement vecteur d’une attaque, renforçant ainsi la nécessité d’une sensibilisation et d’une formation rigoureuse.

Ce guide propose une série de mesures pratiques pour instaurer une hygiène cyberquotidienne, enrichies par des témoignages de professionnels ayant déjà affronté ces défis. Il offre également un plan d’urgence stratégique complet et des fiches-outils utiles, couvrant des aspects divers comme la communication en temps de crise, les différents types de menaces, et le rôle de l’IA dans la « défense » cyber. En résumé, un ouvrage qui propose une culture de la proactivité plutôt que de la simple réaction.

