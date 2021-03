Coworking, dark kitchen…: à quoi pourraient ressembler les centres commerciaux de demain?

Durement frappés par la crise, les centres commerciaux, lorsqu’ils ont pu être ouverts, ont dû dans l’urgence inventer de nouveaux services. Visites par prise de rendez-vous grâce à une appli, relier le centre à une place de marché… Certaines innovations devraient continuer à exister sur le long terme.

La pandémie a ainsi eu une vertu pour le secteur: le forcer à enfin entamer largement sa transformation. Il faut rappeler que ces aires commerciales étaient déjà confrontées à un tassement de leur fréquentation avant la crise. Une dynamique de changement qu’il va donc falloir maintenir pour réussir à répondre à cette question: comment continuer à faire des centres commerciaux un lieu de destination aimé par les Français?

Quelles sont les pistes envisagées pour le futur? «Il y aura certainement un lien avec tout ce qui tourne autour des thématiques du local et du développement durable. Les centres commerciaux proposent un maillage territorial important. Ils pourraient demain aussi être une plateforme logistique de réception et de livraison en circuit court pour rayonner au niveau local. Vous n’êtes pas obligés de passer par des plateformes au bout du monde pour commander un produit qui finalement est peut-être disponible à 50 kilomètres de chez vous, sauf que vous ne le savez pas», cite par exemple Bastien Leal, président de la commission marketing et innovation du CNCC, le Conseil National des Centres Commerciaux.

Il est également question de dark kitchen ou encore d’espaces de coworking. Retrouvez l’ensemble de l’interview au cours de l’émission.

Avec le bond de l’e-commerce provoqué par la crise du coronavirus, la chaîne logistique des commerçants a été mise à rude épreuve. Pour les épauler, Cubyn leur propose une solution leur permettant d’externaliser leur logistique tout en gardant leur stock. La start-up propose même d’aller plus loin en abritant les stocks des commerçants, avec son offre Cubyn Fulfillment. Fortement mise à contribution depuis un an, la société annonce aujourd’hui un tour de table de 35 millions d’euros pour bâtir un réseau logistique européen qui permette aux commerçants de s’affranchir du modèle des marketplaces comme Amazon. Adrien Fernandez-Baca, co-fondateur et CEO de Cubyn, nous explique pourquoi les marketplaces peuvent constituer un danger pour l’équilibre des commerçants…

WildCard :

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous nous intéressons au nouvel outil, utilisé récemment par Netflix, capable de mesurer l’empreinte carbone générée par l’utilisation de la plateforme de streaming payant. Dénommé « Dimpact », ce projet collaboratif développé par l’Université de Bristol n’en est encore qu’à ses débuts.

