Dark kitchens & stores: un filon à exploiter dans votre stratégie e-commerce?

Chaque année, l’étude «Commerce Reloaded», coordonnée par l’Echangeur BNP Paribas Personal Finance, dresse les tendances de la digitalisation du commerce et de la consommation. Entre autres enseignements, l’édition de cette année révèle que le Covid-19 a fait bondir la numérisation du commerce et de la consommation de plusieurs années en à peine quelques mois. Cette numérisation accélérée de l’économie est considérée comme irréversible par les experts, rappelle Jean-Luc Raymond de FranceNum, dans sa chronique du jour. Et parmi les tendances issues de cette accélération, on retrouve le fait que des magasins physiques changent de rôle. Certains se transforment en mini hub logistique avec le phénomène des «dark stores» qui se multiplient.

Les darks stores et dark kitchen, ce sont ces magasins ou ces cuisines de l’ombre dédiés uniquement à la livraison. A Lille, par exemple, l’enseigne de cuisine mexicaine Bocamexa, qui possède des restaurants à Paris, a décidé de se lancer à Lille dans un premier temps sous la forme d’une dark kitchen. Cela va lui permettre de lancer son activité dans la ville avec un investissement moindre et puis d’ouvrir ensuite un restaurant quand elle se sera fait connaitre et aura fidélisé ses clients dans cette nouvelle commune. Mais aussi quand la situation sera plus stable.

Dans cette chronique, Jean-Luc Raymond partage également ses cinq conseils clés pour lancer une dark kitchen ou un dark store et vous partage la pensée de Patrice Duchemi, sociologue et spécialiste des imaginaires de la consommation, sur l’évolution du commerce.