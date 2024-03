EXTRABAT passe sous pavillon allemand / SOFTBANK s’intéresse à MISTRAL AI / Les startups à la conquête des plans stratégiques du SBF 120

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

🎂 Bon anniversaire à Fanny LETIER (GENEO CAPITAL ENTREPRENEUR), Camille RICHON (PAYFACILE), Damien MOTTE (WEPROC), Bruno BRETON (BLOOM)

🔥 qui sont les startups en amorcage et early stage présentes dans le 1er palmarès STARTUPS du FRENCHWEB 500 2024?

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

+ BREAKING NEWS Avec notre partenaire Brevo, communiquer via email, SMS, chat, et plus encore.

SOFTBANK envisage un investissement dans MISTRAL AI. Le géant japonais a manifesté son intérêt pour participer à la prochaine levée de fonds de MISTRAL AI, une démarche qui pourrait potentiellement valoriser cette dernière à plus de 2 milliards de dollars, selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. Bien qu’aucun terme précis n’ait été discuté, les négociations sont en cours, sans garantie de conclusion.

Les startups à la conquête des plans stratégiques du SBF 120

RaiseLab et RAISE Sherpas ont dévoilé les résultats de leur étude intitulée « Les startups à la conquête des plans stratégiques du SBF 120 », mettant en lumière l’intégration croissante des startups dans les stratégies des grandes entreprises.

L’étude confirme que toutes les entreprises du SBF 120 s’engagent dans des alliances stratégiques avec des startups pour adresser des défis majeurs tels que la compétitivité, la décarbonation, et la protection des actifs.

Selon l’étude, les collaborations stratégiques entre grandes entreprises et startups transforment les industries, stimulent l’innovation, et créent de nouvelles opportunités de marché.

Six axes clés de points d’ancrage ont été identifiés :

Se recentrer sur son modèle d’affaires : La majorité des entreprises s’efforcent d’optimiser leur performance opérationnelle et de renforcer leur résilience en se concentrant sur leur cœur d’activité historique. Elles cherchent à externaliser les tâches à faible valeur ajoutée vers des startups, tout en automatisant les tâches répétitives pour favoriser l’innovation. Rester compétitif : Elles identifient la compétitivité comme un enjeu majeur, en travaillant pour améliorer l’expérience client et augmenter leur taux de conversion. L’adaptation rapide aux changements, l’adoption de technologies de pointe, et l’innovation ouverte sont des stratégies clés pour maintenir leur leadership. Décarboner la production : Elles doivent s’engager fortement dans la décarbonation de leur production, utilisant des matériaux écologiques et biosourcés, et mettant en œuvre des pratiques de réutilisation, de recyclage, et de réduction des déchets. Réduire l’empreinte indirecte : Au-delà de la production, il est nécessaire de réduire les émissions carbone indirectes liées à la chaîne d’approvisionnement, au transport, et à l’utilisation finale des produits. Les stratégies comprennent la mobilité décarbonée, l’efficacité énergétique des bâtiments, la réduction de l’empreinte informatique, et la compensation carbone. Créer des leviers de croissance : Pour rester compétitives dans un environnement en rapide évolution, les entreprises investissent dans la R&D et s’associent avec des startups deeptech et biotech. Ces collaborations permettent d’explorer de nouveaux marchés et d’innover dans leurs modèles d’affaires. Protéger ses actifs : Les entreprises du SBF 120 accordent une importance croissante à la protection de leurs actifs, y compris la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement et la protection des actifs immatériels.

Autant d’opportunités prioritaires à intégrer dans son plan de développement.

CRAFTVIEW poursuit sa conquète du marché francais avec l’acquisition d’EXTRABAT.

CRAFTVIEW SOFTWARE, éditeur allemand de logiciels spécialisé dans les solutions pour le secteur de la construction, a annoncé l’acquisition d’EXTRABAT, un éditeur de logiciel de gestion SaaS basé à Angoulême, en France. Cette acquisition soutenue par Battery Ventures, marque une étape importante pour Craftview France SAS, élargissant sa présence sur le marché français et renforçant sa position de fournisseur leader de solutions logicielles complètes pour les artisans à travers l’Europe.

Fondée en 2007, Extrabat s’est établie comme un acteur clé du marché français dans le développement d’outils de gestion et de pilotage tout-en-un pour les professionnels du bâtiment. Initialement axée sur les logiciels pour piscinistes, l’entreprise a depuis étendu ses activités à d’autres secteurs, devenant ainsi un acteur majeur du marché. La plateforme Extrabat permet aux artisans de mieux gérer leur entreprise, d’améliorer leur efficacité et d’accroître leur compétitivité. Aujourd’hui, Extrabat compte plus de 4 500 clients fidèles et plus de 41 000 utilisateurs en France, en Espagne, et en Allemagne.

Anthony Body, le fondateur d’Extrabat, après 15 ans à la tête de l’entreprise, a décidé de se retirer de l’équipe de direction. Il continuera toutefois à travailler sur des projets communs avec Craftview. Stéphane Manfroy, Country Manager France chez Craftview, prendra la direction d’Extrabat.

+ PORTRAIT

+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

Cartes d’entreprises, notes de frais, factures fournisseurs, multi-entités… PAYHAWK est la solution tout-en-un pour la gestion des dépenses d’entreprise. Connectée à votre ERP ou votre logiciel comptable, Payhawk simplifie le quotidien des équipes Finance en leur permettant de mieux contrôler les frais professionnels.

La plateforme est pensée pour une utilisation agile grâce à des fonctionnalités telles que l’automatisation de la saisie comptable et des rapprochements bancaires, la personnalisation des workflows d’approbation, le suivi budgétaire en temps réel ou encore le frenchcalcul des émissions de CO2 des dépenses par carte. Payhawk compte parmi ses clients Vinted, Alma, Sorare, Flink, Babbel et La Rosée.

Vous êtes CFO et souhaitez vous affranchir de vos tâches manuelles et chronophages ? Cliquez ici.

PAYHAWK a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ EN BREF

Les États-Unis prévoient d’attribuer plus de 6 milliards de dollars à Samsung pour soutenir son développement au Texas, dans le cadre de la loi Chips and Science Act de 2022. En 2019, Donald Trump aurait autorisé la CIA à lancer une campagne clandestine sur les réseaux sociaux chinois pour tenter de retourner l’opinion publique chinoise contre son gouvernement. L’UE a ouvert une enquête DSA (Digital Services Act) sur AliExpress d’Alibaba concernant des préoccupations sur le contenu illégal, les recommandations de publicités et de produits, entre autres. Il s’agit de la troisième enquête menée dans le cadre du DSA.

🌟 Retrouvez toutes les levées de fonds sur cette page: https://dataroom.frenchweb.fr/levee-de-fonds

FRENCHWEB.FR ouvre sa FRENCHWEB.FR ouvre sa DATAROOM des entreprises tech françaises . Une base de données sur les entreprises françaises de la tech, c’est l’objectif de la DATAROOM de FRENCHWEB.FR avec aujourd’hui près de 2000 sociétés dont nous avons collecté, vérifié, structuré les informations corporates, financières, business, RH, les organigrammes, … pour être l’outil idéal afin de réaliser votre veille concurrentielle, identifier de nouveaux prospects, découvrir de potentiels partenaires, ou comparer vos pratiques salariales avec les autres acteurs du marché.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

HILABS, une startup spécialisée dans les outils alimentés par l’IA pour fournir des données propres aux organisations de santé, a levé 39 millions de dollars lors d’une série B. Ce tour a été mené par Eight Roads et Denali.

ZEPHYR AI, une startup qui utilise l’intelligence artificielle pour générer des insights visant à améliorer les soins aux patients et la recherche en oncologie et maladies cardiometaboliques, a levé 111 millions de dollars en série A.

UNSTRUCTURED, une entreprise qui aide les sociétés à préparer des données désorganisées pour l’entraînement d’IA, a levé 40 millions de dollars lors d’un tour de série B dirigé par Menlo Ventures, valorisant l’entreprise à 230 millions de dollars.

THEYDO, une entreprise basée aux Pays-Bas qui aide les sociétés à cartographier les parcours clients, a levé 34 millions de dollars lors d’une série B mené par Blossom Capital, portant son financement total à environ 50 millions de dollars.

PI HEALTH, une startup qui utilise l’IA pour automatiser les tâches dans les essais de traitement du cancer, a levé plus de 30 millions de dollars lors d’une série A co-dirigé par AlleyCorp et Obvious Ventures.

ACQUISITIONS :

Apple a acquis DarwinAI, une startup canadienne spécialisée dans la technologie d’inspection des composants durant la fabrication et qui se concentre sur la réduction de la taille et l’accélération des systèmes d’intelligence artificielle.

La société américaine de cybersécurité Zscaler a acquis la startup israélienne de cybersécurité Avalor pour 350 millions de dollars. Avalor, fondée en 2022, avait levé seulement 30 millions de dollars.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

La DATAROOM s’enrichit cette semaine de son onglet Fonds d’investissement

🚀 Vous êtes un fonds d’investissement mais aussi un incubateur, accélérateur de startups ? Pour promouvoir votre activité auprès des startups de l’écosystème, inscrivez vous gratuitement dans notre DATAROOM

DTS3 est la troisième génération du fonds deep tech d’ELAIA, ayant réalisé une première clôture à plus de 60 millions d’euros. Ce fonds a été établi en partenariat avec des institutions de recherche européennes et vise à investir dans une quarantaine de startups en phase de pré-amorçage (pre-seed) et d’amorçage (seed). La thèse d’investissement de DTS3 se concentre sur trois domaines principaux :

Le futur de l’informatique, incluant l’intelligence artificielle générative, les nouvelles approches en IA, l’infrastructure cloud, et la cybersécurité. Le futur de l’industrie, comprenant l’énergie, la climatetech, et les nouveaux matériaux. Le futur des sciences de la vie, avec des investissements dans la biotechnologie, la chimie au service de l’intelligence artificielle, et la biologie.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

ADOBE a annoncé une hausse de ses revenus de 11% sur un an au premier trimestre, atteignant 5,18 milliards de dollars. Les revenus de la division Média Numérique ont augmenté de 12% sur un an, pour atteindre 3,82 milliards de dollars. Toutefois les prévisions de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre étant inférieures aux estimations, l’action ADBE chute de plus de 10% de l’action ADBE.

DELIVEROO a rapporté un EBITDA ajusté de 85 millions de livres sterling en 2023, marquant son premier bénéfice et une nette amélioration par rapport à une perte de 45 millions de livres en 2022.

En 2023, les investisseurs en cryptomonnaies ont réalisé un gain total de 37,6 milliards de dollars, en hausse par rapport à une perte de 127,1 milliards de dollars en 2022, mais en baisse par rapport aux gains de 159,7 milliards de dollars lors de la période de hausse en 2021.

OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR