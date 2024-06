Thierry Breton reconduit ? / Onepoint veut sortir d’ATOS / ALAN fait l’acquisition de WAVE.AI

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Emmanuel Macron veut reconduire Thierry Breton comme commissaire européen

Le président Emmanuel Macron souhaite la reconduction de Thierry Breton comme membre français de la Commission européenne et l’a annoncé lors d’une réunion de ses alliés libéraux jeudi à Bruxelles avant un sommet des Vingt-Sept, selon des sources européennes.

Lors d’un point presse, à l’issue du sommet européen, M. Macron a expliqué que la proposition du commissaire français interviendrait plus tard. « Formellement, la France proposera un nouveau commissaire à la présidente de la Commission en temps voulu », a-t-il dit.

Interrogé sur Thierry Breton, il a cependant pris soin de souligner que celui-ci avait « l’expérience et les qualités pour ».

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE ont choisi jeudi soir de reconduire l’Allemande Ursula von der Leyen à la tête de la Commission. Celle-ci devra encore être confirmée lors d’un vote au Parlement européen.

Thierry Breton occupe depuis 2019 le poste de commissaire au Marché intérieur, un vaste portefeuille qui inclut le numérique et l’industrie. Il s’est imposé comme une figure de l’exécutif bruxellois en s’attaquant aux abus de pouvoir des géants de la tech.

Chaque pays de l’UE est appelé à proposer son choix pour l’un des 27 postes au sein de l’exécutif.

Les propos du président français en faveur de Thierry Breton interviennent à trois jours du premier tour des élections législatives lors desquelles l’opposition d’extrême droite (Rassemblement national, RN) est donnée largement en tête.

Le RN a posé les jalons d’un bras de fer sur la nomination du commissaire français en cas de cohabitation entre le chef de l’Etat, en poste jusqu’en 2027, et un éventuel Premier ministre issu de ses rangs.

Annoncé comme futur chef du gouvernement français en cas de majorité absolue pour son parti, Jordan Bardella a fait savoir, dans ce cas de figure, son intention de nommer le futur représentant de la France à la Commission européenne.

L’Elysée a une autre lecture des institutions et revendique une prérogative purement présidentielle. « Sur le commissaire français il ne lâchera pas », a dit à l’AFP un visiteur régulier du président, quand d’autres proches reconnaissent un flou juridique en la matière.

Tennis: l’ATP autorise les capteurs de données physiques en match

L’ATP, qui gère le circuit professionnel masculin de tennis, a annoncé jeudi autoriser à partir du 15 juillet les joueurs à porter en match des capteurs de données physiques afin « d’analyser les performances et de prévenir les blessures ».

« Les capteurs génèreront des informations de pointe pour les joueurs à partir de mesures physiques telles que le rythme cardiaque et des données de charge à haute intensité, améliorant ainsi leur analyse des matchs et des entraînements », explique l’ATP dans un communiqué.

L’instance a approuvé deux capteurs, STATSports et Catapult, et centralisera les données sur sa plateforme lancée en 2023 ATP Tennis IQ pour mettre à disposition des joueurs toute une série de statistiques liées à leurs matches.

L’ATP assure que les données collectées par les capteurs « resteront confidentielles ».

Ces capteurs entreront en service dès le lendemain de Wimbledon (1-14 juillet) dans les tournois de Hambourg, Newport, Gstaad et Bastad.

KARMEN mobilise 100 millions d’euros pour financer le besoin de trésorerie des PME

Dans un contexte économique où 57% des entreprises peinent à obtenir des financements bancaires pour financer leur BFR ou leurs projets courts termes, KARMEN se positionne à l’instar d’UNLIMITD, ou encore SILVR comme une solution pour les petites et moyennes entreprises (PME). Cette fintech française, vient d’annoncer la mobilisation d’une ligne de crédit de 100 millions d’euros auprès de Fasanara Capital qui s’ajoute au 70 millions d’euros mobilisés en 2022 auprès du même financeur. Cet apport financier, logé dans un fonds spécifique agréé AMF, permettra à Karmen de renforcer et de diversifier ses offres.

Ainsi Karmen va lancer Karmen Factor, une solution d’affacturage, et étendre ses opérations en Belgique et dans le reste de l’Europe du Sud. La fintech ambitionne également d’intégrer ses solutions dans d’autres plateformes digitales, notamment les marketplaces e-commerce et les logiciels de facturation.

Ecouter notre interview de Gabriel Thierry, CEO et cofondateur de Karmen, qui répond à nos questions.

Onepoint, le principal actionnaire d‘Atos, veut se retirer du capital du géant informatique en grande difficulté, après avoir renoncé à le reprendre alors que son offre avait été choisie, a annoncé Atos dans un communiqué vendredi.

Le président de Onepoint, David Layani, et Helen Lee Bouygues, qui représentait également le consortium, démissionnent « avec effet immédiat du conseil d’administration » d’Atos, a ajouté ce dernier dans un bref communiqué.

Meta a commencé à tester aux États-Unis des chatbots créés par les utilisateurs sur Instagram Selon Mark Zuckerberg, ces chatbots, développés à l’aide de Meta AI Studio, seront clairement identifiés comme étant des intelligences artificielles.

Amazon mène actuellement une enquête sur Perplexity, une startup spécialisée dans la recherche par intelligence artificielle, pour déterminer si elle viole les règles d’AWS. L’enquête porte sur des accusations selon lesquelles Perplexity aurait extrait des données de sites web qui interdisant formellement cette pratique.





Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR Billy, une startup Web3 spécialisée dans les solutions de ticketing adossées à la blockchain, a obtenu une subvention de 900 000 euros dans le cadre de l’appel à projets « solutions de billetteries innovantes » du plan France 2030. Dix projets ont été sélectionnés pour une enveloppe globale de 6 millions d’euros. Fondée en 2022 par Etienne Vaast et Robin Champseix, Billy est la plus jeune startup représentée et la seule à proposer une solution intégrant la blockchain.

+ LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

HEBBIA, une startup spécialisée dans le développement d’un outil de recherche de documents alimenté par l’intelligence artificielle, a levé près de 100 millions de dollars lors d’une série B. Ce tour a été mené par Andreessen Horowitz (a16z). La valorisation de Hebbia est désormais estimée entre 700 et 800 millions de dollars. Clay, une startup développant des outils d’intelligence artificielle pour les activités commercialest et marketing, a levé 46 millions de dollars lors d’un tour de financement mené par Meritech, portant son financement total à 66 millions de dollars. La valorisation de Clay atteint désormais 500 millions de dollars. Orby AI, startup spécialisée dans la création d’agents d’intelligence artificielle générative pour créér des processus automatisés, a levé 30 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A. Selon des sources proches du dossier, la valorisation de l’entreprise après ce tour de financement dépasserait les 100 millions de dollars. PortSwigger, la startup à l’origine de la suite d’outils de test de sécurité Burp Suite, fondée par l’expert en sécurité « Daf », a levé 112 millions de dollars. KarmaCheck, une entreprise utilisant l’intelligence artificielle pour effectuer des vérifications de dossiers, a été fondée par Eric Ly (co fondateur de Linked In) en 2019. Elle a levé 45 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B, portant son financement total à environ 60 millions de dollars. + ACQUISITIONS ALAN fait l’acquisition de WAVE.AI une startup spécialisé dans le coaching motorisé au moyen d’une IA, fondée en 2020 par Adrien FALCO. Le montant de la transaction n’a pas été divulguée. WAVE.AI était en cours de procédure collective et accusait en 2021 des pertes de 1,5 million d’euros Nokia devrait acquérir Infinera, un fournisseur de matériel et de logiciels de réseau pour les opérateurs de téléphonie mobile, pour un montant de 2,3 milliards de dollars. MWM accélère le rythme avec l’acquisition de SWIPEWIPE pour s’affirmer en leader du publishing d’applications mobiles

APPVIZER rejoint les rangs de SOFTONIC

Softonic, leader mondial de la distribution de logiciels sécurisés avec plus de 75 millions d’utilisateurs mensuels, a acquis Appvizer. Cette plateforme spécialisée dans les recommandations de logiciels B2B attire 2 millions d’utilisateurs professionnels chaque mois et compte parmi ses clients Factorial, Monday.com et Salesforce. Cette acquisition stratégique vise à renforcer la position de Softonic sur le marché des logiciels professionnels et à diversifier ses activités.

FRANÇOIS DUMAS est nommé vice-président de l’Ingénierie de Tenacy, plateforme SaaS de pilotage de la cybersécurité et de la conformité. Diplômé de l’INSA Lyon, il a débuté sa carrière en gestion de projets techniques avant de rejoindre une start-up de e-commerce en 2018. Chez Tenacy, il dirigera les équipes techniques, garantira la qualité des solutions et développera les objectifs Tech alignés avec la stratégie de l’entreprise.

JULIEN KONCZATY rejoint l’assurtech Dattak en tant que directeur marketing. Avec 15 ans d’expérience dans la Tech BtoB et divers secteurs comme l’assurance et le e-commerce, il rejoint la start-up pour accélérer le GoTo Market. 2 postes sont ouverts pour renforcer son équipe, et d’autres suivront prochainement.

VALÉRY TALMA devient managing director US – Investor Relations de Jolt Capital, société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises européennes de Deeptech. Basé dans la Silicon Valley, Talma mènera des levées de fonds et participera aux fusions-acquisitions, renforçant ainsi les activités de Jolt Capital aux États-Unis.

