Les informations à ne pas manquer ce matin: NVIDIA, BOCOLOCO, GITAI, AB TASTY…

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Après ce week end prolongé, et pour la dernière course avant la période estivale nous vous donnons rendez vous dans une nouvelle série de FRENCHWEB SCALE consacré au développement de sa startup en Allemagne.

Au cours des différents épisodes, nous explorerons les rouages de l’écosystème de startups allemand, qui abrite près de 6 000 startups et a attiré environ 10 milliards d’euros d’investissement en 2022.

L’Allemagne, avec son PIB de près de 3,85 trillions de dollars et un taux de chômage relativement faible de 4,2%, offre une économie forte et stable. Son riche vivier de talents, son soutien gouvernemental significatif et sa scène dynamique de startups, en particulier à Berlin qui héberge environ 40% de toutes les startups allemandes, font d’elle une destination de choix pour les entrepreneurs du monde entier.

Mais comment naviguer dans ce paysage complexe ? Quels sont les secrets des startups qui réussissent en Allemagne?

Nous entendrons des experts de l’ecosystème allemand, des entrepreneurs et des investisseurs chevronnés partager leurs expériences, leurs conseils et leurs prédictions sur l’avenir de la scène des startups en Allemagne.

Pour ce premier numéro je suis ravi d’accueillir Celia Maury, qui a été l’une des premières collaboratrice de Doctolib en Allemagne et qui accompagne aujourd’hui les startups qui souhaitent pénétrer le marché allemand, aux coté de Cyril Bertrand le Managing Partner du fonds d’investissement franco allemand xAnge.

Listen to « Conquérir la Scène Tech Allemande : De l’Idée à la Réalité » on Spreaker.

Nvidia : L’IA propulse la société vers une valorisation historique

Autre information majeure de cette nuit, dans le cadre d’une présentation de deux heures à Taiwan, Jensen Huang, le PDG de Nvidia Corp., a levé le voile sur une série de produits et services innovants liés à l’intelligence artificielle (IA). Cette annonce a été faite dans le contexte d’une dynamique de marché qui a propulsé Nvidia à la place de fabricant de semi-conducteurs le plus valorisé au monde.

LAST CALL

Enfin je profite de cette newsletter pour rappeler que c’est aujourd’hui que se termine l’appel à candidature pour enregistrer votre entreprise dans le FRENCHWEB 500 , n’hésitez plus, ou faites remonter l’info, la cloture est à minuit.

Richard Menneveux , Rédacteur en Chef de FRENCHWEB.FR

A LIRE:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE.

Connaissez vous ABTASTY, la solution qui sublime votre expérience utilisateur ?

De la petite startup à la position de leader européen, ABTASTY s’est tracé un chemin non sans embuches dans le domaine de l’optimisation de l’expérience utilisateur. Aujourd’hui la société déploie 5 produits : l’expérimentation, son produit d’origine, la personnalisation, la recommandation produit depuis le rachat de l’entreprise Epoq l’été dernier, le moteur de recherche interne et le déploiement progressif. Une suite d’outils indispensables pour tout acteur qui souhaite offrir une experience utilisateur optimal et maximiser ses conversions.

Pour en parler, je reçois Rémi Aubert le co fondateur d’AB Tasty

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

GITAI, une entreprise basée à Tokyo qui développe un bras robotique et un rover robotique pour des applications spatiales, vient de lever environ 30 millions de dollars lors d’une extension de Série B. Cette levée de fonds a été menée par Global Brain Corporation. La société japonaise, connue pour ses innovations en matière de robotique spatiale, renforce ainsi son capital pour accélérer le développement et la commercialisation de ses solutions.

FW MARKET

Dans le cadre d’une présentation de deux heures à Taiwan, Jensen Huang, le PDG de Nvidia Corp., a levé le voile sur une série de produits et services innovants liés à l’intelligence artificielle (IA). Cette annonce a été faite dans le contexte d’une dynamique de marché qui a propulsé Nvidia à la place de fabricant de semi-conducteurs le plus valorisé au monde, frolant le trillion de dollars

MOUVEMENTS

ADRIEN LEPAGE est nommé Chief Solutions & Innovation Officer chez Mindshare, (WPP)

est nommé Chief Solutions & Innovation Officer chez Mindshare, (WPP) JULIEN MAQUAIRE occupe désormais le poste de Chief Marketing Officer chez Wild Code School.

occupe désormais le poste de Chief Marketing Officer chez Wild Code School. GREGOIRE MARTINEZ rejoint 42 en tant que Chief operating officer après avoir piloté la communication et les projets stratégiques de STATION F

AGENDA

A ne pas manquer cette semaine: COMPUTEX, SAAS STOCK USA, Dublin Tech Summit

BON ANNIVERSAIRE!

Mathieu Tanguy (EFFY)

François Garcia (Wow)

LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

Spotify, Vous pouvez écouter l’émission GOOD MORNING FRENCHWEB sur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Listen to « Anthropic la startup qui rend son IA “constitutionnelle” et en conformité avec les CGU d’Apple… » on Spreaker.