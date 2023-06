GOOD MORNING FRENCHWEB: Comment Sam Altman influence les politiques pour paver la voie de la régulation de l’IA?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Toronto, Washington, Rio, Lagos, Madrid, Brussels, Munich, London, Paris, Tel Aviv, Dubai, New Delhi, Singapore, Jakarta, Seoul, Tokyo, Melbourne sont les étapes du SAMA TOUR, démarré le 29 mars.

En l’espace de 3 mois, Sam Altman a rencontré un nombre impressionnant de dirigeants et personnalités politiques de 1er rang, à l’instar de la Vice Présidente des Etats Unis, Kamala Harris, Emmanuel Macron, le Premier Ministre anglais Rishi Sunak, la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez (qui prendra la Présidence de l’Europe en juillet prochain). Tous s’empressent d’accepter son invitation.

FRENCHWEB.FR revient sur les idées et positions défendues par Sam Altman.

Ecommerce: TIKTOK vise un volume brut de marchandises (GMV) global de 20 milliards de dollars pour son activité de commerce électronique en 2023, contre 4,4 milliards de dollars en 2022.

vise un volume brut de marchandises (GMV) global de 20 milliards de dollars pour son activité de commerce électronique en 2023, contre 4,4 milliards de dollars en 2022. Cyber: Le groupe de ransomware CLOP informe la BBC, British Airways, Boots et d’autres victimes qu’elles doivent entamer des négociations avant le 14 juin, faute de quoi il diffusera les données obtenues lors de l’attaque MOVEit.

ZENDESK: CRM conversationnel, IA, personnalisation, quelles sont les tendances 2023 de l’expérience client?

En quelques années la relation client a totalement changé de physionomie, de nombreuses marques ont développé une intelligence marketing très pointue pour mieux connaitre leurs clients, adresser leurs besoins et offrir la meilleure expérience client possible.

Le digital en est l’un des facteurs de développement, de par l’usage quasi systématique de ces canaux par leurs clients, mais aussi grâce à des outils, comme Zendesk, qui mêlent simplicité d’utilisation et sophistication des fonctions et permettent aux équipes marketing et opérationnelles de gérer efficacement et en temps réel cette relation client où qu’elle soit.

Pour en parler, nous recevons Sophie Pietremont, Marketing Director South EMEA chez Zendesk.

PAYRAILS , une start-up basée à Berlin qui propose une structure pour les paiements d’entreprise, a levé 14,4 millions de dollars lors d’une extension de sa phase d’amorçage, dirigée par EQT Ventures. Avec ce nouvel investissement, la somme totale levée lors de sa phase d’amorçage atteint désormais 20,8 millions de dollars.

, une start-up basée à Berlin qui propose une structure pour les paiements d’entreprise, a levé 14,4 millions de dollars lors d’une extension de sa phase d’amorçage, dirigée par EQT Ventures. Avec ce nouvel investissement, la somme totale levée lors de sa phase d’amorçage atteint désormais 20,8 millions de dollars. DIGIBEE , un service low-code aidant les entreprises à construire des flux de travail d’intégration, a levé 60 millions de dollars lors d’un tour de série B avec Goldman Sachs en lead investor. Le financement total de Digibee s’élève désormais à plus de 90 millions de dollars.

, un service low-code aidant les entreprises à construire des flux de travail d’intégration, a levé 60 millions de dollars lors d’un tour de série B avec Goldman Sachs en lead investor. Le financement total de Digibee s’élève désormais à plus de 90 millions de dollars. CONTEXTUAL AI, qui développe la prochaine génération de modèles de langage à grande échelle (LLMs) pour des cas d’usage en entreprise, vient de boucler une levée de fonds de 20 millions de dollars, avec en lead investor Bain Capital Ventures.

AMAZON prévoit de permettre aux détaillants américains éligibles utilisant Amazon Pay de proposer à leurs clients l’outil de paiement différé Adaptive Checkout d’Affirm ; le cours de l’action AFRM a bondi de plus de 5%.

David Lambert rejoint MYTRAFFIC comme Chief Technology Officer. Il était précédement Chief of Staff auprès du CTO et CPO de Doctolib.

rejoint MYTRAFFIC comme Chief Technology Officer. Il était précédement Chief of Staff auprès du CTO et CPO de Doctolib. Sébastien TUIL est le nouveau Chief Revenue Officer de SPART.

