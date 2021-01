« Il y a un vrai souci de sécurité dans l’industrie du bitcoin »

L’actualité à retenir

Le CES 2021 entièrement digital s’est clôturé jeudi dernier avec comme chaque année la sélection des innovations immanquables du salon récompensées par le Best of Innovation Awards. Un prix accordé à une vingtaine de produits par un jury de vingt personnes.

Des grands noms de l’innovation ont été récompensés comme Samsung ou LG. Mais une start-up française a également été nommée : Vaonis qui propose deux télescopes transportables. Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview de son fondateur Cyril Dupuis sur Frenchweb.fr.

Les plateformes d’échange de bitcoin doivent mûrir

On poursuit l’émission avec le regard d’Ouriel Ohayon, CEO et cofondateur de Zengo, sur les montagnes russes réalisées par le bitcoin ces dernières semaines mais surtout sur les implications technologiques de ces fluctuations sur les plateformes d’échanges : pannes informatiques, pertes irrémédiables de mot de passe. « Tous les acteurs de cette industrie ont subi de plein fouet une croissance parabolique de la demande. De nombreuses bourses n’ont plus fonctionné à cause de l’afflux massif des demandes. L’industrie du bitcoin n’était pas préparée à une telle progression en si peu de temps », explique le CEO de Zengo.

La technologie de ces plateformes doit murir et évoluer pour ne plus décevoir leurs utilisateurs sous peine de les voir passer à une finance décentralisée. En 2020, les plateformes d’échanges ont vu leur nombre de bitcoins diminuer de 21%. « Il y a une perte de confiance envers les plateformes d’échange à cause des hacks qui se sont produits ces derniers mois. Nous assistons au développement de la finance décentralisée c’est-à-dire que les utilisateurs achètent directement des cryptomonnaies ce qui leur permet également de gagner plus d’argent que sur les bourses centralisées », met en avant Ouriel Ohayon.

