Jean Noel BARROT devrait conserver son maroquin / DOCUSIGN réduit la voilure / ONFIDO, un bon investissement pour Nicolas Brusson et Fred Mazella

BREAKING NEWS:

Portefeuille en cours de renouvellement Ă Bercy pour le ministre du numĂ©rique D’après nos informations et sauf changement dĂ©cidĂ© Ă l’ÉlysĂ©e, JEAN-NOEL BARROT, dĂ©putĂ© Modem des Yvelines, devrait ĂŞtre reconduit comme ministre dĂ©lĂ©guĂ© en charge du numĂ©rique Ă Bercy sous l’autoritĂ© de Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, des Finances, de la souverainetĂ© numĂ©rique et industrielle. META se nourrit de vos images publiĂ©es sur FACEBOOK et INSTAGRAM pour alimenter son IA Si META annonce ĂŞtre dans les prochains mois capable d’identifier toute image gĂ©nĂ©rĂ©e par une IA, sachez que toutes les images publiĂ©es sur FB et Instagram sont utilisĂ©es pour nourrir l’IA dĂ©veloppĂ©e par META, une dĂ©claration discrète mais remarquĂ©e de Mark Zuckerberg lors de la publication des rĂ©sultats financiers de META. Fin des surtaxes intra-UE pour les appels et SMS dès 2029 Dans le cadre du GIGABIT INFRASTRUCTURE ACT, on note une avancĂ©e majeure concernant la rĂ©gulation des infrastructures de tĂ©lĂ©communication Ă haut dĂ©bit en Europe. Le Conseil, la Commission et le Parlement europĂ©en ont trouvĂ© un terrain d’entente sur un texte de compromis, annonçant la suppression des surtaxes sur les communications intra-UE pour la pĂ©riode 2029-2032. Cette mesure garantira que les appels et SMS au sein de l’UE bĂ©nĂ©ficieront des mĂŞmes tarifs que les communications nationales. Cette dĂ©cision, longtemps prioritaire pour le Parlement europĂ©en, a souvent Ă©tĂ© freinĂ©e par le Conseil. Toutefois, l’accord rĂ©cent prĂ©voit Ă©galement que l’approbation tacite, facilitant l’octroi de permis pour le dĂ©ploiement de rĂ©seaux Ă très haut dĂ©bit, reste une option volontaire pour les États membres. Ce compromis pourrait accĂ©lĂ©rer le dĂ©ploiement des infrastructures nĂ©cessaires tout en prĂ©servant l’autonomie des autoritĂ©s administratives nationales. La mise en Ĺ“uvre complète de ce règlement nĂ©cessitera encore une sĂ©rie de rĂ©unions techniques et l’approbation finale du Parlement europĂ©en et du Conseil de l’UE. Cette Ă©volution est perçue comme un pas significatif vers une Europe plus connectĂ©e, avec pour objectif une couverture haut dĂ©bit de 100 % pour tous les citoyens d’ici 2030, incluant une attention particulière pour les zones rurales et l’utilisation de technologies alternatives comme la communication par satellite. L’IA rĂ©invente le placement produit dans la pub digitale L’intelligence artificielle transforme le placement produit, mĂ©thode publicitaire classique, en introduisant des objets d’aspect rĂ©aliste dans les vidĂ©os de crĂ©ateurs sur des plateformes comme TikTok et YouTube. Ainsi, la start up californienne REMBRAND, forte de 42 employĂ©s, innove en utilisant l’IA gĂ©nĂ©rative pour insĂ©rer numĂ©riquement des produits de marques reconnues comme PepsiCo dans les contenus de divertissement, offrant ainsi une nouvelle source de revenus pour les crĂ©ateurs et une visibilitĂ© accrue pour les annonceurs. Cette approche moderne du placement produit vise à « capturer » l’attention des jeunes audiences, souvent rĂ©fractaires aux publicitĂ©s traditionnelles. Rembrand, qui a levĂ© 14 millions de dollars, est pionnière dans ce domaine, promettant une publicitĂ© plus transparente et interactive. Les crĂ©ateurs, tels que la danseuse Melissa Becraft, apprĂ©cient cette mĂ©thode qui leur permet de produire du contenu authentique sans la pression de promouvoir activement les produits. Cette technologie devrait des Ă©mules dans le secteur de la pub Du X sur X Le Conseil SupĂ©rieur de l’Audiovisuel belge (CSA) publie les rĂ©sultats d’une Ă©tude inĂ©dite sur l’accessibilitĂ© des contenus porno en ligne, particulièrement sur la plateforme X (anciennement Twitter), utilisant pour la première fois un outil d’intelligence artificielle dĂ©diĂ©. Sur une pĂ©riode de 4 mois, l’IA a repĂ©rĂ© près de 5 000 contenus problĂ©matiques, avec 89 % contenant un caractère explicitement porno. MalgrĂ© ces chiffres, seulement 10 % de ces contenus ont Ă©tĂ© supprimĂ©s par la modĂ©ration de X, soulevant des questions quant au respect du Digital Services Act (DSA) europĂ©en. Le CSA met en Ă©vidence une majoritĂ© de comptes dĂ©diĂ©s Ă la pornographie, souvent utilisĂ©s pour rediriger vers des services payants, soulignant une dĂ©rĂ©gulation de la plateforme et une potentielle infraction aux normes europĂ©ennes. Alerte dans le secteur solaire europĂ©en Face Ă une crise sans prĂ©cĂ©dent, L’INDUSTRIE SOLAIRE europĂ©enne lance un appel d’urgence pour la sauvegarde de ses fabricants. MenacĂ©s de fermeture en raison de l’incapacitĂ© Ă Ă©couler les stocks, sur fond de concurrence des produits chinois Ă bas prix, les principaux acteurs du secteur sollicitent des interventions rapides et significatives de l’Union europĂ©enne. MalgrĂ© le « Plan industriel du Pacte vert » visant Ă stimuler la production locale et rĂ©duire la dĂ©pendance envers la Chine, la situation reste critique. L’objectif de produire 40 % des panneaux solaires en Europe d’ici 2030 semble compromis sans une action immĂ©diate. Le marchĂ© europĂ©en, submergĂ© par un excĂ©dent estimĂ© entre 70 et 85 gigawatts de modules importĂ©s, fait face Ă une chute drastique des prix, mettant en pĂ©ril l’existence mĂŞme des producteurs locaux. EN BREF

CITYSCOOT: l’offre de reprise du fondateur Bertrand Fleurose a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e hier soir non recevable par le Tribunal de Commerce au motif qu’elle Ă©tait non financĂ©e. L’éditeur de solution de Business Intelligence MICROSTRATEGY dĂ©tient 190 000 bitcoins pour une valeur de 5,93 milliards de dollars. Lors du dernier trimestre la sociĂ©tĂ© cotĂ©e au NASDAQ a achetĂ© 31 775 BTC. OpenAI a annoncĂ© que DALL-E 3 intĂ©grera des filigranes dans les images avec des mĂ©tadonnĂ©es C2PA, tout en reconnaissant que ces mĂ©tadonnĂ©es peuvent ĂŞtre facilement supprimĂ©es, que ce soit accidentellement ou intentionnellement. Dans la valse des licenciement, c’est aujourd’hui DOCUSIGN qui annonce son intention de licencier 6 % de son personnel, soit environ 440 emplois. Très attaquĂ©e par ADOBE et sa solution de signature Ă©lectronique et de gestion de documents, la startup voit ses projets de recapitalisation contrariĂ©s. Le projet d’acquisition par Bain Capital et Hellman & Friedman serait un dossier clos. Selon BLOOMBERG, une opĂ©ration de Buy Out serait en cours de discussion pour un montant de 8 milliards de dollars. LA MINUTE CYBER L’audio-jacking : nouvelle menace Ă l’ère de l’IA gĂ©nĂ©rative Les avancĂ©es en IA, telles que les modèles de langage et la synthèse vocale, transforment nos vies professionnelles et personnelles. Cependant, ces progrès soulèvent Ă©galement des dĂ©fis en matière de sĂ©curitĂ©. Une nouvelle Ă©tude d’IBM met en lumière la technique d’attaque AUDIO-JACKING, oĂą des acteurs malveillants interceptent et manipulent des conversations audio en direct pour des fins malveillantes, telles que la redirection de transactions financières vers des comptes frauduleux, sans que les interlocuteurs ne s’en aperçoivent. Cette mĂ©thode exploite la capacitĂ© des grands modèles de langage (LLM) Ă comprendre et Ă modifier le contenu d’une conversation en temps rĂ©el, en remplaçant des informations cruciales comme les numĂ©ros de compte bancaire. Les implications de ces attaques sont vastes, affectant potentiellement des informations financières, mĂ©dicales, et mĂŞme pouvant induire en erreur des dĂ©cisions critiques dans divers secteurs. Le dĂ©veloppement surprenamment aisĂ© de ces attaques souligne une prĂ©occupation majeure quant Ă leur potentiel d’abus par des individus aux intentions malveillantes, sans contraintes lĂ©gales. Face Ă cette menace Ă©mergente, il est impĂ©ratif de renforcer la vigilance et d’adopter des pratiques de sĂ©curitĂ© robustes, tout en dĂ©veloppant des technologies capables de dĂ©tecter et de contrer ces attaques sophistiquĂ©es. PĂ©pites cyber made in France Nos confrères de Sifted ont demandĂ© quelles sont les startups cyber europĂ©ennes les plus en vue aux investisseurs de Balderton Capital, Lightspeed, Omnes Capital, Dawn Capital and GALLOS Technologies (en Ă©vitant de nommer des entreprises dans leur propre portfolio) ? Parmi 11 jeunes pousses sĂ©lectionnĂ©es, 4 sont françaises marquant la qualitĂ© indĂ©niable de la verticale d’innovation cyber en France : QEVLAR AI dĂ©veloppe des solutions d’automatisation des enquĂŞtes et dĂ©tections de cybermenaces pour les environnements d’entreprise, en utilisant l’IA pour accĂ©lĂ©rer et optimiser les processus, FILIGRAN propose une plateforme de gestion des connaissances sur les cybermenaces intĂ©grant des solutions open source. Elle se situe Ă l’intersection des normes ouvertes, du partage d’infos et de la sensibilisation Ă la cybersĂ©curitĂ©, GATEWATCHER protège depuis 2015 les rĂ©seaux critiques d’entreprises et d’institutions publiques mondiales, avec des solutions de dĂ©tection et de rĂ©ponse aux cyberattaques, offrant une visibilitĂ© complète sur l’utilisation des rĂ©seaux et une identification rapide des menaces. SEEDFENCE est spĂ©cialisĂ©e dans la dĂ©tection et la prĂ©vention des intrusions pour les dispositifs embarquĂ©s, en combinant des algorithmes d’IA explicables et lĂ©gers avec une dĂ©tection basĂ©e sur des règles, ciblant les systèmes IoT, OT et ICS. NUMBERS

IA : Levier de croissance et défis de compétences L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE est reconnue comme la technologie la plus prometteuse par plus de 63 % des entreprises, devançant la cybersécurité et le cloud computing, selon une étude de VivaTech et Wavestone menée par OpinionWay. Cependant, un obstacle majeur se profile : 45 % des entreprises craignent une pénurie de talents nécessaires à la mise en œuvre de ces transformations numériques. 88 % des dirigeants interrogés prévoient d’investir dans l’IA en 2024, témoignant de l’optimisme ambiant quant à son potentiel de transformation. Cette préoccupation est renforcée par une autre étude d’AWS, qui souligne que l’adoption de l’IA pourrait générer une croissance de 600 milliards d’EUR pour l’économie européenne, mais que les PME rencontrent des barrières significatives, notamment le manque de compétences spécialisées, les préoccupations réglementaires et les coûts d’implémentation.

LIFE PLUS, acteur des technologies pour seniors, annonce une levée de fonds de 3 millions d’EUR avec le soutien de la Banque des Territoires et Tsinor Venture Studio. Cette entreprise, fondée en 2015, s’est distinguée par ses solutions telles que Dona Care, une montre connectée adaptée aux besoins des aînés, favorisant leur autonomie. Life Plus prévoit d’élargir sa gamme de produits et de consolider sa présence en Europe.



LEVEES DE FONDS Ă l’Ă©tranger

COLOSSYAN une startup britannique spĂ©cialisĂ©e dans l’utilisation de l’intelligence artificielle gĂ©nĂ©rative et d’avatars virtuels pour crĂ©er des vidĂ©os de formation d’entreprise, a levĂ© 22 millions de dollars lors d’un tour de sĂ©rie A dirigĂ© par Lakestar.

ZEDEDA, un fabricant d’outils d’orchestration d’infrastructures, leve 72 millions de dollars lors d’un tour de financement menĂ© par Smith Point Capital pour une valorisation d’environ 400 millions de dollars.

FRENCHWEB VC

La sociĂ©tĂ© de gestion d’identitĂ© ENTRUST acquiert ONFIDO, un fournisseur londonien de services automatisĂ©s de vĂ©rification d’identitĂ©, pour un montant supĂ©rieur Ă 400 millions de dollars. ONFIDO avait levĂ© 182,1 millions de dollars, rĂ©alise 100 millions de dollars d’ARR et compte 600 collaborateurs. A son capital on retrouve EURAZEO (Investissement gĂ©rĂ© par Mathieu Barret), et les cofondateurs de BLABLACAR Nicolas Brusson et FrĂ©dĂ©ric Mazella

FRENCHWEB MARKET

Douche froide pour SNAP

Si SNAP annonce une augmentation de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre de 5 % atteignant 1,36 milliard de dollars et une augmentation du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens 10 % la sociĂ©tĂ© enregistre une perte nette de 248 millions de dollars. A y regarder de plus près, Snap One Holdings rĂ©vèle un dĂ©ficit de 757,6 millions de dollars par rapport Ă ses liquiditĂ©s et crĂ©ances Ă court terme, dĂ©ficit qui dĂ©passe sa capitalisation boursière de 609,2 millions de dollars, mauvais signe pour les actionnaires.

SNAP avait annoncĂ© 2 jours avant la publication de ses rĂ©sultats une rĂ©duction de son effectif de 10 %, soit environ 550 employĂ©s. Parmi les postes supprimĂ©s figurent ceux de Sam Corrao Clanon, directeur de contenu ; Ding Zhou, vice-prĂ©sident de l’ingĂ©nierie de contenu ; et Konstantinos Papamiltiadis, vice-prĂ©sident des partenariats de plateforme.

L’action a chutĂ© de 30 % dans les Ă©changes après la clĂ´ture.

SPOTIFY la musique devrait ĂŞtre bonne, encore un peu de patience.

Avec plus de 600 millions d’utilisateurs mensuels actifs, l’entreprise suĂ©doise a vu son nombre d’abonnĂ©s payants croĂ®tre de 15 % pour atteindre 236 millions, contribuant Ă une hausse de 16 % de son chiffre d’affaires annuel qui s’élève dĂ©sormais Ă 3,7 milliards d’euros. MalgrĂ© une perte d’exploitation de 446 millions d’euros en 2023, Spotify continue d’optimiser sa structure de coĂ»ts et selon les dĂ©clarations de son PDG Daniel Ek, prĂ©voit un 1er trimestre 2024 rentable avec un bĂ©nĂ©fice d’exploitation estimĂ© Ă 180 millions d’euros.

MOUVEMENTS, avec AltaĂŻde, cabinet de recrutement digital

ADRIEN ANGELI rejoint SAGES Informatique pour diriger son nouveau département IA, avec pour ambition de porter l’entreprise avec des innovations dans la gestion électronique de documents avec des solutions avancées pour ses clients. Docteur en Robotique et IA, il possède 15 ans d’expérience, en France et à l’international, dans la direction du développement d’activités et de produits.

MEHDI AROUSSI est nommé senior director global partnerships chez Azerion (entreprise experte de la publicité et du divertissement numériques), après avoir été VP global supply & customer success chez Hawk, société acquise par Azerion en 2016.

THIERRY BALLARD a été nommé directeur financier de Royaltiz, une plateforme de trading axée sur les carrières de jeunes talents, principalement dans le sport. Ballard a débuté chez Deloitte en tant qu’auditeur avant de rejoindre le groupe Bolloré où il a occupé divers postes de direction financière, notamment en Asie-Pacifique et en France, avant de passer au Groupe Cevital comme directeur général adjoint finance.

RAPHAËL BOUSQUET, reconnu pour son expertise en sécurité des réseaux, est promu à la direction des ventes mondiales de Netskope, succédant à Chris Andrews qui part en retraite après une décennie de contributions significatives à l’entreprise. Depuis 2021, il était senior vice president EMEA au sein de la même entreprise.

Rubrik, entreprise spécialisée en sécurité des données « zéro trust », a nommé ANTOINE CARNET comme Director, Regional Sales pour la France. Avec un parcours dans l’IT chez Zscaler, Meraki (Cisco), Samsara et Verkada, Carnet est chargé de développer la présence de Rubrik en France, supervisant les équipes commerciales régionales et celles dédiées au secteur public et aux comptes intermédiaires en Île-de-France.

NICOLAS DELAIRE a rejoint LivingPackets en tant que directeur produit. Il contribue au développement des solutions de livraison innovantes et durables de la startup, en se focalisant sur les besoins utilisateurs et la collaboration interne pour maximiser la valeur des produits.

SANDRINE PIERROT, avec une formation en finance de l’université d’Aix-Marseille et de l’École supérieure de la banque, a été promue directrice générale de la banque de détail et directrice générale adjointe de la branche grand public et numérique de La Poste, responsable également du développement des produits. Son parcours débute chez UniCredit en 1993, évoluant au sein du groupe La Poste depuis 1996, où elle a gravi les échelons, de chef de projets à directrice exécutive.

AMANDINE RICHARDOT, promue CEO de Newzik (spécialisé dans les partitions numériques), apporte son expertise en marketing et sa vision stratégique pour accélérer la digitalisation de la musique, après avoir contribué au développement de l’entreprise en tant que CMO. Diplômée de Sciences Po Paris en 2016, elle a notamment exercé chez Sculpteo, Lendopolis et Aveine.

AURÉLIE STOCK-POEUF est nommée directrice marketing grand public chez Bouygues Telecom à partir du 1er février 2024, en plus de présider Bouygues Telecom Business Distribution (BTBD), consolidant ainsi une carrière de plus de 15 ans dans le marketing. Ayant débuté chez Gemini Consulting, elle a évolué chez Orange, Canal+, Boursorama, avant de rejoindre Bouygues Telecom en 2016, où elle a contribué à l’intégration d’Euro-Information Telecom, renforçant le réseau de distribution de l’opérateur.

