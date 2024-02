AGRILIFE STUDIO lève 25 millions d’euros / Cyberattaque chez Viamedis / DOLEAD recrute son Head of Sales Europe.

🎂 Bon anniversaire à Dan SERFATY (Food hotel Tech / Tech4retail), René COTTON (WIZISHOP), Alexis de Charentenay (GOOGLE), Olivier SANVITI (ASTON AVOCATS)

Accord historique de l’UE sur la rĂ©glementation de l’IA Les ambassadeurs des 27 États membres de l’Union europĂ©enne ont donnĂ© leur feu vert unanime Ă L’IA ACT, Ă©tablissant le premier cadre rĂ©glementaire global sur l’IA. Cette initiative, conçue pour encadrer l’usage de l’IA en fonction de son potentiel de risque, a Ă©tĂ© finalisĂ©e après des mois de nĂ©gociations intenses et de rĂ©visions techniques. L’accord sur l’IA Act, conclu en dĂ©cembre dernier par les co-lĂ©gislateurs de l’UE, cherche Ă harmoniser les approches en matière d’IA tout en assurant un haut niveau de protection et de transparence au sein du marchĂ© unique. La complexitĂ© et l’ampleur de la lĂ©gislation ont nĂ©cessitĂ© un travail technique approfondi, prolongeant le processus de mise au point bien au-delĂ des attentes initiales. La principale pierre d’achoppement dans les nĂ©gociations a Ă©tĂ© la rĂ©glementation des modèles d’IA puissants, comme GPT-4, qui sous-tendent des systèmes Ă usage gĂ©nĂ©ral tels que ChatGPT et Bard. Des Ă©conomies majeures de l’UE, notamment la France, l’Allemagne et l’Italie, ont plaidĂ© pour une rĂ©glementation assouplie, craignant de brider l’innovation et la compĂ©titivitĂ© des startups europĂ©ennes dans le secteur de l’IA. Toutefois, le Parlement europĂ©en a insistĂ© pour une rĂ©glementation stricte, refusant d’exempter les technologies d’IA les plus avancĂ©es de toute rĂ©gulation. Un compromis a finalement Ă©tĂ© trouvĂ©, optant pour une approche diffĂ©renciĂ©e qui impose des obligations de transparence Ă tous les modèles d’IA tout en ajoutant des contraintes supplĂ©mentaires pour ceux considĂ©rĂ©s comme posant un risque systĂ©mique. Cette solution a permis de surmonter les divergences et d’obtenir le soutien unanime des États membres. L’adoption de l’AI Act par le ComitĂ© des reprĂ©sentants permanents (Coreper) reprĂ©sente une Ă©tape cruciale vers la formalisation de la lĂ©gislation, qui devra encore ĂŞtre approuvĂ©e par le Parlement europĂ©en. Les prochaines Ă©tapes incluent l’adoption formelle du texte de loi lors d’un vote en sĂ©ance plĂ©nière, prĂ©vu pour avril, suivi de l’approbation au niveau ministĂ©riel. Tech & Fest : succès made in Grenoble Avec 15 000 participants, la première Ă©dition de l’évènement TECH & FEST Ă Grenoble, qui s’est dĂ©roulĂ©e le 1er et 2 fĂ©vrier Ă Alpesexpo s’avère un succès inĂ©dit pour un rendez-vous professionnel digital en rĂ©gion. Étaient rĂ©unis : le monde de l’industrie, des dizaines de startups sous la houlette de Grenoble Alpes MĂ©tropole et de la RĂ©gion AURA, une prĂ©sence affirmĂ©e scientifique forte inĂ©dite des poids lourds CEA, INRIA et CNRS et bien sĂ»r des acteurs de l’industrie grenobloise Tech et deeptech ainsi que des personnalitĂ©s du digital et de la recherche, Maud Vinet (PDG de la startup quantique Quobly) en tĂŞte d’affiche. Le duo gagnant des organisateurs chez Ebra : Christophe Victor (crĂ©ateur de VivaTech) et Benjamin Coron (ex-Altice) ont aussi rĂ©ussi le tour de force de faire dĂ©placer plus de 3000 jeunes le 2e jour afin de dopper les recrutements IT locaux. PortĂ© par une dynamique territoriale, Le DauphinĂ© LibĂ©rĂ© a annoncĂ© une seconde Edition de Tech & Fest en 2025 et la crĂ©ation prochaine d’une communautĂ© de professionnels Tech. Ă€ dĂ©couvrir très bientĂ´t sur Frenchweb.fr : des interviews inĂ©dites d’innovations Deeptech de startups et projets grenoblois. Mise en conformitĂ© requise pour GETAROUND La plateforme de location de vĂ©hicules GETAROUND, basĂ©e Ă Paris, a fait l’objet d’une enquĂŞte menĂ©e par la direction dĂ©partementale de la protection des populations (DDPP) de Paris. Cette investigation a rĂ©vĂ©lĂ© plusieurs infractions aux règles de protection du consommateur, notamment un dĂ©faut d’information claire sur les droits des utilisateurs et sur les modalitĂ©s de service proposĂ©es par la plateforme. Parmi les manquements identifiĂ©s figurent l’absence d’information sur le droit de refus du dĂ©marchage tĂ©lĂ©phonique, un accès insuffisant aux coordonnĂ©es de contact de Getaround, ainsi que des engagements promis par la sociĂ©tĂ© non tenus, crĂ©ant une confusion chez les consommateurs. La DDPP de Paris a exigĂ© de l’entreprise qu’elle se conforme aux obligations lĂ©gales pour garantir transparence et honnĂŞtetĂ© dans ses pratiques commerciales, conformĂ©ment au Code de la consommation. Le bonus rĂ©paration Ă la peine Une Ă©tude de l’association Halte Ă l’Obsolescence ProgrammĂ©e (HOP), menĂ©e avec l’aide de chercheurs de l’ISC Paris et AgroParisTech, rĂ©vèle les lacunes du BONUS RÉPARATION pour les Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques en France. MalgrĂ© une forte demande des consommateurs pour la rĂ©paration, le dispositif rencontre des obstacles, notamment le coĂ»t et la complexitĂ© du processus de labellisation pour les rĂ©parateurs. Un an après son lancement, le bonus n’a couvert que 0,2 % des pannes hors garantie, avec seulement 21 % des Ă©tablissements de rĂ©paration Ă©ligibles. FW500 J-24 Le FW500 prend une nouvelle dimension, celle d’un Ă©cosystème qui s’est considĂ©rablement structurĂ© et Ă©toffĂ©. Sa vocation est de valoriser cette richesse et permettre de dĂ©couvrir des entreprises en croissance, de l’AG TECH au Spatial en passant par les FINTECH, PROPTECH ou RETAIL TECH, etc. Pour mieux le valoriser nous l’avons dĂ©coupĂ© en 4 catĂ©gories: FW START UP : les entreprises en phase d’amorçage et early stage (Olvid, Namastay, …) – jeudi 29 fĂ©vrier 2024

: les entreprises en phase d’amorçage et early stage (Olvid, Namastay, …) – jeudi 29 fĂ©vrier 2024 FW SCALE UP : les entreprises en phase d’accĂ©lĂ©ration (Sellsy, Pennylane, …) – jeudi 28 mars 2024

: les entreprises en phase d’accĂ©lĂ©ration (Sellsy, Pennylane, …) – jeudi 28 mars 2024 FW GROWTH : les entreprises en phase de croissance (ex: Veepee, Groupe Positive, …) – jeudi 25 avril 2024

Pour réaliser ces palmarès nous avons recueilli de nombreuses informations sur chacune des entreprises, et structuré l'ensemble de ces données dans notre DATAROOM. Pour vous assurer que votre société sera bien évaluée pour l'édition 2024, nous vous invitons à vérifier si elle est présente dans notre base de données à partir de cette page. Si vous n'y apparaissez pas ou souhaitez nous communiquer de nouvelles informations sur votre entreprise, notamment sur votre activité 2023 / 2024, signalez le nous sur cette page. Si vous souhaitez être partenaire du FW500, vous pouvez nous contacter à fw500@frenchweb.fr

APPLE envisage d’acquĂ©rir Brighter AI, une startup allemande spĂ©cialisĂ©e dans l’anonymisation des donnĂ©es de visages et de plaques d’immatriculation, dans le but de renforcer les fonctionnalitĂ©s de confidentialitĂ© sur Vision Pro. BEETWEEN, acteur clĂ© du marchĂ© des logiciels RH, renforce sa prĂ©sence en France en acquĂ©rant ACTIVITAE EMPLOI, Ă©diteur toulousain du logiciel RH Profiler. Cette opĂ©ration s’inscrit dans la continuitĂ© de sa stratĂ©gie de croissance externe et Ă©tend son influence au sud-ouest de la France, augmentant son effectif Ă près de 80 collaborateurs et son portefeuille clients Ă plus de 750 entitĂ©s. Beetween, qui ambitionne de devenir leader europĂ©en des solutions de recrutement digital, envisage de poursuivre son expansion Ă l’international. AMG MICROWAVE, basĂ©e Ă Lannion et spĂ©cialisĂ©e dans les radars et capteurs de vitesse, a acquis la sociĂ©tĂ© INTERCEPT TRÉGOR, reconnue pour ses circuits radiofrĂ©quence dĂ©diĂ©s notamment Ă l’astronomie, Ă la dĂ©fense et aux satellites. Cette opĂ©ration permet Ă AMG, qui rĂ©alise la moitiĂ© de son chiffre d’affaires Ă l’international, de consolider son expertise dans un domaine d’excellence. LA MINUTE CYBER 25 millions de dollars envolĂ©s Ă cause d’un deepfake Un employĂ© d’une entreprise basĂ©e Ă Hong Kong a Ă©tĂ© trompĂ© par des fraudeurs utilisant la technologie des deepfakes pour se faire passer pour le directeur financier et d’autres membres du personnel lors d’un appel vidĂ©o, le conduisant Ă transfĂ©rer 25 millions de dollars aux escrocs. Cyberattaque chez Viamedis : Fuite de donnĂ©es sensibles pour 20 millions d’assurĂ©s VIAMEDIS, acteur clĂ© de la gestion du tiers payant pour 84 complĂ©mentaires santĂ©, a Ă©tĂ© ciblĂ© par une cyberattaque rĂ©sultant de l’hameçonnage d’un compte professionnel de santĂ©. Cette attaque a exposĂ© des donnĂ©es personnelles d’assurĂ©s, notamment l’état civil, les numĂ©ros de sĂ©curitĂ© sociale et les informations contractuelles, sans compromettre les donnĂ©es bancaires ou mĂ©dicales. La plateforme, coupĂ©e du rĂ©seau pour limiter les dĂ©gâts, a travaillĂ© Ă Ă©valuer l’impact de cette intrusion. Des mesures ont Ă©tĂ© prises, incluant le dĂ©pĂ´t d’une plainte et la notification aux autoritĂ©s compĂ©tentes. Malakoff Humanis, l’un des actionnaires, assure que les processus de remboursement demeurent opĂ©rationnels via leur site, malgrĂ© les perturbations. Vers une cybersĂ©curitĂ© Ă©coresponsable Une nouvelle Ă©tude de WAVESTONE et du CAMPUS CYBER avec le soutien de l’ADEME rĂ©vèle que la cybersĂ©curitĂ©, reprĂ©sentant 5,7 % du budget IT, a un impact notable sur l’environnement. Identifier les mesures de sĂ©curitĂ© les plus polluantes, telles que les systèmes de redondance, qui contribuent Ă 50 % des Ă©missions, permet d’envisager des rĂ©ductions d’empreinte carbone. Les alternatives comme les postes de travail virtuels pour les prestataires montrent qu’il est possible de concilier sĂ©curitĂ© et Ă©cologie. Les RSSI ont un rĂ´le pivot dans cette dĂ©marche, pouvant mener Ă une baisse des Ă©missions de 5 Ă 10 % sans compromettre la sĂ©curitĂ©. NUMBERS

Perspectives numériques 2024 pour les entreprises L’étude réalisée conjointement par le CMIT (Club des Marketeurs In Tech) et PAC (Pierre Audoin Consultants) révèle des INSIGHTS significatifs pour l’année 2024 dans le secteur du numérique. La croissance attendue de la dépense IT en France est de +4,1 %, légèrement inférieure à celle de 2023 (4,3 %), avec une part prédominante des dépenses externes (logiciels, cloud, services) représentant 65 % du total. L’IA générative s’affirme comme un vecteur de développement majeur, impliquant 27 % des ESN/ICT dans des projets principalement axés sur la relation client et le marketing, tandis que 73 % des éditeurs de logiciels envisagent d’y intégrer des fonctionnalités. Du côté des entreprises, 50 % des dirigeants (C-levels) envisagent la GenAI comme une opportunité pour enrichir les offres clients et améliorer l’efficacité opérationnelle. Le virage vers le numérique responsable est également notable, avec 68 % des entreprises engagées ou planifiant des initiatives en ce sens pour 2024, traduisant une prise de conscience accrue en matière de durabilité. Cette orientation se confirme avec la projection d’une croissance supérieure à 39 % du marché des services IT dédiés à la « sustainability ».

AGRILIFE STUDIO, studio de startups Ă impact lancĂ© en 2022 par Priscilla RozĂ©-Pagès, Antoine Coutant avec le soutien de Bpifrance, CrĂ©dit Mutuel Alliance FĂ©dĂ©rale et CrĂ©dit Mutuel ArkĂ©a, se positionne comme un acteur clĂ© dans le domaine de l’#AgriTech.

En collaboration avec des entrepreneurs, l’Ă©quipe d’AgriLife souhaite co-crĂ©er et dĂ©velopper des startups Ă haut potentiel ayant un impact environnemental et social positif. Ces startups viseront Ă transformer l’agriculture, Ă promouvoir une alimentation saine et durable, ainsi qu’Ă dĂ©velopper les marchĂ©s des ingrĂ©dients biosourcĂ©s.

Avec un financement initial de 25 M€, AgriLife Studio s’engage Ă lancer une dizaine de startups innovantes dans les sept prochaines annĂ©es.

La start up bordelaise GEEV, application populaire de dons d’objets entre particuliers, a bouclé une levée de fonds de 4,5 millions d’euros. L’opération réunit des partenaires historiques de la start up, Daphni et BNP Paribas, et de nouveaux entrants, NACO, Sacha Poignonnec, ainsi que Team for the Planet, et enfin la communauté Geev. En juin 2023, Geev avait levé plus de 1,1 million d’EUR auprès de la plateforme d’investissement non coté Tudigo (1 479 investisseurs particuliers). La start up créée en 2015 par Hakim Baka et Florian Blanc avait bouclé en 2018, un tour de table de 3 millions d’euros.

OASIS SECURITY, une startup spĂ©cialisĂ©e dans les outils de gestion d’identitĂ© « non-humaine », est sortie de sous les radars et annoncĂ© avoir levĂ© 5 millions de dollars en seed puis 35 millions de dollars en sĂ©rie A, auprès de SEQUOIA.

OWNER.COM une plateforme tout-en-un pour les restaurants indépendants incluant la commande en ligne et un créateur de site web, a levé en serie B, 33 millions de dollars.

Territory Influence, entité spécialiste du marketing d’influence au sein du groupe Bertelsmann, consolide sa direction avec l’arrivée de BASTIEN BELOT en tant que country manager Western Europe et de JÉRÔME DEJEAN comme Head of Sales. Forts de leurs expériences respectives au sein de l’agence, Belot et Dejean visent à accroître la présence et l’impact de Territory Influence dans le secteur.

JULIEN DE LA BOURDONNAYE est nommé à la tête du nouveau pôle commercial transverse de Jaws Group (one-stop shop agency, ex-Splashr Group), visant à renforcer les synergies entre les différentes agences. Fort d’une expérience chez MinuteBuzz et TikTok, il dirigera l’élaboration de stratégies d’acquisition et de création de contenus.

MATHIEU CHARPENTIER rejoint le cabinet de la ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des jeux olympiques et paralympiques comme conseiller en charge du sport professionnel, du sport féminin, de l’e-sport et des transitions numérique et écologique. Il était depuis juin 2022 conseiller sport professionnel, économie du sport, esport, transition digitale et écologique au cabinet du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.

BENJAMIN COIFFÉ rejoint Dataïads en tant que client partner, avec pour mission de stimuler la croissance de l’entreprise en Italie, Espagne, et Suisse. Fort d’une riche expérience dans le secteur publicitaire et technologique, Coiffé apportera son expertise à l’équipe sales internationale de Dataïads et se concentrera également sur des secteurs clés en France. L’entreprise est spécialisée dans la génération d’expérience client pilotée par l’intelligence artificielle.

LAURA HEISMAN, anciennement directrice marketing chez VMware, rejoint Dynatrace en tant que directrice marketing, succédant à Mike Maciag. Cette transition survient dans un contexte de changements significatifs chez VMware suite à son acquisition par Broadcom, marquée notamment par le départ de plusieurs hauts dirigeants.

BRUNO LÉCRIVAIN est nommé sous-directeur, adjoint au directeur du service à compétence nationale « direction des projets numériques » rattaché au chef du service des systèmes d’information de la direction générale des finances publiques, au ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Il était jusqu’alors chef du département applicatifs et services numériques (ASN) au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

JULIEN MALFILATRE est promu directeur Régional Aquitaine du Groupe Capgemini. Depuis 2018, il a exercé différentes responsabilités dans le même groupe à Bordeaux.

ALBAN MATHEVET prend les rênes de la direction conseil digital chez Isoskèle (agence data marketing créative), apportant son expertise pour développer de nouvelles offres digitales au sein de l’équipe non-profit. Fort d’une expérience diversifiée dans le digital et le marketing, Mathevet collaborera avec l’équipe de Gaëlle Kergus pour renforcer les synergies au sein du groupe.

ANNE-CHARLOTTE MONNERET-GALLOT devient conseillère transformation publique et numérique de l’État au cabinet du Premier ministre. Depuis septembre 2023, elle était conseillère en charge du numérique et de l’innovation (France 2030) au sein du cabinet du ministre de l’Éducation et de la Jeunesse, Gabriel Attal.

ERWAN MORA est nommé Directeur marketing de Global Partner, entreprise spécialisée dans la gestion des fournisseurs IT. Depuis 2021, il officiait en tant que CMO au sein du groupe DFM.

CHARLES PROBER est nommé PDG de Netgear, succédant au co-fondateur Patrick Lo après plus de deux décennies à la direction. Prober, avec une solide expérience dans le secteur IT, notamment chez Life360, Tile, GoPro, et Electronic Arts, prend les rênes dans un contexte de défis financiers pour l’entreprise.

ÉMILIE RUAUX est promue directrice marketing et numérique de l’Express, cumulant cette fonction avec ses rôles précédents pour superviser l’ensemble de l’activité liée aux revenus lecteur. Avec une solide expérience dans le digital et les médias, Ruaux vise à stimuler la croissance et le rayonnement de la marque en 2024.

La Fédération Syntec a nommé MATHIEU SÉGURAN comme nouveau délégué général, succédant à Matthieu Rosy. Avec un parcours professionnel incluant 6 ans comme Délégué général de la Fédération de la Distribution Automobile, Séguran est chargé de piloter des initiatives stratégiques pour la Fédération et ses membres dans un contexte d’importantes réformes et évolutions sectorielles.

RÉMI STEFANINI est nommé délégué à la transition numérique, auprès de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à Bercy. Il exerçait jusqu’alors comme Délégué interministériel aux normes à la Direction générale des entreprises.

